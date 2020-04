El Covid-19 es una realidad, pero hay que observar las ventajas que algunos están sacando de su uso

Frente a algunas críticas recibidas por la publicación de esta suerte de bitácora noticia sobre el Covid-19, queremos dejar en claro que, partimos de la constatación que el covid-19 es un virus que resulta mortal para ciertos grupos de la población. En segundo lugar, lo que publicamos esta redactado por profesionales altamente calificados, sin ningún otro afán que no sea ayudar a la transparencia informativa y todas sus observaciones y comentarios están respaldados por fuentes comprobables. Por cierto, la realidad de nuestros países es bastante diferente de la que viven los países desarrollados y el virus, como toda amenaza a la salud de seres humanos, se ve frenado o ayudado, en su mortal tarea, por factores como la calidad de salud general de la población; por la calidad de su alimentación; por las condiciones higiénicas en que viven, moran y trabajan; por la calidad y amplitud del servicio médico a que puede acceder, etc., etc. Es indudable que pedirle que observe reglas de higiene a personas que viven hacinadas en pequeños espacios, mal ventilados, sin calefacción en invierno, sin acceso expedito al agua potable, etc. es una hipocresía mayúscula y el nivel de riesgo para ellos es muy diferente al que enfrenta una familia con alto nivel de ingreso.

El afán de nuestra publicación es llevar información, principalmente a especialistas, a dirigentes sociales y políticos, para que vean que puede ser útil de la experiencia concreta que están viviendo millones de personas en países europeos, en algunos de los cuales, hay zonas que se aproximan bastante a la realidad de nuestro país. De este material tomamos, por ejemplo, el dato del estudio publicado por The Guardian ( La contaminación del aire puede ser un «contribuyente clave» para las muertes de los Covid-19 ) y los hemos traducido para llevar este tema, esta inquietud, a nuestros lectores. Cuando médicos especialistas critican medidas que no ayudan verdaderamente y sólo apuntan a crear un ambiente de pánico, de sometimiento, es hora de pensar qué hay detrás de este esfuerzo de ciertos gobiernos, que apoyados en los grandes medios de comunicación, van dictando medidas que cercenan los derechos civiles y ponen en riesgo la democracia conquistada con tanto esfuerzo a lo largo de décadas de lucha. Como nos enseña la historia, no es con medidas coercitivas que se solucionan los grandes problemas, sino con el trabajo conjunto, coordinado, conciente.

La Redacción de piensaChile

25 de abril de 2020

Actualizaciones médicas

Columnas Rojas: Aumento artificial del incremento de nuevas infecciones debido al número de pruebas

Columnas Verdes: Estimación del verdadero aumento de las nuevas infecciones

Suecia: Representación de los medios de comunicación frente a la realidad

Algunos lectores se sorprendieron por la disminución de muertes en Suecia, ya que la mayoría de los medios de comunicación muestran una curva ascendente. ¿Cuál es la razón de esto? La mayoría de los medios de comunicación muestran cifras acumulativas por fecha de reportaje, mientras que las autoridades suecas publican las cifras diarias según fecha de fallecimiento, las cuales son mucho más significativas.

Las autoridades suecas siempre hacen hincapié en que no todos los nuevos casos denunciados han muerto en las últimas 24 horas, pero muchos medios de comunicación lo ignoran (véase el gráfico a continuación). Aunque las últimas cifras suecas pueden todavía aumentar un poco, como en todos los países, esto no cambia la tendencia general a la baja.

Además, estas cifras también representan las muertes con y no necesariamente por virus corona. La edad media en Suecia también es superior a los 80 años, alrededor del 50% de los fallecimientos se produjeron en hogares de ancianos, y el efecto en la población en general ha seguido siendo mínimo, aunque Suecia tiene una de las capacidades de cuidados intensivos más bajas de Europa.

Sin embargo, el gobierno sueco también ha recibido nuevos poderes de emergencia en virtud del «Corona» y podría participar en programas posteriores de rastreo de contactos.

Situación en Gran Bretaña

Las muertes en el Reino Unido han aumentado muy bruscamente en las últimas semanas, pero todavía están en el rango de las peores olas de gripe de los últimos cincuenta años (véase el gráfico a continuación). En el Reino Unido, también, hasta el 50% de las muertes adicionales ocurren en hogares de ancianos y asilos que no se benefician de un lockdown general.

Además, hasta el 50% de las muertes adicionales no se sospecha que sean Covid19 y hasta el 25% de las muertes adicionales ocurren en el hogar. En el Reino Unido, también, la pregunta es por lo tanto si el bloqueo general hará más bien o más daño.

Frasor Nelson, el editor del British Spectator, informa de que los organismos gubernamentales esperan que el lockdown provoque hasta 150.000 muertes adicionales a medio plazo, mucho más de las que se espera que cause Covid19. Más recientemente, se conoció el caso de una colegiala y cantante de 17 años que se quitó la vida a causa del encierro.

Es sorprendente que Inglaterra, a diferencia de otros países, también tenga una tasa de mortalidad significativamente más alta entre los jóvenes de 15 a 64 años. Esto podría deberse a las frecuentes afecciones cardiovasculares preexistentes, o podría ser causado por los efectos del lockdown.

El proyecto InProportion ha publicado numerosos gráficos nuevos que relacionan la mortalidad actual con los anteriores brotes de gripe y otras causas de muerte. Otros sitios web que revisan críticamente las medidas son Lockdown Skeptics y UK Column.

Suiza: sobre mortalidad muy por debajo de las fuertes olas de gripe

Un primer estudio serológico de la Universidad de Ginebra llegó a la conclusión de que en el cantón de Ginebra había por lo menos seis veces más personas en contacto con el Covid19 de lo que se pensaba anteriormente. Esto significa que la letalidad de Covid19 en Suiza también cae en el rango del promille, mientras que las fuentes oficiales todavía hablan de hasta un 5% en algunos casos.

Incluso en el cantón del Tesino más gravemente afectado, casi la mitad de las muertes adicionales se produjeron en hogares de ancianos que no se benefician del cierre general.

se produjeron en hogares de ancianos que no se benefician del cierre general. En Suiza, 1,85 millones de personas, es decir, más de un tercio de todos los empleados, ya se han inscrito para trabajar a jornada reducida . El ETH Zurich estima que los costos económicos ascienden a 32.000 millones para el período de marzo a junio de 2020.

. El ETH Zurich estima que los costos económicos ascienden a 32.000 millones para el período de marzo a junio de 2020. La ETH Zurich ha adaptado su estudio sobre la tasa de reproducción del Covid19 y ahora «apoya» el lockdown declarado por el Consejo Federal. Sin embargo, esto no cambia el resultado básico del estudio: la tasa de reproducción ya había descendido a un valor estable de 1 antes del cierre, las simples medidas cotidianas y de higiene eran suficientes para ello y, por lo tanto, el lockdown era innecesario para contener la epidemia.

sobre la tasa de reproducción del Covid19 y ahora «apoya» el lockdown declarado por el Consejo Federal. Sin embargo, esto no cambia el resultado básico del estudio: la tasa de reproducción ya había descendido a un valor estable de 1 antes del cierre, las simples medidas cotidianas y de higiene eran suficientes para ello y, por lo tanto, para contener la epidemia. Infosperber : Corona: NZZ hace de loro de otros medios de comunicación. «Los principales medios de comunicación ocultan el hecho de que basan los números del Covid-19 en datos no transparentes».

: «Los principales medios de comunicación ocultan el hecho de que basan los números del Covid-19 en datos no transparentes». Ktipp: Bund: Casi todas las cifras sin garantía. «Este año, menos personas menores de 65 años murieron en las primeras 14 semanas que en los últimos cinco años. Entre los mayores de 65 años, el número era también relativamente bajo».

El gráfico siguiente muestra que la mortalidad general en Suiza en el primer trimestre de 2020 estaba en el rango normal y que, a mediados de abril, todavía estaba alrededor de 2000 personas por debajo de la ola de gripe de 2015. El 50% de las muertes ocurrieron en hogares de ancianos que no se benefician del lockdown.

En general, alrededor del 75% de las muertes adicionales se produjeron en el hogar, mientras que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos siguen teniendo una gran escasez de personal y se han cancelado numerosas operaciones. También en Suiza se plantea la muy seria pregunta de si el «lockdown» no habría costado más vidas de las que podría haber salvado.

Mensajes políticos

El sitio web kollateral.news de una abogado especialista alemana recoge informes sobre el «padecimiento en el lockdown» y la situación real en los hospitales alemanes.

de una abogado especialista alemana recoge informes sobre el «padecimiento en el lockdown» y la situación real en los hospitales alemanes. Los médicos generales alemanes han publicado un Llamamiento a la Política y la Ciencia en el que piden «un manejo más responsable de la crisis del corona».

en el que piden «un manejo más responsable de la crisis del corona». Una emisora de radio local de Munich, que entrevistó en marzo a médicos críticos sobre el Corona, fue informada por la autoridad de supervisión de los medios de comunicación, tras quejas de algunos auditores, de que «esas emisiones problemáticas no deben repetirse en el futuro».

por la autoridad de supervisión de los medios de comunicación, tras quejas de algunos auditores, de que «esas emisiones problemáticas no deben repetirse en el futuro». Video: En el estado australiano de Queensland, un helicóptero policial con equipo de visión nocturna localizó a tres jóvenes que estaban bebiendo una cerveza en el tejado de una casa por la noche, violando así el «Reglamento de la Corona». Los hombres fueron informados por un megáfono que el edificio está «rodeado por la policía» y que deben proceder a la salida. Los hombres fueron multados con unos 1000 dólares cada uno.

*Fuente: SWPRS

Si le interesa leer más sobre esta bitácora de análisis de información, aquí tiene el enlace a las publicaciones anteriores:

