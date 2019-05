El empleado de Enrique Correa que opera como asesor de los senadores

Roberto Godoy Fuentes fue contratado por el comité de senadores del PPD como asesor en la tramitación del proyecto de ley que busca resguardar los datos personales. Participó en el “grupo técnico” que revisó las indicaciones al proyecto y que sugirió cambios relevantes que favorecen a las empresas que utilizan los datos personales para sus estrategias de negocio. En paralelo, el abogado se desempeña como director de Comunicación Estratégica de una de las principales empresas de lobby: Imaginacción. La firma, controlada por el ex ministro Enrique Correa, tiene interés en ese proyecto y representa a empresas que podrían verse afectadas por la nueva ley. Godoy reconoció a CIPER que nunca reveló su doble rol.

-Yo no tenía la menor idea. Él me dijo que (en la empresa de Correa) no tenía nada que ver con lobby, pero yo le dije que no me parecía adecuado. La industria está presionando mucho porque este es un proyecto muy duro para ellos- indicó Harboe a CIPER.

Desde ese primer día de septiembre del año pasado, Godoy Fuentes reapareció formalmente en la Cámara Alta como asesor del comité PPD en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, iniciativa que en estos días está siendo votada en la Comisión de Constitución del Senado. Lo que no se sabía hasta ahora es que, en paralelo a su labor de asesoría legislativa, Godoy era empleado de Imaginacción , la empresa de lobby y comunicaciones corporativas del ex ministro Enrique Correa , donde aún se desempeña como director de Comunicación Estratégica.

-Mi trabajo en Imaginacción no tiene ninguna vinculación con el área legislativa. En la consultora tenemos dos áreas diferenciadas: Asuntos Públicos, donde está el lobby y seguimiento de proyectos de ley; y el área de Comunicación Estratégica, que asesora a empresas en temas comunicacionales. Yo trabajo en esa segunda área, que no tiene vinculación con temas relativos a gestión de intereses legislativos. Ninguna de mis actividades en la consultora se relaciona con algún tema de la ley de protección de datos personales.

¿Y por qué no advirtió que en paralelo trabaja en una empresa dedicada al lobby?

Godoy agregó que, como él había trabajado en el proyecto de ley durante el gobierno anterior, en julio de 2018 adquirió el compromiso de asesorar a los senadores del PPD: “Yo, en ese momento, no trabajaba en Imaginacción”.

-Efectivamente, no tuvo conocimiento de que yo participaba en Imaginacción. Los demás participantes del grupo técnico tampoco. Nunca lo dije, porque mi área de trabajo en Imaginacción no tenía que ver con ese tema.

-¿Hasta ese momento el senador Harboe no sabía que usted trabajaba en Imaginacción?

-El senador Harboe dice que cuando se enteró de que usted era consultor de Imaginacción, decidió no renovarle el contrato.

En paralelo a sus labores en ese equipo que decidió los cambios al proyecto de ley, el abogado ya se desempeñaba como director de Comunicación Estratégica de Imaginacción. Pero el enorme conflicto de interés que acompañaba a Godoy Fuentes no fue transparentado ni ante los senadores del PPD ni ante los demás integrantes del grupo técnico. El propio Godoy lo confirmó a CIPER:

No hay actas públicas de esas reuniones, por lo que no queda claro quien impulsó los cambios. Y eso es relevante, porque se introdujeron modificaciones que benefician a las empresas que operan con bases de datos: al contrario de lo que pedían varios parlamentarios y el propio gobierno, los “hábitos personales” no quedarán protegidos como “datos sensibles”. Así, por ejemplo, una cadena de supermercados podrá identificar las compras que hace un ciudadano y utilizar esa información para sus estrategias de marketing o venderla a otras industrias de bienes y servicios. Lo que usted consume o los lugares que frecuenta podrían ser utilizados como insumos comerciales. Y, eventualmente, agencias estatales también podrían conocer en detalle las costumbres de los ciudadanos.

-No lo sé. La parte (de la consultora) a la que le puede interesar este tema es Asuntos Públicos. Son empresas y áreas distintas. Yo no sé qué clientes representa Imaginacción en esta materia.

-No hubo ningún cruce de información.

-En algún minuto me hicieron una consulta interna, pero que era como de… en términos generales, de la tramitación del proyecto. Era un tema del concepto relativo al “consentimiento”. Esto fue hace una o dos semanas atrás.

-No he tenido ninguna relación con clientes de Imaginación sobre este proyecto de ley.

¿Quién asegura que la información a la que accedió el abogado Roberto Godoy Fuentes no fue utilizada en negocios de Imaginacción? ¿Quién puede garantizar que el interés de la empresa de lobby, y de sus clientes, no prevaleció a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de ley que resguarda los datos personales? Nadie.

El contrato de Godoy Fuentes con el Senado, para asesorar al comité de senadores PPD, fue firmado el 20 de septiembre de 2018. Allí se estipularon sus funciones: “El asesor, en particular, prestará asistencia en materia de datos personales, sin perjuicio de los demás servicios que le encomiende la vigencia del contrato”. La remuneración ( $1,4 millón mensual ) fue cargada al ítem de asesorías externas de las asignaciones parlamentarias. La asesoría tuvo por objeto “responder, con carácter discontinúo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formulé el comité de integrantes (senadores PPD)”.

No es esta la primera vez que un hombre de Imaginacción participa de instancias legislativas sin informar su pertenencia a esa empresa. En 2014 un reportaje de El Mostrador reveló como un periodista regional utilizaba su acreditación como reportero para recabar información y entregarla a la consultora.

LOS CAMBIOS CLAVES DEL “GRUPO TÉCNICO” CIPER revisó el informe final del grupo técnico, el que incluyó recomendaciones sobre cómo votar las indicaciones que se habían presentado durante la tramitación del proyecto de ley, tanto por parte del Gobierno como de los senadores. Y hay sugerencias que involucran temas muy sensibles (vea aquí ese informe completo) . El asunto más delicado que fue modificado por el grupo técnico tiene que ver con el tratamiento de los datos asociados a los “hábitos personales” (como el historial de compras de una persona o los movimientos detectados por aplicaciones conectadas a los GPS de los celulares). Indicaciones del Ejecutivo y de varios senadores habían incluido los hábitos personales dentro del apartado “datos sensibles”, los que en la futura legislación contarán con una protección mayor. Pero el grupo técnico acordó sacarlas de ahí, lo que favorece su uso con fines comerciales. El proyecto original aprobado por el Senado define así los “datos personales sensibles”: “Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural”. A ese inciso se le presentaron siete indicaciones. La Moneda y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Kenneth Pugh (independiente RN), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (independiente), propusieron agregar en esta nómina de “datos sensibles” los “hábitos personales”, “hábitos y costumbres personales” y “hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad”. Eso permitía proteger más esta información. Pero algo pasó. En la página 8 del informe comparado que elaboró el grupo técnico se establece que se “acordó rechazar” esas indicaciones. Pero, no se entregan los fundamentos. Y como el grupo técnico no es una instancia contemplada en la institucionalidad del Congreso Nacional, no existen actas públicas que permitan trazar las huellas de esa decisión.

CIPER conversó con distintos integrantes de ese grupo técnico, los que pidieron reserva de su identidad. Entre los argumentos que entregaron para justificar su determinación de evitar que los hábitos personales se contaran dentro de los “datos sensibles”, dijeron que se consideró que el “hábito personal es algo demasiado amplio” y que optaron por acotar la nómina de datos a incluir en ese apartado. Agregaron que eso no significa que los hábitos personales no queden resguardados. Eso es verdad, pero por cierto no tendrán la “protección mayor” que se le dará a los “datos sensibles”.

En un informe del abogado Godoy Fuentes a los senadores del PPD se recomienda rechazar esas indicaciones, porque “los hábitos personales no son información personal que requiera un estándar especial de protección. Su incorporación tiende a banalizar el concepto de dato sensible” ( vea aquí ese informe ).

Otro cambio relevante decidido por el grupo técnico fue la definición sobre qué se entenderá por “fuentes de acceso público”. Explicado en simple, esa denominación se refiere a las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, siempre que no existan impedimentos legales para ello. En este punto, el Ejecutivo propuso que el organismo que tendrá a su cargo velar por la protección de los datos personales debiera “establecer de forma taxativa las bases de datos que cumplan esa categoría”. Y que ese listado se actualizara anualmente. La idea era acotar lo que se entiende por base de datos pública, evitando el desorden actual que permite que los datos privados de los ciudadanos deambulen por internet y oficinas de marketing. El senador Latorre presentó otra indicación en el mismo sentido.

Nuevamente el grupo técnico acordó “rechazar” esas indicaciones y mantener el texto original, el que no varía la actual situación donde cualquier persona puede acceder a una base de datos en internet si es que no existe un impedimento legal para aquello.

La influencia del grupo técnico también apareció en el retiro de indicaciones que buscaban suprimir o acotar el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento de sus titulares para actividades como el marketing directo: llamadas a celulares personales por parte de bancos, compañías telefónicas, multitiendas y otros para ofrecer sus productos. El senador Latorre había propuesto eliminar el inciso que lo permitía y La Moneda presentó una indicación para acotarlo. Sin embargo, el grupo técnico decidió que se mantuviera la redacción original, donde el único requisito que se pone para el uso de esos datos personales es que “no se afecten los derechos y libertades del titular”.

A Godoy Fuentes se sumaron en el grupo técnico asesores del gobierno y de los senadores que componen la Comisión de Constitución: la coordinación corrió por cuenta del asesor del PPD Sebastián Abarca, además de Jessica Matus (asesora del senador Kenneth Pugh, independiente RN); Melissa Mallega (asesora del senador Alfonso de Urresti, PS); Francisco Bedecarratz (asesor de Andrés Allamand, RN); Julio Valladares (en representación de la DC, aunque su participación fue escasa, se trata de un asesor que ha participado en otra consultora dedicada al lobby); Gino Terzán (asesor del UDI Víctor Pérez); y en representación del Ministerio de Hacienda los abogados Catherine Tornel y Juan Pablo Loyola.

El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violler, considera que algunas de estas decisiones no solo no aumentan la protección a los datos personales, sino que incluso pueden dejarlos más expuestos:

-Nos preocupa que la comisión no haya incorporado el “hábito personal” dentro de la definición de “dato sensible”, justamente porque hoy nuestra legislación sí lo considera como un dato sensible. En este punto la nueva legislación va a proteger menos que la legislación actual. En particular, porque el hábito personal tiene que ver con el perfilamiento que pueden hacer las plataformas y los servicios en línea. Cuando hablamos de Facebook, redes sociales, Google, esto es parte importante de la discusión a futuro. Y el hecho de que la comisión haya retrocedido nos parece contradictorio.

