El Papa todavía no ha comenzado con la reforma de la Iglesia. Hasta hoy todo se queda en la declaraciones

Pasó el teólogo Juan José Tamayo por Elche y los de eldiario.es le hicieron una jugosa entrevista. En Atrio tiene Juanjo muchos seguidores. Por si no la conocen y para que todos puedan comentarla, la reproducimos aquí. Efectivamente, en sus claras respuestas a Emilio J. Martínez -Tamayo nunca elude preguntas comprometidas- toca casi todos los temas que aquí se están tratando y que tienen tan revuelta a la Iglesia. AD.

“Tengo más libros que años” (74/72), así se presenta el teólogo Juan José Tamayo en Elche, donde ha impartido este viernes una conferencia en las I jornadas internacionales sobre masculinidades e igualdad de la UMH.

La charla de este catedrático de Teología y Ciencias de la Religiones de la Universidad Carlos III ha versado sobre cómo la omnipresencia del dios varón en las religiones monoteístas ha provocado la inferiorización de las mujeres y la legitimización de la violencia contra ellas. Esto da una pista de su visión crítica de la Iglesia católica, la cual le ha traído problemas, como la censura del Vaticano en 2003 a su libro Dios y Jesús por presentar en sus conclusiones a Jesús de Nazaret “como un mero hombre, incompatible con la fe católica”, dictaminaron los obispos.

En sus últimos libros analiza cómo el comportamiento patriarcal de las autoridades religiosas sigue influyendo en la sociedad pero, ¿cómo es posible si la Iglesia cada vez tiene menos peso?

Se ha producido un proceso de secularización, pero eso no significa que haya desaparecido la influencia de las instituciones religiosas y sobre todo de las autoridades religiosas. En el fondo creo que quien considera como autoridad a las autoridades religiosas son los poderes públicos. España es el ejemplo más claro. Se dice que es un estado aconfesional y, sin embargo, la propia constitución cita expresamente a la Iglesia católica y en la declaración de la renta te permite destinar una parte a esta Iglesia. Es decir, las propias instituciones del estado están manteniendo una autoridad de los dirigentes religiosos que no les corresponde en el ámbito político, legislativo y judicial.

¿Ha mejorado el Papa Francisco la casi nula presencia femenina en la iglesia?

Ha mejorado en intención, en lenguaje, al considerar, con una actitud más abierta, que las mujeres deben salir de su estado de esclavitud, sometimiento y dependencia. Pero eso es solo una declaración de intenciones porque el Papa actual no ha dado ni un solo paso en el reconocimiento de las mujeres como sujeto moral, religioso o teológico. Todo lo contrario. Las expectativas que ha generado el Papa en el terreno político, económico, social e internacional son unas, sin embargo, en la reforma de la Iglesia todavía no ha comenzado y la incorporación de las mujeres a los espacios de responsabilidad está totalmente ausente. Las mujeres siguen siendo mayoría silenciada pero no silenciosa.

Esta semana ha sido noticia que el obispo de Alcalá defienda los cursos para curar la homosexualidad. ¿Qué le parece?

El obispo de Alcalá viene manteniendo esas posiciones desde hace mucho tiempo en las diferentes diócesis donde ha estado. Acabo de llegar de Murcia y allí me han contado que estos planteamientos ya los tenía cuando fue obispo allí. Y por los documentos y homilías por televisión todos sabemos que es un obispo homófobo, sexista, patriarcal y machista y que no reconoce nada más que la heteronormatividad y la binariedad sexual. Eso desemboca en fomentar tanto es sus feligreses como en la ciudadanía un rechazo a las personas homosexuales. Por lo que demuestran en esos temas que están en alianza y complicidad con la extrema derecha política cuyos programas para las elecciones y las declaraciones de este y otros obispos son perfectamente intercambiables. Porque no se trata de un obispo aislado sino que hay una especia de internacional neofascista neocristiana que defiende todos esos planteamientos que se traducen en xenófobos y racistas como ha defendido por ejemplo el arzobispo de Valencia cuando dice que no todos los inmigrantes son trigo limpio. Lo más grave de todo esto es que esta manera de entender el cristianismo es radicalmente opuesta a lo que es el cristianismo de los orígenes basado en la igualdad, fraternidad, justicia y sororidad.

La posición del Papa no dista de la del obispo de Alcalá. A preguntas de Jordi Évole ha aconsejado a los padres llevar a los niños homosexuales al psicólogo.

No pude ver Salvados al estar en México pero al leerlas me han sorprendido porque está anclado en un paradigma de relaciones afectivo-sexuales tradicionales que responden a unos planteamientos en desacuerdo con las diferentes identidades sexuales. La Iglesia católica debe evolucionar en relación a este tema. No puede ser que siga considerando la homosexualidad como una enfermedad o una desviación sexual.

Usted ha calificado de “rotundo fracaso” la cumbre del Vaticano sobre la pederastia. ¿Cómo debería haber actuado a su juicio?

El propio Papa después de convocar la cumbre ha relativizado su importancia. Los presidentes de las Conferencias Episcopales han llegado a la cumbre sin hacer los deberes que había exigido el Papa para que fuera eficaz como reunirse con las víctimas y llevar un informe sobre los casos que se habían producido. Salvo algunas Conferencias Episcopales, la de España no ha hecho su trabajo. La cumbre se ha quedado en un terreno vaporoso, al no haber acuerdos, todo ha sido declaración de intenciones. Pero yo creo que ese era un acto de una trascendencia extraordinaria, era el momento más oportuno para que se tomaran las medidas extremas y radicales que corresponden a una situación extrema y radical como es la pederastia, un fenómeno por otra parte sobradamente conocido por ellos mismos. A mi juicio ha habido una complicidad e encubrimiento que implica también responsabilidad penal de todas las órdenes. Porque aquí no vale decir que un cura de una parroquia ha abusado de un monaguillo, no. Han sido sacerdotes, obispos, cardenales, superiores religiosos, formadores, formadores de monjas. Ha sido un comportamiento generalizado en el tiempo.

A diferencia de otros países, ¿por qué en España cuesta más reconocer el problema?

En Francia por ejemplo, el arzobispo de Lyon ha sido condenado a seis meses o el de Santiago de Chile, quien ha presentado su renuncia tras encubrir varios casos de pederastia y va a ser juzgado por los tribunales. ¿Por qué en España la justicia no ha intervenido ante los 11 obispos que han encubierto casos de abusos revelado por El País? Deberían haber sido llamados a declarar como cómplices y no ha sido así por el temor reverencial que todavía siguen teniendo las autoridades judiciales a las religiosas y eso es lo que más me indigna. Y cuando niegan la pederastia están agrediendo a las víctimas por segunda vez.

A usted le ha pillado en México la polémica con España por pedir su presidente López Obrador al rey Felipe VI que se disculpara por la conquista del país americano. Teniendo en cuenta que ha tratado el proceso descolonizador en sus obras, ¿qué opina?

Estoy de acuerdo en esa carta. Está en su perfecto derecho a reclamar que pida perdón al rey de España, quien es en realidad heredero de los Reyes Católicos y de los reyes posteriores que legitimaron la conquista con todo lo que supuso de genocidio y etnocidio. Pero también creo que Obrador tiene que colocarse ante el espejo y decir ‘qué estoy haciendo yo ahora mismo con las comunidades indígenas’. ¿No está reproduciendo los mismos comportamientos de entonces cuando no promueve por ejemplo el reconocimiento de su lengua, el respeto de su territorio y permite a empresas españolas explotar sus riquezas y apropiándose de sus tierras?

¿Qué opina del reguero de millones que destina la Iglesia a medios como 13TV o la Cope?

La Iglesia católica no debería tener esos medios de comunicación porque esa no es su función, sino que debería transmitir sus mensajes a través de las parroquias o las comunidades religiosas. Los destinatarios de todos los bienes de la Iglesia tendrían que ser los sectores más vulnerables y los grupos empobrecidos y marginados. Recuerdo que mucho de ese dinero viene de la declaración de la renta por lo cual está promoviendo unos medios de comunicación que transmiten mensajes integristas aliados con los mensajes de la extrema derecha. Y no se corresponde con el mensaje social del Papa. Al contrario, lo critican de una manera furibunda.