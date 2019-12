Chile despertó y el arte es testimonio y manifestación del pueblo.

Hoy en «Únanse al Canto» les presentamos «La canción es protesta» de Yorka. Registrado en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, en el Parque Bustamante.

Aguante al pueblo, al movimiento feminista y las disidencias!

Sobre / About La Vitrola:

La Vitrola.cl es un sitio chileno dedicado a la documentación y difusión de videoclips en vivo y unplugged, en una toma y sin cortes, de músicos nacionales y extranjeros tocando en lugares que no sean un clásico escenario.

Nuestro sitio web es la ventana para expresar a través de la cinematografía, la belleza visual y acústica un fenómeno inagotable como es la música. Es el arte en un momento.

Los invitamos a conocer nuestro sitio y, lo más importante, nuestros videos.

LaVitrola.cl is a Chilean project dedicated to the documentation of live and unplugged one-take music videos of musicians playing in uncommon locations.

We are the window to express, through cinematography, the visual and acoustic beauty of an incombustible phenomenon such as music. It’s art in one fleeting moment.

Get to know our project and, most importantly, our videos.

Este video musical fue registrado en un lugar público al cual concurrió audiencia, fotógrafos y prensa de manera espontánea y voluntaria, no estando vinculados al equipo de La Vitrola ni la producción de esta sesión.

