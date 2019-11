Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

La falta de mando y conducción en Carabineros para terminar con la violencia persistente de sus efectivos en las calles, se vio confirmada ayer por la revelación que hizo La Tercera del video que le envió el general Rozas a sus efectivos en la noche del domingo 10 de noviembre. Horas antes de que las violaciones a los Derechos Humanos fueran puestas en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rozas alentó y tranquilizó así a sus hombres:

“Quisiera decir que todos aquellos que están siendo sumariados, que todos aquellos que están puestos en conocimiento del Ministerio Público, sepan que vamos a tomar todas las acciones, todos los resguardos, para que tengan el debido proceso y la defensa que todo el mundo tiene derecho. Por lo tanto, ya dispuse de que la Dirección de Justicia, con todos nuestros abogados, y si es necesario coordinar con abogados externos, para tener la mejor defensa y poder clarificar estas verdades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo”.

Y para que no les quedara duda a sus efectivos de que no había orden de limitar la violencia, explicó de qué se trataba su anuncio en La Moneda de que se acotaría el uso de las escopetas antidisturbios: “Por eso que este anuncio, del uso acotado de la escopeta antidisturbios, no es otra cosa que ajustar nuestros protocolos de la mejor forma posible. Por eso ustedes ya van a recibir las instrucciones de parte de los jefes de dispositivos, de los jefes de unidades, de los jefes de las altas reparticiones, en el sentido de obrar mejor para evitar cualquier situación que se nos pueda endosar”.

Es decir, lo importante es no dejar huellas.

Rozas terminó su mensaje con palabras de agradecimiento, deslizando que la cohesión está en peligro: “Solamente reiterarles mi reconocimiento, mi gratitud por todo lo que están haciendo. Siento que lo estamos haciendo bien, que somos parte de la solución y que el orden y la seguridad se deben imponer. Y eso pasa por el trabajo de cada uno de ustedes, que yo valoro en toda su dimensión. Un afectuoso saludo para ustedes, sus familias, que son el paño de lágrimas en estos momentos, muy difíciles para nosotros. Desde quien les habla hasta el último carabinero, nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza. Es el momento de estar unidos, estar cohesionados. En la medida que estemos unidos como ahora, créanme que va a ser muy difícil que nos hagan daño”.

Horas después los videos mostrando las brutales golpizas a jóvenes y mujeres y la violenta irrupción en los domicilios de Lo Hermida sin orden judicial, indicaba que los policías habían escuchado el mensaje.

*Fuente: CiperChile