20.10.2019

La ciudadanía ya no es la misma. Ya no se traga la rabia. Se atreve a defender y decir lo que ayer no habría hecho. Padre furioso encara a Carabineros en Calama, por agresión a su hijo.

CALAMA – Padre furioso encara a Carabineros por agresión a su hijo. Video cedido. Posted by Diario Digital En La Línea on Saturday, 19 October 2019

