Chile: Presos Políticos inician Huelga de Hambre

Los compañeros que firman este comunicado, se encuentran con prisión preventiva desde el 30 de Octubre. El día 25 de noviembre, el Décimo Juzgado de Garantía cambia la medida cautelar por arresto domiciliario. Sin embargo, el Ministerio del Interior apela, dejando en evidencia su necesidad de perseguir obstinadamente a quienes han ejercido su legítimo derecho a protestar en estas semanas. Esteban, Gilberto y Rubén, vuelven a prisión y desde ese lugar, envían este comunicado. ¡Fin a la persecución política por parte del Estado chileno! ¡Fuerza a todos las y los presos de la revuelta! (Nota Natalia Pravda)

Comunicado Público

Los Prisioneros Políticos recluidos en la Unidad Especial de Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad, comunicamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la comunidad internacional, que hoy martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hemos iniciado una Huelga de Hambre Líquida Indefinida.

Exigimos:

– Libertad Inmediata a los Prisioneros Políticos de la Revuelta Popular del Pueblo de Chile.

– Reconocimiento de nuestra condición de Prisioneros Políticos por parte de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, como también de las autoridades políticas del país.

– Garantía de Juicios Justos. Retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que pretenden condenarnos a penas desproporcionadas, arbitrarias e injustas; Revisión de los casos y de las medidas cautelares que nos mantienen en Prisión Preventiva.

– Fin de la Persecución Política, expresada hacia nuestras personas en la intervención y presión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en nuestros procesos judiciales, como también hacia nuestro Pueblo, ya que se ha instalado una política de hostigamiento hacia dirigentes sociales, organizaciones populares, medios de comunicación alternativos y hacia cualquier persona que exprese una posición contraria o crítica al modelo político, económico, social y cultural imperante, violándose el legítimo derecho de libre opinión y pensamiento.

– Cese a toda forma de violación a los Derechos Humanos hacia el Pueblo de Chile. No más asesinatos, no más torturados, no más desaparecidos, no más mutilados, no más abusos sexuales y violaciones, no más Presos Políticos.

Con respecto a nuestras condiciones carcelarias, exigimos:

– Aumento de horas de patio y pasillo.

– Visitas Conyugales

– Ampliación de la visita a familiares no directos y amistades.

– Ingreso a cualquier tipo de textos, libros y prensa.

Llamamos al Pueblo de Chile a hacer suya la justa exigencia de liberación de los Prisioneros Políticos de la Revuelta Popular.

¡¡¡ AHORA: LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REVUELTA!!!

Esteban Bustos

Gilberto Mendoza

Rubén Rivas.

Martes 10 de diciembre del 2019

Sección de Máxima Seguridad

Cárcel de Alta Seguridad

Santiago de Chile

