Siete escenas para explicar la opción militar EE.UU.

La asunción de las capacidades militares de la Federación Rusa desmiente tal supremacía luego de que se develaran armas e informes que evidencian la preeminencia de los rusos en el campo de la guerra regular. Es por ello que Venezuela tiene en el gigante euroasiático a un aliado importante a la hora de disuadir una guerra convencional.

Esta hipotética ofensiva militar por parte de los Estados Unidos se ve como una amenaza directa desde Venezuela, sin embargo se deben considerar los siguientes puntos para entender en qué momento estamos con relación a la opción militar, bandera tan agitada por algunos funcionarios de la Casa Blanca y el Senado.

Luego del fracaso en el intento de golpe militar el martes 30 de abril, las operaciones psicológicas (psyops) no se dejaron esperar y los llamados a una invasión militar estadounidense han sido cada vez más extendidos.

John Bolton y Mike Pompeo son las caras visibles de la intervención militar en Venezuela que en este momento propician una campaña de «relaciones públicas» para ganarle terreno a la opción militar.

La reunión del 3 de mayo en el Pentágono forma parte de tal campaña con la que se intenta desplegar recursos de intimidación contra la FANB vía psyops y mediatización de la narrativa intervencionista. Cónclaves de este tipo, en el que también participaron el jefe de la comunidad de inteligencia y el secretario de Defensa encargado, no suelen ser motivo de noticia por su inherente secretismo.

Sin embargo una reunión tan publicitada tendría como fin presionar a dos partes: a la FANB (una vez más) y a Donald Trump, que no termina de decidir una acción de mayor fuerzas más allá de las sanciones.

El asesor de seguridad nacional ha intentado ganarle terreno a la opción militar respecto a la Casa Blanca pero su presidente decide quitarse la caspa del hombro con una llamada telefónica a Vladimir Putin.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2019