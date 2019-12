Chile: Recrudece la represión policial a un pueblo que exige dignidad

Mientras los partidos de la ex Concertación y Nueva Mayoría negocian sus privilegios y blindan al gobierno de Piñera, en las calles de Chile se viven unos de los episodios más violentos de represión policial y violaciones a los derechos humanos, después de la dictadura. A toda esta barbarie represiva, se suma la complicidad de los medios de comunicación manejados por el empresariado y una parte del poder judicial que no ha estado a la altura de los acontecimientos. Un capítulo aparte es el silencio de Michelle Bachelet en su puesto en la ONU. Puesto que su gobienno y ninguno de los gobiernos post dictadura, fue capaz de refundar la doctrina que rige a Carabineros, una institución politizada por el pinochetismo y que pareciera no rendirle cuentas a nadie.

¡Alli están, esos son, los que matan sin razón!

