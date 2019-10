Chile: 30 de octubre. ¡Huelga General!

Desde la sede de la CUT, Unidad Social reiteró la convocatoria a una nueva huelga general para exigir que se tomen en cuenta las demandas que reclama el pueblo de Chile: “…Acá, el debate no es sobre ministros más ministros menos, rostros nuevos o rostros antiguos (…) el debate de fondo tiene que ser respecto de las demandas que es aquello que ha movilizado a millones de chilenos y chilenas en las calles”.

Así lo señalaron este lunes en conferencia de prensa los dirigentes de Unidad Social –conformada por más de 70 organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile), Agrupación de Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Colegio de Profesores, Coordinadora NO+ AFP, organizaciones de trabajadores de distintos sectores como de Salud, Educación, Comercio, Banca, Industria) federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, académicos, organizaciones de pobladores, de defensa del agua, del medioambiente, de pueblos originarios y de derechos humanos.

En la oportunidad, detallaron el Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, Bloque Sindical de Unidad Social, entre ellas: Discusión inmediata de un Salario Mínimo Nacional de $500 mil líquido tanto para trabajadores del sector público como privado; reconocimiento pleno a la libertad sindical, Negociación Colectiva Ramal y respeto del derecho a huelga como derecho fundamental, Pensión Mínima equivalente al Salario Mínimo Nacional que se propone, canasta de servicios básicos protegidos, Tarifa Social Justa del Transporte público, gratuidad en el pasaje del adulto mayor; Salud, Educación, Vivienda como derechos sociales, eliminación de los TAG y vuelta de las carreteras a manos del Estado; nueva Constitución Política de la República vía Asamblea Constituyente y un Presupuesto de la Nación 2020 de al menos un 6% de aumento y no el magro incremento de un 3% que el Gobierno envió, en su proyecto de ley, hace unos días al Parlamento.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, enfatizó que en este Pliego: “…hay demandas que son históricas (…) que se han puesto sobre la mesa con todos los Gobiernos que no se han recogido. Y eso es lo que hoy día ha generado esta profunda fractura social”.

El llamado a huelga general para este miércoles 30 de octubre también implica marchas y concentraciones a lo largo de todo el país. En la capital, la convocatoria es partir de las 11:00 horas en Plaza Italia y cacerolazos a las 20:00 horas. Y a seguir movilizados durante estos días.

Consultada sobre el cambio de Gabinete del Presidente Piñera, Figueroa, dijo: “…el debate de fondo tiene que ser respecto de las demandas que es aquello que ha movilizado a millones de chilenos y chilenas en las calles. Y claramente el estado de militarización, la violación flagrante a los derechos humanos es una materia que hay que abordar con profundidad (…) y las responsabilidades políticas en esa línea, es fundamental. Una de ellas es lo que está asumiendo el propio Gobierno al decir: ´ha fracasado mi equipo, mi Gabinete, por lo tanto tenemos que dar un paso al lado´, pero eso –precisó- no es suficiente. Acá el debate no es sobre ministros más ministros menos, rostros nuevos o rostros antiguos. El debate es sobre si Sebastián Piñera y el propio Parlamento, están dispuestos a asumir el Pliego, si están dispuestos a hablar de estas materias o si quieren seguir discutiendo sobre lo accesorio, sobre quién los va a representar, sobre quién se va a sentar en una mesa, pero no dialogando de manera efectiva”. Aquí el Pliego:

Pliego de los Trabajadores y Trabajadores de Chile. Bloque sindical de Unidad Social

