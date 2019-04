Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano: «En Ecuador no existe libertad de expresión»

23 de abril de 2019

El exministro de Asuntos Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño concede una entrevista exclusiva a HispanTV sobre diferentes temas de índole nacional y regional.

“En Ecuador no existe libertad de expresión”, ha dicho Patiño este martes, respondiendo a la pregunta de HispanTV sobre por qué rechaza la acusación de la Fiscalía de Ecuador de que él formó parte de una red para desestabilizar al Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

“Es una cosa absurda, quiero decirles que han girado una boleta de detención contra mí por un discurso que yo di […], no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación, no hay libertad de defensa de los derechos, es increíble, es lamentable. Se han inventado después otras cosas”, añade Patiño.

Lenín Moreno es un lacayo de EE.UU.

HispanTV, tras recordarle a Patiño que asesoró aunque efímeramente a Moreno, pero luego rompió políticamente con él y se convirtió en una de las figuras opositoras más importantes dentro de Ecuador, le pregunta a qué se debe este cambio radical de Lenín Moreno, y el excanciller responde: “Lenín Moreno está destruyendo el proceso de integración en América Latina saliendo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Se entregó como vasallo a EEUU, por esta razón los medios de comunicación lo están apoyando”.

Lo acusa, de hecho, de “irse en contra de la integración latinoamericana”, pues Moreno anunció la salida de su país de Unasur a mediados de marzo, decisión con la que Ecuador se convirtió en el séptimo país que dejó la entidad y suspendió su participación en el organismo después de que ya lo hicieran, el 20 de abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Cambio de política de Lenín Moreno sobre el Gobierno de Venezuela

Sobre el cambio de política de Lenín Moreno en relación con el Gobierno de Venezuela y la integridad suramericana al salir de la Unasur, Patiño opina: “Es un acuerdo con EE.UU., y estos han sido los 3 principales puntos del acuerdo. 1- Ponerse en la fila junto con los otros gobiernos para tratar de aislar a Venezuela. 2- Irse contra la integración latinoamericana. 3- Destruir a la Unasur”. Añade que “el Gobierno de Moreno es un lacayo de EE.UU., el tipo es un verdadero desastre” y todo a cambio de fondos.

Patiño también ha denunciado que el Gobierno de Moreno sigue tratando de “favorecer las condiciones para una agresión militar contra Venezuela”, país que vive una intensa crisis política desde enero pasado, cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” del país, medida apoyada por EE.UU. y varios países latinoamericanos, incluido Ecuador.