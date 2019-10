La letra chica de las ofertas de Piñera

Si bien el Presidente Sebastián Piñera le pidió perdón a su pueblo por las inequidades, sus propuestas son solo en parte redistributivas y en parte más de lo mismo; es decir, asegurar a las empresas encargadas de las pensiones y salud pública más dinero. Esto no sacará al pueblo de Chile de la actual vorágine…

Algunos miembros de los partidos de oposición, más dirigentes de los partidos de gobierno se reunieron ayer martes 22 de octubre con el presidente Piñera para analizar la posibilidad de dar una respuesta social al pueblo de Chile el cual lucha más que por dinero por su dignidad como tal. Lamentablemente, al parecer, los acuerdos fueron como se dice en la jerga popular “truchos”.

Hay una gran inequidad social, la cual se ha venido produciendo por años, la concentración de riqueza existente es muy parecida a la que existía en los siglos XVIII, XIX, y XX y los indecentes privilegios para las clases acomodadas en lugar de disminuir aumentan.

El Nuevo Chile reclama cambios profundos, en especial respeto a la dignidad de la gente. Es indignante ver y percibir como las clases dominantes, tanto de derechas como de izquierdas se han burlado del pueblo.

Todo lo anterior y mucho más ha llevado al presidente Sebastián Piñera a proponer una Agenda Social que está muy lejos de un Nuevo Contrato Social que al parecer no satisfará las necesidades populares.

Las propuestas presidenciales se pueden resumir así:

A) Pensiones

Aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiará a 590 mil pensionados. Esto es como una burla a los ancianos de este país que tienen que vivir de una pensión “solidaria”, la cual al final del día la pagan los chilenos trabajadores. Hay ancianos que entre medicinas, traslado, alquiler y otros gastos primarios gastan el doble de eso. Mientras un pensionado de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),. Recibe en promedio $1.300.000.-

Hay organizaciones que quieren equiparar el salario mínimo con las pensiones. Eso no es justo pues los pensionados han pasado toda una vida trabajando y sería un castigo que equiparen sus pensiones a un salario mínimo, lo cual sería indigno para personas que están en el ocaso de sus días. La intención, sin duda, es muy buena pero, es una petición que sale de las mentes que aún no llegan a la tercera edad.

Los pensionados y los chilenos en general luchan por un verdadero sistema de seguridad social, justo y sostenible en el tiempo y no el actual sistema de pensiones de capitalización individual por el cual, desde hace más de tres décadas, están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas manejadas por empresas privadas del sector financiero, las tristemente célebres AFP. En su vida activa laboral, los chilenos depositan el 10% de su sueldo en forma de ahorros de jubilación a cuentas, que bajo una lógica de capitalización individual, gestionadas por las AFP (Las AFP son Administradoras de Fondos de Pensiones que tienen por objeto administrar el dinero que los trabajadores destinan mes a mes en Cuentas Individuales de Capitalización, las cuales no pueden ser retiradas por los trabajadores, lo que en la práctica significa que sus fondos de ahorro no les pertenecen) que les cobran unas inmensas comisiones y que en el fondo les quita el 40% de sus jubilaciones.

El Aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados. Es como un tiro al aire. Los beneficiados con este aporte en realidad serán los 590 mil pensionados que recibirán 127 mil pesos lo cual es ridículo sabiendo que un cilindro de 11 kilos de gas cuesta 14 mil pesos, 1 kilo de carne entre 10 y 12 mil pesos y así por el estilo. Un kilo de tomates tiene un valor de 2000 pesos promedio y este fruto es el más común de la dieta chilena junto a las papas que están entre 600 y 800 pesos el kilo.

Aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años. Este beneficio es para 2 años más; es decir, el gobierno apuesta a la muerte de un buen porcentaje de ancianos antes de pagar las pensiones básicas. Las pensiones básicas de Chile son de las más bajas del mundo y, como las solidarias, no alcanzan para darles una vejez digna a los ancianos. Las pensiones chilenas son indignas y significan que miles de ancianos llegan a perder hasta sus viviendas pues con sus pensiones no pueden pagar las cuotas mensuales, tampoco sus tarjetas de crédito, etcétera. El sistema planteado por el gobierno se olvidó, además, completamente de las pensiones de los Presos Políticos y de lso Exonerados Políticos, quienes también viven o tratan de vivir con unas pensiones miserables.

Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores. No se dijo de cuánto será este aporte, ni se dice cómo las AFP administrarán dichos fondos ni cuanto cobrarán en otras palabras, el gobierno lo que hará será incrementar los fondos de dichas empresas privadas.

Aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes; esto es igual a lo anterior, más dinero para las AFP.

B) Salud y Medicamentos

Urgencia inmediata al proyecto de ley que crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias. El gasto que exceda a ese techo será cubierto por el seguro. Esta propuesta no informa del porcentaje de prima mensual que pagarán los supuestos beneficiarios. Las Instituciones de Salud Previsional, (ISAPRE), son en realidad empresas privadas de seguros que cobran un alto porcentaje del salario de los trabajadores chilenos para supuestamente cubrir los gastos de salud. Y, tampoco se informó de qué manera estas empresas administrarán dichos fondos. El Fondo Nacional de Salud, (FONASA), es una institución pública a la cual los trabajadores aportan un 7% de sus salarios para que en el fondo reciban las mismas prestaciones que una ISAPRE.

La salud pública tiene una gran diferencia en inversión por habitante. Mientras que en Chile se promedia US$ 1.202 y el promedio OCDE es de US$ 3.265. El gasto en salud en los países de la OCDE muestra diferencias que tienen que ver con su nivel de desarrollo. Así, mientras en EE.UU el gasto total en salud es de US$ 8.233 al año por ciudadano, en Alemania es de US$ 4.338 y en Francia US$ 3.974, en Chile —sector público y privado— US$ 1.202 y el promedio OCDE es de US$ 3.265. ¿Tiene razón el pueblo chileno de reclamar por una salud más justa?

A mayor riqueza los países gastan proporcionalmente más en salud. Así, EE.UU gasta el 17,6 % de su PIB en salud, mientras que los países europeos más desarrollados gastan cerca del 12 % del PIB. Chile gasta el 8 % de su PIB en ella y el promedio en la OCDE es de un 9,5 %. Gastamos menos que casi todos los países de la OCDE como porcentaje del PIB y nuestro gasto per cápita en salud es un cuarto del de los países de la OCDE, con una alta participación de aporte de bolsillo, correspondiente a un 33 %, superior al de naciones desarrolladas.

La tasa de egresos hospitalarios en Chile es de 9.936 por mil habitantes; la media de la OCDE es de 15.508 y la de Alemania, a modo de referencia, de 23.985. Incluso, los días de estadía hospitalaria en nuestros hospitales son un 26 % más bajo que la media de la OCDE, en circunstancias que por pobreza y ruralidad deberían ser más altos.

Creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas, no cubierto por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto. Lo mismo que lo anterior, esto sólo beneficia a las empresas privadas de seguros y no se dice como administrarían los nuevos recursos.

Ampliación del convenio del Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, lo que beneficiará a más de 12 millones de personas. Las farmacias han sido investigadas y sancionadas por colusión. El hecho de que Fonasa les garantice los pagos significa un premio para ellas en lugar del gobierno decretar una baja en los precios de los medicamentos por Decreto y de apoyar farmacias populares en el país. Ese dinero de Fonasa podría usarse en aumentar las pensiones. A pesar de estos esfuerzos, aún hay importantes déficit en la atención que reciben nuestros ciudadanos, al menos comparado con los estándares de la OCDE. En materia de farmacia, tenemos una brecha de un 50 %, es decir, nuestro gasto per cápita es de 2/3 del de la OCDE.

Otra solución para abaratar los precios de los medicamentos es eliminar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a éstos y productos alimenticios, el pueblo pagaría un 19% menos lo que aliviaría bastante el bolsillo de los trabajadores.

C) Ingreso Mínimo Garantizado

Creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de 350 mil pesos, para todos los trabajadores con jornada completa que complementan el salario de los trabajadores a jornada completa, cuando sea inferior a los 350 mil. Este beneficio se aplicará en forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años. Este salario no dignifica ni soluciona nada. Hace 5 años, más o menos, la Iglesia Católica manifestó que en Chile se necesitaba garantizar un Salario ético, en ese entonces de 400 mil pesos. En la actualidad, y después de los grandes disturbios, el empresario Lucksic ofreció pagar 500 mil pesos como salario mínimo a sus trabajadores en situación de salario mínimo. Al parecer él ha entendido algo y hay más de 120 empresarios que han seguido su ejemplo. Sin embargo el salario mínimo, de Chile es el segundo más bajo de la OCDE, solo estamos sobre México. (Ver Tabla de salario mínimo por hora de trabajo)

El salario mínimo por hora de trabajo debería promediar unos US$ 8 dólares, es decir unos 5.700 pesos chilenos lo cual equivale $ 1.300.000 mensual. El pueblo chileno no está pidiendo tanto está exigiendo como mínimo 600 mil pesos al mes.

D) Tarifas Eléctricas

Creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza 9,2%, retrotrayendo el valor de las tarifas eléctricas al nivel del primer semestre de este año. El pueblo no quiere estabilización de tarifas. Lo que quiere es que se rebajen las tarifas y, en el corto plazo que las empresas eléctricas pasen a manos del Estado como era antes de la dictadura. Las tarifas en el primer semestre de este año ya son impagables para la gran mayoría de los chilenos. Son tan altas que incluso en los barrios más acomodados de la capital se descubrieron hasta mansiones robando electricidad; pero, si eso se hiciera en los barrios marginales, los saqueadores de la electricidad irían presos.

Chile se sitúa muy por encima respecto al conjunto de países de la OCDE, en los precios de la electricidad con un precio US$ 225MWh mientras que el promedio OCDE es de 11 dólares. Según la OCDE desde 1998 los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado. En 1998 alcanzaban a US$ 55,1 por megawatt/hora y en 2011 se ubicaron en US$ 256,4 Mw/h, ajustado por Paridad de Poder de Compra (PPP). El alza alcanza a 365

E) Mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos

Esto se viene ofreciendo desde hace muchos años y no funciona. No hay una verdadera redistribución del ingreso. No se ha terminado con la evasión y varios miembros de la derecha chilena han sido denunciados pero posteriormente ni siquiera son multados. Ellos son los grandes evasores y sin embargo se llegó a un situación de rebelión popular debido a que el gobierno envió a la policía a reprimir a estudiantes que evadían el pago del metro de Santiago y de Valparaíso.

Creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales, lo que aumentará la recaudación tributaria en US$ 160 mil millones. Esto significa que algunos pagarán, pero significa que una gran mayoría evitará pagar pues tienen acuerdos de doble tributación con el exterior.

Los ‘olvidos’ y silencios

Por otra parte, el Mensaje Presidencial se olvidó de varias peticiones populares, por ejemplo: los castigos a los corruptos. La lista de corrupción en 2018 comenzó con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Obviamente, como era de esperarse, ningún militar fue a la cárcel o devolvió los fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, quienes según la Contraloría de la República, superaron en corrupción al Ejército. Para ellos tampoco ha habido castigo

Los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo muy corto. Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente. Es parte de la punta del iceberg del sentimiento de frustración de los chilenos.

Se dice que el 80% de las personas que trabajan para el Estado chileno son corruptas. «Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa pero en los bajos niveles, como quienes vendían cédulas de identidad y pasaportes falsos, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga», informó a la BBC Gloria de la Fuente cuentista política. Este es un país en donde hasta en las municipalidades se ha robado o ha habido corrupción administrativa a gran escala.

Al escribir esta crónica (23-10-2019) han muerto 20 personas, se han descubierto centros de tortura, la Posta Central ha puesto candado a sus rejas impidiendo que el Director y observadores del Instituto nacional de Derechos Humanos pudieran constatar heridos y muertos por la represión; Existe en la población una gran sensación de impunidad e inseguridad. Hay congresistas que están siendo investigados por fraude al fisco y no sucede nada, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga. Actualmente la gente se siente frustrada porque, ve corrupción; aunque no somos un país corrupto al nivel de Brasil o Venezuela.

Existe una crisis inmensa de confianza en la población. Ya nadie cree en nadie. Este es un país sin inflación pero, los salarios son deflacionarios; es decir no alcanzan para comprar lo más necesario en servicios y alimentos. Eso es lo que el pueblo chileno quiere que se solucione. Y, además de eso el respeto de la clase dirigente.

Frases célebres de algunos miembros del gobierno

Un subsecretario de Estado de apellido Castillo dijo: “Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio. Algunos de ellos, una fracción de ellos, no solamente van a ver al médico sino que es un elemento social, de reunión social”.

Otra funcionaria pública la ex vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ximena Ossandón,dijo en Twitter que “mi pega la he hecho bastante bien, ahora la paga es bastante reguleque!! Sniff”. A pesar de su gran sueldo que era de 15 veces más que el salario mínimo.

El otrora secretario de Estado Jaime Ravinet refiriéndose a un puente sobre el Bio-Bio en la Cámara de Diputados,dijo “Vale callampa huevón (sic), lo podría haber mostrado todo aquí, el puente vale callampa”, dijo en diálogo con el demócrata cristiano, Ricardo Rincón.

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos produjo varias incomodidades, con una polémica frase, en medio de una sesión especial de la Cámara de Diputados. Allí dijo después de visitar el centro del Sename donde murió Lissette Villa: “Tenía hartas más comodidades que yo tuve en el internado de Liceo de Hombres de Talca”.

Sebastián Piñera también es recordado por una frase poco feliz, que le generó más de un problema, cuando era candidato presidencial. Dijo: “Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?” Es evidente que esta frase no cayó muy bien a las chilenas.

En la misma tónica, el ex ministro de educación Gerardo Varela, emitió una comentada frase en una entrevista radial sobre educación sexual, diciendo que sus hijos son “unos campeones porque necesitan más de tres condones”, convirtiéndolo en el centro de las críticas de la oposición y los movimientos feministas. En otra ocasión dijo: “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras, o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo?”

Hace poco más de un mes, fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien brindó una de las últimas frases polémicas. «Cualquier patipelado se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público” refiriéndose al pedido de que los congresistas se rebajen el sueldo. Para ella, su Presidente también sería un “patipelao”. Según informa La Tercera, “la parlamentaria está siendo investigada por una serie de correos electrónicos que intercambió con el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, en el que se daban cuenta de las votaciones de la senadora en relación a la legislación sobre temas pesqueros”.

El que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado con una tarifa más baja. Eso lo dijo el ministro de economía Juan André Fontaine, que nunca ha viajado en Metro para referirse a las alzas efectuadas en el Transporte Público de Santiago.

Otro Ministro, el de Hacienda Felipe Larraín dijo: “Para los románticos (…) que las flores han tenido un descenso en su precio: “Así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,6%”.

“Si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento en el precio del cobre y una caída en el tipo de cambio. Eso sería esperable, así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que nos ayuden, a que recen para que se solucione la guerra comercial”.

El subsecretario de Salud dijo: “Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”. Este señor, obviamente nunca tuvo que esperar más de 5 horas en un consultorio para ser atendido.

Estas frases y comentarios de los ministros del régimen fueron exacerbando el ánimo de los chilenos lo que fue parte de la sumatoria para el estallido social.

El paquete de medidas preparado por el Presidente Piñera y los Presidentes de algunos partidos políticos obviaron referirse a varios problemas latentes: a) la delincuencia, la cual ha hecho una demostración de fuerza con saqueos, incendios y asaltos; b) la drogadicción, la cual impera en casi todos los ámbitos de la nación sin una solución de Estado; c) Medio ambiente, falta de preocupación por la pesca que sigue en manos de 8 familias acaudaladas y falta de preocupación por los incendios forestales. d) Políticas de garantías para los pueblos indígenas garantizando un pacto de representación democrática que les otorgue autonomía. e) Educación científico-tecnológica que además garantice la Educación Cívica, las artes, la investigación, las lenguas, la Educación Física, la Historia, etcétera. f) Se pide la disolución del actual Congreso y llamar a elecciones generales junto con las municipales que son en 2020; no debería permitirse la reelección.

El pueblo quiere que estos cambios propuestos sean ya, ahora y que el Congreso los discuta y apruebe en dos días a los sumo. No es necesario que los congresistas se tomen hasta 5 años en aprobar una Ley. Obviamente, el pueblo está pidiendo la vuelta de los militares a sus cuarteles y la institución clara y precisa de la magistratura para castigar las violaciones producidas en Derechos Humanos. Si no se logra esto, lo más probable es que el pueblo chileno siga protestando indefinidamente.

Dr. Mario H. Concha Vergara, Ph.D.

e-mail: conchamh@gmail.com

