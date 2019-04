Soldados israelíes le disparan a joven palestino que estaba con los ojos vendados y las manos atadas

Un adolescente palestino identificado como Osama Hajarja, de 15 años. Recibió al menos un disparo de soldados israelíes mientras se encontraba detenido, maniatado y con los ojos vendados, cerca de Belén (Cisjordania).

El incidente en el que el joven resultó herido en la ingle, ocurrió el pasado jueves y fue el fotógrafo Mohammad Hmeid, quien hizo públicas las imágenes captadas del momento.

Gideon Levy: Israeli soldiers shot bound Palestinian teen because live fire is their only language https://t.co/Ogcja4TljW pic.twitter.com/xhGNj99GIs — Haaretz.com (@haaretzcom) 22 de abril de 2019

Luego el disparo, Osama Hajarja fue evacuado a un centro sanitario, tras varios forcejeos entre los manifestantes y las tropas, que llegaron a apuntar con sus armas a quienes acudían en su auxilio, como se ve en el video de los momentos posteriores al incidente.

El adolescente había sido detenido el mismo jueves por participar en una protesta en Cisjordania, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras a vehículos con matrícula israelí de los colonos del asentamiento de Tekoa, al sureste de Belén, según informó El País.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Israel informaron que se abrió una investigación interna para aclarar las causas del incidente.

Específicamente, oficina del portavoz del Ejército informó que “el lanzamiento de piedras puso en peligro la vida de civiles (israelíes) y de los soldados, quienes respondieron con medios antidisturbios y arrestaron a un manifestante”.

Tras la detención, “(el manifestante) emprendió la huida y los miembros del pelotón iniciaron una persecución durante la cual recibió un disparo en la parte inferior del cuerpo. Los soldados le prestaron de inmediato los primeros auxilios. El incidente será investigado”, agregaron desde el Ejército israelí.

Omar Hajarja se refirió al incidente este lunes, desde el centro sanitario de Beit Jala donde se recupera de las dos intervenciones quirúrgicas que le han practicado. En sus declaraciones el adolescente afirmó que había recibido dos tiros, el primero cuando todavía se encontraba bajo custodia de los militares. “Estaba intentando cambiar de posición porque me habían colocado sobre un arbusto espinoso cuando me dispararon en la pierna derecha”, relató el joven. “Eché a correr hacia los palestinos para pedir ayuda, y entonces fue cuando me dispararon en la parte izquierda de la cadera”, explicó Hajarja.

*Fuente: El Desconcierto