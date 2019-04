Procedimiento policial desproporcionado en La Dormida, un proyecto de la Reserva Mundial de la Biosfera

15 de abril de 2019

El viernes 12 de abril, un día después del allanamiento a La Dormida, el Vocero de los comuneros, Mario Aravena, junto al abogado Patricio Bravo, integrante del Equipo Jurídico que los apoya, realizaron un punto de prensa para dar a conocer el que denuncian fue un desproporcionado procedimiento policial realizado durante la jornada del día jueves, que comenzó a las cuatro de la mañana y se extendió hasta las once de la noche, cuando los dos manifestantes que aún permanecían en lo alto de la torre tomada decidieron descender y al llegar abajo escaparon por los cerros, descolocando y burlando al personal del GOPE que se encontraba en el lugar, los que iniciaron un intenso operativo de búsqueda, siendo uno de ellos capturado la mañana del día jueves y junto a los otros tres comuneros detenidos fueron llevados hasta el Tribunal de Garantía de Limache, en donde se les efectuó el control de detención.

Una muestra de lo irracional del operativo fue la destrucción de un charango del compositor y cantautor a quien los lugareños llaman “Chino Charango”, quien además sufrió lesiones y hematomas producto del violento actuar policial.

Mario Aravena, Vocero de la Comunidad declaró:

“El día de ayer [jueves], a 10 días de la Toma que se mantenía en la torre del proyecto Cardones-Polpaico, hubo un ingreso de personal de Carabineros, de la Prefectura Marga Marga, en la Comunidad de La Dormida, en terrenos privados. A eso de las 4 de la mañana hubo un procedimiento, que desconocemos cuál es el documento que acreditaba el ingreso a la propiedad privada. Carabineros tomó detenidas a tres personas, las cuales se encontraban durmiendo dentro de la comunidad, y uno de los cargos que se les imputó fue “desórdenes”. No dieron mayores antecedentes, pero dijeron que eran desórdenes. Posterior a esto Carabineros se subió a la parte inicial de la torre para sacar los carteles, lienzos y todo lo que había ahí para preparar el camino de lo que se venía durante el día, que era el operativo que se iba a realizar por parte de Fuerzas Especiales, en este caso GOPE.

Todo el día fue una situación muy compleja y en la tarde ascendieron a la torre siete efectivos del GOPE hasta la altura de los 40 metros, que era la zona en donde se mantenían las personas. Una de ellas fue detenida, en este caso la mujer, que estaba dentro de la Toma sobre la torre, personal del GOPE la descendió. Los otros dos participantes de la actividad subieron hasta la punta de la torre, es decir desde los 40 metros ascendieron hasta los 70 metros y se colocaron uno en cada extremo de la torre. El personal del GOPE descendió y ellos se mantuvieron arriba hasta altas horas de la noche en el lugar.”

Al preguntarle a Mario Aravena si con el término de la Toma de la torre de alta tensión finalizaban las movilizaciones, expresó que:

“Las acciones que se van a retomar son varias, varios caminos, varios procesos, uno de ellos es el recurso de protección que nosotros tenemos como Comunidad La Dormida en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ambas causas, una que presentó la empresa inter Chile, más la que nosotros presentamos en contra de ellos, se van a unificar y probablemente se van a ver dentro de la próxima semana.

Ahora que las personas ya no están en la torre esto no ha terminado, este es un movimiento muy grande, no sólo de la cuesta de La Dormida, sino que abarca más de una región, y la gente está despierta. La Dormida despertó hace mucho tiempo y vamos a continuar realizando acciones. Nuestros abogados realizarán las acciones que corresponden, pero el ciudadano es libre para manifestarse de la forma que crea pertinente y eso es lo que se va a seguir realizando.”

Mostrando un documento a los presentes en este punto de prensa , Mario Aravena manifestó que:

“Queremos mencionar algo muy importante, que nos llama poderosamente la atención y nos causa suspicacia respecto al proyecto Cardones –Polpaico, ya que es un proyecto que está demasiado blindado, por decirlo de alguna manera, y uno de los documentos que lo acredita es que uno de los mismos Directores de la empresa ISA, a cargo del proyecto Inter Chile, es familiar directo del Presidente Sebastián Piñera, y es el señor Hernán Chadwick Piñera. Esa situación nos llama profundamente la atención y ahora podemos lograr entender con base y con documentos por qué este proyecta ha estado tan blindado, por qué la Inspección del Trabajo no viene, por qué se caen helicópteros y mueren personas y aquí esto es terreno de nadie y es como si nada pasara.”

Por su parte, Patricio Bravo, integrante del Equipo Jurídico que acompaña a los comuneros, expuso que,

“Miembros del Equipo jurídico están en estos momentos en el Juzgado de Garantía de Limache velando por la certeza jurídica del procedimiento respecto de la chica que fue bajada ayer y revisando la legalidad del procedimiento, igual como se estuvo haciendo ayer. El Equipo estuvo todo el día de ayer revisando los aspectos jurídicos del procedimiento que se hizo y además estuvo en terreno verificando el procedimiento que se realizó y conversando con el Instituto de Derechos Humanos.

En primer lugar quiero respaldar totalmente las palabras que dijo Mario en esta oportunidad, recalcar que el proceso que la empresa tiene en este momento, del cual nosotros estamos siendo parte es un proceso que se basa, y todo el conflicto se basa jurídicamente, en que el proceso por el cual Inter Chile construye la carretera eléctrica es un proceso que tiene vicios de fondo. Nosotros como Equipo Jurídico estamos apoyando a los comuneros, y podemos declarar que hay antecedentes suficientes que nos permiten sostener que la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto tiene vicios. No consideró que pasa por una Reserva de la Biósfera que está protegida, no consideró que pasa por una comunidad centenaria, como es la Comunidad de La Dormida, y, por lo tanto, por no considerarlas, no hay presentes medidas de mitigación. El proceso tiene vicios de fondo, nosotros tenemos evidencia que estamos poniendo en tribunales y adherimos con los comuneros, en el sentido de determinar de que acá no se está pidiendo de que el proceso de un día para otro se retire la carretera, sino que estamos pidiendo que mientras se revise la legalidad, con argumentos de fondo y con evidencia que nosotros tenemos en tribunales, por lo menos la autoridad política acceda a suspender las obras, que es lo mínimo que corresponde en un proceso que tiene vicios.

A nombre del Equipo Jurídico y a título personal quiero agregar que estuvimos presentes, con mucha dificultad, dentro del terreno de la comunidad cuando se hizo el desalojo ayer y queremos dejar presente que hubo una excesiva fuerza policial, las personas que están en la torre están siendo procesadas por un delito muy menor, que está contenido en el artículo 267 del Código Penal, con una pena ínfima, sin embargo aquí hubo un contingente policial como para poder desbaratar a grandes cantidades de personas. La desproporcionalidad del proceso, el actuar de las policías, fue claramente invasivo, intrusivo y no correspondió a lo que es un Estado de Derecho.

Al respecto del procedimiento que se hizo en horas de la madrugada contra tres personas que estaban acampando, para lo cual hubo un contingente policial totalmente desproporcionado, uno de los comuneros recibió lesiones. Eso fue denunciado durante el Control de Detención y estamos a la espera de los antecedentes para hacer efectiva la responsabilidad de los policías. Esto es un Estado de Derecho, acá las personas deben ser intimadas con una orden judicial competente y aquí la policía no puede restringir el acceso a propiedades privadas sin una autorización judicial, cosa que aquí no hubo. Aquí hubo una determinación administrativa y nosotros vamos a perseguir las responsabilidades políticas de las personas que tomaron esta decisión.”

Luego de las palabras del integrante del Equipo Jurídico, Mario Aravena nos cuenta que:

“la música ha sido una parte importante en esta manifestación, los muchachos cantando arriba de la torre por las mañanas, o por las noches cantando en torno al fuego, con nuestro cantautor y compositor “el chino charango”, como le decimos, que fue detenido, golpeado y le destruyeron su charango. También se encuentra aquí con nosotros el “Águila Blanca”, un lugareño de la localidad, cantor popular y payador, que nos quiere mostrar algo de su arte”.

Mientras está por finalizar el punto de prensa, tres camionetas del GOPE pasan entre las personas presentes, provenientes del sector de la Comunidad de La Dormida, y un poco después, en el puesto de la policía que bloquea el camino de acceso hacia la comunidad y las torres, se realiza un control vehicular exhaustivo a uno de los comuneros que ingresa hacia su propiedad. Una muestra flagrante de la desproporcionalidad y prepotencia con la que actúa Carabineros en este lugar, como fue denunciado durante la intervención de Patricio Bravo, integrante del Equipo Jurídico.

Acompañado de su acordeón, el comunero denominado “Águila Blanca” recita unos versos. Esta es la paya, con ritmo de cueca, con la que finaliza el punto de prensa:

“Llegaron, llegaron los colombianos

con torres, con torres de alta tensión

también, también una termoeléctrica

para dañarnos el agua y nuestra vegetación

Llegaron, llegaron los colombianos

diciendo, diciendo que es adelanto

con apo, con apoyo del Estado

y yo, y yo les digo señores

váyanse, váyanse para otro lado

llegaron, llegaron los colombianos

para otro lado sí y es mejor que se arrepientan

y esta es nuestra protesta

por eso, por eso váyanse a la misma cresta”.

