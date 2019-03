Colombia /Minga indígena: “Somos un pueblo digno, alzados en bastones con la fuerza de la resistencia civil”

La Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz en exigencias de los derechos legítimos, tomó la decisión de continuar con la mesa de diálogo en el sector el Pital desde el pasado 26 de marzo de 2019. Se dejó claro a la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez que el escenario de diálogo es con los migueros y migueras, ya que no se ha tenido resultados, pues solo están dilatando los temas sin llegar a ninguna respuesta concreta.

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares continúan en la espera de las respuestas por parte del presidente de la república Iván Duque, así lo expresaron de manera reiterada las comunidades en pie de lucha, ya que desde un inicio la minga exigió la presencia de este. El presidente es quien debe dar las directrices a los ministros para que realmente se pueda caminar y buscar una salida, debido a que la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos quienes están en representación del presidente no han podido dar una respuesta concreta a las exigencias de la minga.

La posición de los mingueros y mingueras fue continuar con el diálogo en el sector el Pital y las garantías de seguridad para los voceros del Gobierno Nacional estaban dadas por la guardia indígena, quienes tenían toda la capacidad de brindar la seguridad necesaria para que este diálogo se realizara en este sector donde esperaban los 15 mil indígenas y demás organizaciones sociales y procesos populares.

Esta petición no fue atendida por la ministra en cabeza del presidente de la república, quien se excusó por un supuesto secuestro de un militar señalando a la minga de ser responsable de este hecho. Debido a esto la ministra se levantó de la mesa de diálogo sin antes manifestar lo siguiente “para el gobierno nacional la situación que están presentándose con terceros que no pueden desplazarse por la vía ya que se encuentra bloqueada, solicitamos nuevamente a la minga a que se levanten los bloqueos. Si se da esa posibilidad de levantar los bloqueos podríamos considerar la propuesta de ir hasta donde está la minga y habría la posibilidad de concertar la ruta para mantener todo el proceso de revisión del plan de inversión para la minga y que estaría dispuesto anunciar la fecha de venida. No es posible trasladarnos hasta el Pital ya que no están las garantías suficientes mientras tengan el bloqueo de las vías, por lo tanto, manifestamos que las mesas de diálogo seguirán abiertas en Mandiva”

Frente a estas acusaciones o señalamientos, la comunidad dejó claro la guardia indígena en el ejercicio de control territorio ha capturado cinco militares, quienes transitaban de civil, cargando los uniformes militares y armas fuego. Militares que posteriormente han sido entregados a los organismos de derechos humanos en perfectas condiciones.

Con lo anterior, la minga social le exigió a la ministra del interior respeto con el ejercicio de control territorial de la guardia indígenas porque han sido señalados de terroristas, disidencia, delincuentes y secuestradores. “Esto no lo vamos a permitir, porque somos pueblos dignos, alzados en bastones con la fuerza de la resistencia civil. Esperamos que el gobierno de Duque envié unos verdaderos interlocutores, para tener un verdadero diálogo de ciudadanos a ciudadanos, de autoridad a autoridad” concluyeron las autoridades.

Por. Comunicaciones CRIC

Estudiantes de Comunicación Propia Intercultural UAIIN

*Fuente: Resumen Latinoamericano