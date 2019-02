El plan de tortura psicológica aplicado por la CIA en Venezuela

Sin embargo, dichos manuales usados para la tortura psicológica necesitaban aplicarse directamente sobre los cuerpos de aquellos considerados enemigos de Estados Unidos. No obstante, en 1989, el Ejército de Estados Unidos incorpora la ‘Guerra de Cuarta Generación’ como parte de su doctrina militar y las técnicas de guerra psicológica y de ‘lavado cerebral’ pasan a considerarse un arma prioritaria que va a transcender tiempo y espacio, ayudadas por las distintas tecnologías de comunicación e información.

Ya no se requería contar con la presencia física para ser objeto de torturas psicológicas, pues la guerra, a partir de ese momento, se libraría en un nuevo campo de batalla: la mente de los individuos.

La tarea de la guerra psicológica es minar la base de apoyo de quienes simpatizan con la Revolución Bolivariana o cualquier otra corriente progresista, borrar el chavismo como corriente ideológica, como forma de participación política, incluso como cultura.

En este sentido, se han ensayado contra Venezuela toda una compleja trama de estrategias de manipulación psicológica, donde se nota la influencia de los trabajos de lavado cerebral analizados por Lifton. Sin embargo, como el punto de mira está sobre el chavismo, la búsqueda de la culpabilización y la desintegración de los lazos afectivos y emocionales con el proyecto político se hacen más evidentes.

Para avanzar en dicha estrategia, lo esencial es lograr un “encuadre” para que funcione de manera óptima dicha tortura.

Al respecto, los formadores de opinión, a través de los medios de difusión a su alcance, en especial las redes sociales, funcionan como ‘Torturadores’ —tomando en cuenta el modelo de Lifton— y su tarea consiste en imponer el marco general sobre el cual se desarrollarán las acciones de asedio psicológico contra el chavismo.

​A partir de este punto se despliegan las distintas fases de la operación y que detallaremos a continuación.

La idea general es realizar un ataque sistemático a la identidad de la persona y sus creencias. Hacerle pensar que sus razonamientos o ideas son absolutamente influenciados por otros. Lifton detalla que en el caso de los prisioneros de guerra, se les sometía durante semanas a un “ataque de forma constante hasta que la víctima estaba exhausta y confusa, y su escala de valores se tambaleaba”.

En este momento, lo esencial es sacudir a la persona con una artillería de acusaciones para generar un sentimiento de culpa por su filiación política. Para Lifton, el objetivo era generar en la víctima vergüenza de su comportamiento, como si todo lo que hubiera hecho fuese un error.

El ‘torturador’ en este caso es representado por toda la red de comunicación e información que generan o se hacen eco de la estrategia de culpabilización, obliga a la víctima objeto de la presión psicológica a denunciar a su familia, a sus amigos y a cualquiera que comparta su ‘erróneo’ sistema de valores. Lifton explica que al traicionar a su círculo personal, se genera en la víctima un conflicto interno de aversión hacia sí mismo.

“¿Quién soy y qué se supone que debo hacer?”. Es el punto de quiebre para Lifton. Luego de traicionar a su gente y con un sentimiento de culpa extremo, la víctima sufre una ruptura. Sobreviene entonces la pérdida de contacto con la realidad y siente que se encuentra completamente perdido y solo. En este sentido, es posible incluso que comience a identificarse y a aceptar a sus torturadores.

En este momento, quien aplica la tortura pasa a ofrecer una pequeña muestra de amabilidad: “Un vaso de agua o le pregunta algo sobre su pasado”, incluso le plantea la posibilidad de que sean perdonados “sus pecados o culpas”. La víctima, que se halla completamente cansada de enfrentar un estado de tensión y sometimiento permanente, acepta ese pequeño gesto con una enorme gratitud y alivio, casi “como si le hubiera salvado la vida”.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 de enero de 2019