Feministas convocan a reparar baldosa memorial ubicada en ex centro de tortura “Venda Sexy”

Como parte de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, la articulación “Memorias de Rebeldías Feministas” invita a la comunidad a participar el próximo sábado 14 de diciembre de un encuentro que contará con música y teatro, instancia en la cual se reparará la pieza memorial instalada en septiembre de este año que fue recientemente atacada.

“No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, ni tranZamos”. Esta es una de las consignas desplegadas por la articulación “Memorias de Rebeldías Feministas”, instancia que conmemorará el próximo sábado 14 de diciembre un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, esta vez con la reconstrucción de una pieza memorial ubicada en el ex centro de tortura “Venda Sexy”.

Instalada en septiembre de este año, parte de la “baldosa por la memoria” fue destruida por desconocidos, por lo cual las integrantes de esta organización, entre las que se encuentran mujeres sobrevivientes de este recinto, realizarán su reparación e instalarán otras piezas de memoria.

“Resistiremos, tal como hemos resistido la violencia patriarcal expresada mediante la violencia política sexual. Lo hicimos en dictadura, en la mal llamada democracia y en el estado represivo que vivimos actualmente”, indicaron las organizadoras de la actividad, quienes convocaron a la comunidad a sumarse llevando flores y velas y otras creaciones dedicadas a recordar y homenajear a las caídas y sobrevivientes de dicho lugar.

El encuentro, que comenzará a las 18:30 hrs., contará con la participación de la Orquesta de Mujeres, así como una presentación escénica de la Colectiva La Jauría.

