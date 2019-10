Canadá: Organizaciones denuncian la violenta represión militar y policial contra la protesta social en Chile

COMUNICADO

Montreal (Quebec, Canadá), 24 de octubre 2019

Las organizaciones firmantes queremos expresar nuestra profunda indignación ante la brutal represión ejercida en Chile para aplastar la fuerte oleada de contestación social que sacude el país desde la semana pasada. La declaración de estado de emergencia, de toque de queda y el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales vulneran los derechos fundamentales del pueblo chileno. La represión en curso recuerda dramáticamente el actuar de la dictadura de Pinochet.

El descontento popular creciente ante las condiciones de vida insostenibles imperantes en el país encontró un catalizador en la masiva acción de desobediencia civil de los estudiantes secundarios, de evasión del pago del pasaje de metro, como forma de protesta ante el alza de la tarifa decretada por el gobierno de Sebastián Piñera. Esto fue el detonador de una vasta movilización social que se ha desplegado a todo lo largo del país. Ante el fuerte estallido de protesta y la secuela de desmanes que se produjo en paralelo, el gobierno ha respondido con una fuerte represión, decretando un Estado de Emergencia y toque de queda el 18 de octubre pasado, bajo la Ley de Seguridad del Estado, los cuales se han extendido a las principales ciudades de 5 regiones. La criminalización de la protesta y la militarización crecientes están dejando un saldo alarmante de 2643 detenidos, 15 personas asesinadas, 8 personas baleadas, cientos de heridos y 4 atropellos cometidos por la fuerza represiva, según datos emitidos el 21 de octubre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, quien ya ha iniciado querellas por denuncia de torturas.

La vasta mayoría del pueblo chileno, a través de las organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes, trabajadore/a/s de la salud, portuarios, profesore/a/s, jubilado/a/s, vecino/a/s, artistas, etc. denuncian claramente la urgencia de encontrar soluciones a los graves problemas asociados al deterioro alarmante de los servicios sociales esenciales y a la corrupción de las castas políticas y del empresariado. Se suman a estas reivindicaciones la denuncia del saqueo del agua – privatizada – y los territorios en manos de intereses privados, así como la aplicación de la Ley Antiterrorista a los defensores y las defensoras territoriales indígenas.

Ante estos hechos y considerando la extrema gravedad de la situación y la evolución crítica de ésta, las organizaciones firmantes nos plegamos a las reivindicaciones de numerosas organizaciones internacionales y chilenas para declarar lo siguiente :

Rechazamos el discurso violento y de odio de declaración de guerra contra el pueblo chileno, por parte del presidente Piñera y la estigmatización de la protesta social asociándola a la delincuencia. Denunciamos el bloqueo mediático, la desinformación y la manipulación de la información que oculta la real magnitud de la contestación social y sus demandas así como la la brutal represión que está produciendo a lo largo del país. Repudiamos categóricamente las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares de chile (detenciones ilegales, secuestros, torturas, asesinatos y abusos sexuales). Rechazamos la utilización de la fuerza represiva como forma de gobernanza (violación al derecho de circulación, de reunión, de manifestación) y la violación del estado de derecho y exigimos devolver los militares a sus cuarteles. Exigimos que se restituya la institucionalidad democrática, deponiéndose el estado de emergencia y el toque de queda que la coarta. Hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile a atender y solucionar adecuadamente las demandas sociales que están en la base del estallido social actual.



Organizaciones firmantes

Alternatives

Artistes pour la Paix

Association Québécoise de Lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Bios Iguana AC

Canadian Union of Public Employees (CUPE)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Centre d’appui aux Philippines/Centre for Philippine Concerns

Cercle des Premières Nations de l’UQAM

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Promoción y Desarrollo Social A.C.)

Comité pour la Libération de Milagro Sala Prisonnière Politique-Montréal

Comité international, Union paysanne

Coletivo Brasil-Montréal

Collectif opposé à la brutalité policière (COBP)

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Comité Chilien pour des droits humains

Environnement Vert Plus

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Femmes de diverses origines/Women of Diverse Origins

Institute for Policy Studies – Global Economy Project

Justice Climatique Montréal

KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives

Le Pacte pour la Transition

Mouvement Québécois pour la paix

Mining Watch Canada

Mouvement Québécois pour la Paix

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4

NON à une marée noire dans le Saint-Laurent

Saut Montréal

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

