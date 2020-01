 Irak pide a EE.UU. que sus tropas salgan de su territorio y Trump les amenaza con sanciones ‘como nunca antes’

El parlamento iraquí decidió pedir a EE.UU. que todos los soldados estadounidenses salgan del país, lo que no esperaba y no ha sido bien recibido por la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha amenazando con consecuencias – y exige dinero para la gigantesca base aérea que construyeron en ese país.

Entre tanto, las tensiones siguen creciendo no sólo entre los Estados Unidos e Irán, sino también entre Washington y el gobierno de Bagdad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado ahora a Irak con sanciones drásticas en caso de una expulsión hostil de los aproximadamente 5.000 soldados estadounidenses del país.

Si Irak no cumple con las condiciones que pondrá para la retirada de sus tropa, el gobierno estadounidense impondrá sanciones «como nunca antes», dijo Trump a los periodistas el domingo por la tarde (hora local) durante el vuelo de regreso de Florida a Washington.

Además, Estados Unidos no abandonaría Irak mientras Irak no pague por la base aérea estadounidense en ese país: «Tenemos una base aérea extremadamente cara allí. Costó miles de millones de dólares construirlo, mucho antes de mi tiempo. No nos iremos hasta que nos paguen«.

Trump continuó diciendo que su gobierno podría considerar la posibilidad de divulgar información de inteligencia en relación con el asesinato del general iraní Qasem Soleimanis. La presión sobre el gobierno estadounidense para que justifique el mortal ataque en suelo iraquí crece día a día.

Poco antes de la sesión parlamentaria, el gobierno iraquí había presentado una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el asesinato de Soleimani. La denuncia se dirigía contra los «ataques americanos a las bases iraquíes» y el «asesinato de líderes militares iraquíes y amigos«, anunció el Departamento de Estado en Bagdad. En dos cartas, el gobierno iraquí pidió a las Naciones Unidas que condenara el asesinato de Soleimani y del líder de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis.

Por otro lado, las protestas en EE.UU. por el asesinato del general Soleimani han sido de dimensiones no esperadas. Millones de norteamericanos no quieren una nueva guerra, tal y como lo prometió Trump durante su candidatura a la presidencia.

