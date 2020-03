En tiempos del coronavirus: #SaludarCodoConCodo

CODO CON CODO

Jorge Drexler

Ya volverán los abrazos,

los besos dados con calma,

si te encuentras un amigo

salúdalo con el alma.

Sonríe, tírale un beso,

desde lejos sé cercano,

no se toca el corazón

solamente con la mano.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.

Mira a la gente a los ojos,

demuéstrale que te importa,

mantén a distancias largas

tu amor de distancias cortas.

Si puedes, no te preocupes,

con ocuparte ya alcanza,

y dejar que sea el amor

el que incline la balanza.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya…

#SaludarCodoConCodo

#jorgedrexler

–El autor, Jorge Drexler, es un cantautor, actor, médico, salvavidas, músico y compositor uruguayo, ganador del premio Óscar a Mejor canción original del año 2004 por su tema Al otro lado del río

