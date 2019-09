Fotografían al líder de las protestas de Hong Kong junto con el jefe de los Cascos Blancos

Este martes, China presentó una enérgica protesta ante Alemania debido a la reunión que su ministro de Exteriores, Heiko Maas, había mantenido el día anterior con el activista Wong.

A principios de agosto Wong ya había sido fotografiado hablando con Julie Eadeh, funcionaria del consulado general de EE.UU. en Hong Kong, lo que generó más sospechas de la posible intervención de Washington en las recientes protestas en ese territorio.

This is very very embarrassing. Julie Eadeh, a US diplomat in Hong Kong, was caught meeting HK protest leaders. It would be hard to imagine the US reaction if Chinese diplomat were meeting leaders of Occupy Wall Street, Black Lives Matter or Never Trump protesters. pic.twitter.com/JfiU2O2HZq

— Chen Weihua (@chenweihua) 8 de agosto de 2019