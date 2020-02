                  Llamamos al pueblo a votar Apruebo

A la Ciudadanía Movilizada y combatiente



A las Mujeres y Hombres de pensamiento libre de la patria. A todos aquellos que hoy desde la lucha social se levantan diciendo “BASTA DE SAQUEO DE NUESTRO TERRITORIO ”. A las trabajadoras y trabajadores, a los jóvenes, ejemplo de lucha y cambios, a todos los que sienten que hoy es necesario un nuevo chile. Uno que considere a todos los que vivimos en esta larga y angosta faja de tierra. Esta misma que Manuel Rodríguez defendió y con un grito libertario dijo “Aun tenemos Patria ciudadanos”. Este Chile que nos pertenece a todos, indistintamente del patrimonio que cada uno posee, pero que eso no garantiza que los ricos se adueñen de todo. No es así, la patria somos todos. Y que sepan aquellos que en estos últimos treinta años gobernaron y por medio de una representación política se auto arrogaron el derecho de vender todas nuestras riquezas naturales, de privatizar el agua y de entregar los recursos económicos del Estado y los de la previsión a los “Empresarios Parásitos”. Este piño político, auto representado y apoyado por el 3 % de los ciudadanos que votaban, no son los dueños de Chile, todo lo contrario si se quería vender el agua, o cualquier otro recurso natural, esto debería haberse hecho una consulta nacional y la ciudadanía toda debería pronunciarse que es mejor para todos y no haberlo transformado en un negocio para los ricos escondido entre cuatro paredes.

Hoy es tiempo de grandes cambios y para eso nos preparamos.

Ahora es muy importante la construcción de un gran frente unitario, el que debe recoger el mandato popular que señala fuertemente y movilizado “Una nueva Constitución para Chile”. Debemos ser garantes de la unidad y defensa de la decisión soberana, no permitiendo que los sectores minoritarios que quieren imponer su voluntad sobre la mayoría, logren su cometido. Pasamos más de treinta años con el modelo neoliberal que la constitución del 80 y sus defensores nos impusieron.

Hoy es el momento de demostrar que la única garantía que respetaremos será la voluntad popular.

La ciudadanía ha dicho en las calles, lugares de trabajo, centros educacionales, en las plazas y poblaciones “Una nueva Constitución y asamblea Constituyente”, es tan difícil entender esto.

Invitamos a los sectores que hoy llaman a la abstención o a la anulación, a sumarse apoyando la nueva constitución, solo unidos derrotaremos al fascismo neoliberal. Queremos recordar que muchos de los que llaman nuevamente a tomar esta posición, estuvieron durante treinta años convocando a lo mismo, y el resultado siempre fue, que las dos derechas ganaran.

Chile despertó y no quiere más parásitos haciendo campañas engañosas desde el congreso y de sus estructuras políticas.

Llamamos al pueblo a votar Apruebo

Asamblea Constituyente.

Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende

Santiago 19 de febrero de 2020.

