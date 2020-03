Desde pequeño quería ser beisbolista,

no llegué así que aprendí a batear hits

por encima de una pista.

Volví a tomar alcohol en mi despacho,

escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho.

Cuando caigo en depresión

mis problemas se los cuento a la ventana del avión

El estrés me tiene enfermo,

hace diez años que no duermo.

El IRS me sigue investigando,

me estoy divorciando

pero no importa yo sigo rimando.

Cometo errores pero hago lo que pueda,

aprendí a aterrizar sin ruedas…

Y aunque en la calle me reconocen,

ya ni mis amigos me conocen.

Estoy triste y me río,

el concierto está lleno pero yo estoy vacío.

En la industria de la música todo es mentira,

mi hijo tiene que comer así que sigo de gira.

Solo me queda lo que tengo,

no se pa donde voy pero se de donde vengo.

Me críe con Cristopher, mi pana.

Tiramos piedras juntos,

rompimos un par de ventanas

Corríamos por la calle sin camiseta,

en las parcelas de Trujillo,

cuesta abajo, en bicicleta.

La bici encima del barro,

con un vaso de plástico en la goma

pa que suene como un carro.

Recargábamos batería con malta india

y pan con ajo, nadie nos detenía.

Éramos inseparables,

hasta que un día

lo mataron entre cuatro policías.

Mi alegría sigue rota,

se apagaron las luces en el parque de pelota

Ya no queda casi nadie aquí,

A veces ya no quiero estar aquí.

Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta.

Quiero estar en donde nadie me molesta,

quemar mi libreta, soltar mi maleta.

Quiero llamar al 7550822

a ver quién contesta

Las peleas con mi padrastro

cuando perdía el control,

las resolvía con el

viendo un partido de beisbol.

Me invitó a pelear un par de veces,

Me escapé de casa un par de veces.

Pero nunca faltó el alimento,

nos defendió con música

tocando en casamientos.

A veces al horno,

a veces de lata y microondas.

Compartíamos todo, la mesa era redonda.

Clase media baja,

nunca fuimos dueños.

El préstamo del banco,

se robaba nuestro sueño.

La cuenta de ahorro vacía,

pero mami bailando flamenco

nos alegraba el día.

Dejó de actuar pa cuidarnos a los cuatro

y nos convertimos en su obra de teatro.

Ella se puso nuestras botas,

y su vida fue de nuestros logros

y nuestras derrotas.

Mi padrastro se fue con otros peces,

nos mudamos de la calle 13.

Me fui a buscar la suerte en un mar de paja,

y mi vida entera la empaqué en una caja.

En la universidad de arte me becaron,

a la mitad de mis amigos los mataron.

Empecé a rapear denuevo, empecé a creer denuevo.

Volví, saqué un disco.

