La increíble historia del joven que limpia el mar de plástico pero no tiene fama como Greta

En un video anterior contaba a detalle la historia de Greta Thunberg, la niña de 16 años que casi gana el premio Nobel de la Paz por su discurso ecologista. En ese video desmonte quien esta detrás del éxito de esta niña y expuse el entramado millonario y político que se esconde en ese asunto. No obstante, insistí en que no debemos culpar a Greta, ya que a mi criterio ella es tan solo un instrumento de un grupo de personas con intenciones no tan nobles. La manipularon sin ningún tipo de escrúpulos. Y es que en la conclusión insistía en que no podemos exigir cambios a nuestros gobernantes en materia ecológica si nosotros mismos no ponemos el ejemplo con algo tan simple como no botar basura donde te dé la gana.

Ojo al siguiente dato: En los últimos 40 años millones de toneladas de plástico llegaron hasta los océanos. De las 288 millones de toneladas que se producen al año, el 10% van a parar a los océanos. La mayoría -el 80%- viene de los desechos que se producen en las ciudades y que gente irresponsable tira a la calle, luego estos se cuelan por los desagües, de ahí llegan a los ríos hasta que finalmente alcanzan el mar. Las corrientes marinas arrastran los plásticos, y como consecuencia los peces se alimentan de basura, peces que luego nosotros mismos consumimos. Que desgracia. A estas alturas de contaminación nos alimentamos de plástico, y todo por nuestra irresponsabilidad.

Boyan Slat es un inventor y emprendedor holandés de 25 años que abandonó los estudios de Ingeniería Aeroespacial para dedicarse a limpiar los océanos contaminados de basura. Su idea nació en 2011, cuando tenía apenas 16 años, y durante una sesión de buceo en Grecia, Slat se cruzó con más plásticos que peces. Contra todo pronóstico de sus allegados, él creía ciegamente en que el problema era solucionable. Y no paró hasta inventar un método que ayude a limpiar los océanos, el cual se ha ido modernizando con el pasar de los años.

¿Pero puede realmente funcionar el sistema que inventó? El joven desarrolló su proyecto como parte de un proyecto científico escolar y se dedicó a investigar en profundidad la contaminación que el plástico generaba en los océanos y por qué muchos científicos consideraban imposible limpiarlo. Tras largas horas de investigación, surgió la idea de construir un sistema que emplease las corrientes marinas a su favor.

