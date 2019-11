Evo Morales a Correa: «El litio jugó un factor importante en el golpe de Estado»

El dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de su conversación con Rafael Correa, ha indicado que entre las causas que han llevado al golpe de Estado en su país están la lucha de clases y las reservas nacionales de litio, entre otros factores.

Litio

Una de las mayores reservas de litio del mundo —necesario para la fabricación de autos eléctricos, baterías de larga duración, etc.— se encuentra en Bolivia y Morales ha expresado su total confianza en que este hecho influyó significativamente en la situación actual que se vive en el país.

Evo Morales En Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo

«Yo estoy segurísimo porque un grupo de dirigentes cívicos del Potosí rechazaron nuestro plan del litio, que estaba previsto al 2025: 41 plantas, 14 de ellas netamente industria del litio. Ya hemos terminado, el año pasado inauguramos la de cloruro de potasio, vamos a empezar a explotar 15.000 toneladas de septiembre hasta finales, estamos ampliando la exportación. El próximo año estaba previsto terminar la gran industria del carbonato de litio; en planta piloto este año estaba previsto 400 toneladas. Una tonelada de carbonato de litio cuesta más de 10.000 dólares. Hidróxido de litio. Y además de eso, plantas de baterías de litio. Estaba en el plan. Otras plantas tenían que ser solamente para insumos, y otras para subproductos. Tema de alimentos, tema de medicamentos, etc. Un lindo plan. Y ahí viene esta arremetida«, ha lamentado.

Morales ha indicado que la idea ha sido terminar la industrialización del litio y luego «en Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo«.

«Y ahora me he dado cuenta de que algunos países industrializados no quieren competencia. Primero, en el tema de liberación tecnológica. Y segundo, no aceptan que también otro modelo económico basado en el socialismo, como los llamados ‘progresistas izquierdistas’, demos otro mensaje que también otros van a seguir y soluciones para nuestros pueblos«, ha indicado.

Lucha de clases

Evo Morales ha coincidido con Rafael Correa en que el «denominador común» para que las élites inicien el ataque contra los gobiernos de izquierda «no es ser indio, no es ser obrero, no es venir de la pobreza extrema, es que desafiamos al sistema, es que con nuestros gobiernos no manejaron el poder por primera vez en la historia«.

«No tuvieron el poder. Y eso no lo pueden perdonar y no lo pueden seguir permitiendo. Y están dispuestos a todo, porque para ellos la democracia es válida mientras sirva a sus intereses. En el rato en que empieza a cambiar algo, y contra ellos, en función de las grandes mayorías, recurren a todas las argucias, a todos los instrumentos, entre ellos el golpe de Estado«, ha manifestado Correa.

En este sentido, el exmandatario boliviano ha señalado también otro tipo de estrategia utilizada por ciertas élites empresariales y grupos de presión afines a la oposición: el discurso religioso. «Usaron la oración para hacer odiar, la Biblia contra la familia«, indica Morales, que se muestra, como católico, «un poco decepcionado» al comprobar como sus detractores «usan a Jesucristo para hacer discriminar después«.

Morales ha resumido que se trata de una «lucha de clases«. «Yo estoy convencido de eso«, ha subrayado, a lo que el anfitrión del programa ha añadido que «ser indígena es un agravante, porque nuestras élites son esnobistas, son racistas, y lastimosamente son semiignorantes también«.

Morales ha evocado que al principio de su gobierno «había familias cautivas, y no querían desprenderse del patrón«. «Nosotros dijimos les vamos a quitar su terreno y va a ser tu terreno. Esto ha pasado en Chaco Boliviano, no, no querían de su patrón nada y están endeudados para todo el año en temas de esos, tienen que trabajar, son esclavos. Costó, poco a poco, hemos liberado. Hemos acabado con las familias cautivas«, recordó.

«Entonces, lo que usted cuenta es de verdad y sí que hay como una mentalidad, pero ahí, lamento mucho decir, hay algunos profesionales que dicen: nosotros hemos estudiado para mandar y dominar a los indios. Hay grupos todavía, eso a mí me sorprende«, agregó.

Golpe tras golpe

El dimitido presidente ha recordado que en Bolivia, antes de su llegada a la Presidencia, «nunca hubo estabilidad, excepto en el Gobierno, en la época de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, de 1829 a 1838 como cerca de 10 años de presidente», al cual puso fin un golpe de Estado, «a la causa de las oligarquías chilenas apoyado por las oligarquías bolivianas«.

«Nunca hubo estabilidad política desde 1825 hasta el 2005, un presidente cada dos años de promedio. Yo me acuerdo como soldado, yo fui soldado de las Fuerzas Armadas, en 1978, ese año conocí 3 presidentes, 3 generales. Al año siguiente, como 4 presidentes. Golpe y golpe, sesión del Congreso, otra vez golpe«, ha recordado Evo Morales.

«Noviembre del 78, me acuerdo, a mí me especializaron en policía militar porque era alto, medio flaco; y a la tarde dejé a mi general David Padilla Arancibia de comandante, porque estaba en un puesto militar, de comandante general del Ejército, estaba de comandante. Al día siguiente me despierto y mi comandante ya era presidente«, explicó.

«Y 5 años antes de la Presidencia, de nuestro proceso de cambio, 5 presidentes. […] y la misma pregunta ahora, [yo] estaba cumpliendo 13 años, como 9 meses y 18 días. Ahí viene este golpe«. Con respecto a la pregunta de Correa acerca de la reelección indefinida, Evo Morales ha indicado que no la ha pedido.

«Yo, en mi vida, aprendí que el cargo no se busca, el cargo te busca, desde dirigente sindical hasta ahora presidente. Entonces, ahí, los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana dijeron que hay que hacer un referéndum para «habilitarte», «estamos bien», «debes continuar»; acepté. Esto no es mi pedido«, ha aseverado.

La OEA participó en el golpe de Estado

Con respecto al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Morales ha señalado que el informe registró irregularidades durante los comicios del 20 de octubre, pero «en ninguna parte decía que hay fraude».

«Hay un informe oficial en la primera vuelta, siempre muy amplio, si quieren revisen, que haya auditoría electoral, pero aquí hay un tema importante, el acuerdo con la Cancillería y la OEA que decía el día miércoles de la semana pasada que a las 13:14 debería darse un informe oficial, ese era el acuerdo, pero sorpresivamente, el domingo en la madrugada, nos llaman, y ya había un acuerdo preliminar, dijimos: ‘Pásennos el acuerdo preliminar’. Y era cualquier cosa, una parte decía: ‘Evo ganó, Carlos Mesa segundo’, con ello se demuestra que ganó en la primera vuelta«, ha señalado.

Morales continúa: «En ese momento yo dije: ‘Comuníquenme con Luis Almagro’. No me comunicaron. Ya estaban sacando el domingo en la madrugada, y hablé con el encargado que estaba hablando con el canciller, yo le dije de manera muy textual: ‘Si ustedes no revisan su informe, con este informe van a incendiar Bolivia y va a haber muertos’«. «El domingo en la madrugada la OEA se suma al golpe de Estado«, ha resumido.

Además, el dimitido presidente ha explicado que el grupo de expertos estadounidense Center for Economic and Policy Research le confirmó, tras una evaluación, que Evo Morales ganó en la primera vuelta. «Lo han dicho dos grupos más de expertos«, ha agregado Correa.

Evo Morales También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos

«No [los] hemos contratado, no [les] hemos pagado para nada, pero es su propia opinión. Y además de algunos expertos nacionales, demuestran que hemos ganado en la primera vuelta«, ha insistido Morales.

«Yo no tengo nada que ocultar, nunca he ocultado nada. Y cuando hay un fraude, que vengan instituciones, personalidades, expertos, organismos, a hacer una auditoría. Nosotros hicimos una auditoría interna. Hubo algunas irregularidades pero hemos ganado en la primera vuelta, confiados. Y ya, se ofreció la OEA y que venga. Pero la OEA tomó una decisión y su informe no se basa en un informe técnico, sino en una decisión política«, ha aseverado y añadió que «en vez de que sea OEA, debe llamarse Organización de Estados del Norte, mejor que América».

Golpe en marcha

Morales ha recordado que cuando avanzaron hacia algunas ciudades los «grupos racistas y fascistas» con la meta del golpismo, «primero, yo convoqué a los partidos que tienen representación parlamentaria producto de las elecciones del 20 de octubre. Me rechazaron. Y segundo, el domingo en la mañana dije: ‘Bueno, que vayan a nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y si no quieren [con] Evo, también sin Evo Morales’. Tampoco quisieron».

«Entonces, ¿cuál era la tarea? Era el golpe, ‘fuera Evo‘«, ha indicado y señalando que: «Todo el día domingo 10 de noviembre fue muy doloroso para mí… [ver a la gente] quemando [casas de] gobernadores y [según] las últimas informaciones a nuestra diputada uninominal, la Policía le pone las manos sobre la nuca, como en [los] tiempos de la dictadura. [Golpean] a nuestra senadora Adriana Salvatierra cuando estaba entrando en la Asamblea, le rompen [la ropa], la agreden… es dictadura, dictadura«.

«Y la última información de esta mañana: ahora rodeados de tanques, queriendo cerrar la Asamblea. Quieren cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional«, advirtió.

«¿Quién está mandando en este momento? La gente de EE.UU. y el ‘Tuto’ Quiroga, que es el ‘banzerismo’; 7 años de dictadura. Decían ‘Evo autoritario’, ‘¡Dictadura!’… Ahí está la dictadura», ha hecho hincapié, agregando que «en un solo día 12 muertos a bala, disparando desde helicópteros».

El mandatario dimitido ha señalado que cuando llegó al poder, «en todas las Fuerzas Armadas había un solo helicóptero«. «Las equipamos y ahora tienen 25 helicópteros. Y me duele ver que lo que compramos de Francia, de China, disparándole a mis hermanos«, ha lamentado Morales.

«Yo siempre he dicho que ese equipamiento no es [para ser usado] contra el pueblo. Es para prestar servicio al pueblo; en inundaciones y tantos desastres naturales que tenemos últimamente y por supuesto para la defensa de la Patria. Ahora, [lo están usando] contra el pueblo. Pero estoy convencido de que no son todos los comandantes, ni son [todos] los oficiales«, ha expresado.

«Yo he conocido a militares patriotas, no sé si es importante decirlo, sí llegan a mí informaciones importantes [de] dentro de las Fuerzas Armadas, tengo mucha confianza en que, en cualquier momento, las Fuerzas Armadas van a estar con el pueblo«, ha aseverado y agregó que «hay que hacer una profunda reestructuración, si queremos que las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo y no del imperio».

«Hasta el domingo, 0 muertos. Del lunes hasta el viernes de la pasada semana, en 5 días: 21 muertos a bala«, ha denunciado. «Repito nuevamente, las Fuerzas Armadas se suman el día domingo y el día domingo se suma la OEA, para rematar el golpe de Estado«, ha reiterado.

Además, Evo Morales ha revelado que no creyó mucho «en este montaje sobre fraude«. «Ya desde octubre empezaron a decir ‘va a haber fraude, va a haber fraude’ y por más que hubiéramos ganado con más del 50 o 60% igual lo habrían desconocido, estoy convencido de eso. Era importante como aclaré oportunamente, tener más [observadores] que vengan. También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos«, ha concluido.

Respecto a su estado actual, ha indicado que «legalmente» sigue siendo el presidente de Bolivia si todavía no han aprobado su renuncia.

Atentado contra Evo Morales

Morales ha revelado que el día 4 de noviembre se perpetró un atentado contra su vida. «Yo fui a entregar un camino. Sorpresivamente, el helicóptero se había caído. Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado«, ha declarado.

Evo Morales El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado

«Yo he viajado tanto en helicóptero cada día… De los 9 departamentos que tiene Bolivia, mi récord, en 5 departamentos he estado en temas de gestión. Desde las 05:00 de la mañana, hasta las 11:00, 12:00, a veces hasta la 01:00 de la mañana. Viajes en helicóptero, avión, helicóptero, avión. Con ventarrones, lluvias, a veces la nubosidad… pero aquí una pequeña llovizna… me ha sorprendido. Después ya me he dado cuenta de que han generado [el atentado]«, ha indicado Evo Morales.

«El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado», ha aseverado, «porque en los últimos días ya cambió totalmente este general».

«Ese día, Camacho dijo: ‘El día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a mostrarlo en video’. Y en la noche, después de que salvamos la vida por el tema del helicóptero, no mostró nada. La decepción de la gente que esperaba la documentación de lo que él quería mostrar: que se ha caído el helicóptero de Evo y cómo Evo ha muerto«, ha revelado Morales.

*Fuente: ActualidadRT