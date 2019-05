Lunes 20 de mayo, 10:00 horas: Plantón de repudio por muerte de médica Rebeka Pierre

CONVOCATORIA DE PRENSA

Se convoca a los medios de comunicación para un plantón convocado por diversas organizaciones migrantes y promigrantes ante el fallecimiento de la ciudadana haitiana Rebeka Pierre, para el próximo lunes 20 de mayo a las 10:00 hrs. en el Hospital Félix Bulnes, en Providencia.

DÓNDE: Hospital Félix Bulnes. Holanda 60, Providencia.

CUÁNDO: Lunes 20 de mayo, 10:00 hrs.

CONTACTO DE PRENSA

Paola Palacios – +56 9 6745 7609

Santiago 17 de Mayo de 2019 Ante el fallecimiento de la ciudadana haitiana Rebeca Pierre, en extrañas circunstancias y como consecuencia de una presumible negligencia médica, es de imperante necesidad manifestar nuestro rechazo a los procedimientos que antecedieron a su muerte, que deja en evidencia una vez más la violencia estructural del Estado Chileno interpuesta desde la dictadura; que naturaliza hasta el día de hoy la muerte, no solo de una mujer negra e inmigrante, si no de cientos de chilenos y chilenas que mueren a falta de un servicio de salud digno, dejando claro que la salud en Chile no es un derecho, es un negocio sangriento producto del modelo económico que hoy nos rige; y que deja claro que la vida de las personas no importa. Es por esto que exigimos que se esclarezcan las circunstancias de este lamentable suceso y no quede en la impunidad.

Rebeca Pierre llegó hasta el Centro de Salud Steeger, de Cerro Navia, donde vivía, para realizarse un control neonatal, porque presentaba un embarazo de nueve semanas de gestación. En el Cesfam, un electrocardiograma que se le practicó presentó una alteración, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes de Providencia.

Después de ser atendida en la unidad de neonatología del hospital clínico, fue dada de alta y volvió a su casa en locomoción colectiva. Cuando se bajó del Transantiago, pidió ayuda en el paradero, pero lamentablemente falleció en la vía pública.

Ante este triste y desafortunado hecho, que nos recuerda los tristes desenlaces de Joane Florvil, Joseph Henry y muchos otros, no vamos a guardar silencio; convocamos a organizaciones inmigrantes, organizaciones nacionales y a la ciudadanía en general; a movilizarnos, a no perpetuar los silencios cómplices y exigir justicia.

Hacemos un llamado urgente a manifestarnos en un plantón en las afueras del Hospital Metropolitano (Félix Bulnes, sede Providencia. Av Holanda 060, Metro Tobalaba) éste Lunes 20 de Mayo de 2019 a las 10:00 am, para exigir claridad en la investigación y que la ley actúe acorde sobre quienes se determine responsables.

Organizaciones convocantes:

Coordinadora Nacional de Inmigrantes

Movimiento de Acción Migrante

Coordinadora Feminista 8M

EPICENTRO

Negrocentricxs:

Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile

Trenzología Mágica

Chile a Todo Color

Revista Sur

AMIGRA

EPES: Educación Popular en Salud

Tejiendo Aquelarre

Rengaluwun

Misionero de Jesús Cristo

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Centro Helmut Frenz

AFEP

Coordinadora Nacional de Organizaciones de DDHH y Sociales

Abayayala

Raíces de Resistencia

La Causa

EABIC: Congreso Internacional Negro Africano Etíope

Colectivo AMAUTA

Talleres Populares América Morena

*Fuente: Agencia del Pueblo prensa@agenciapueblo.cl



