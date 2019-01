Sitio de memoria Villa Grimaldi rechaza nueva agresión del Movimiento Social Patriota

Por segunda oportunidad el denominado Movimiento Social Patriota intervino con un cartel ofensivo el frontis de nuestro sitio de memoria. Esta agresión del grupo neofascista se enmarca claramente en una acción de clara intención negacionista y de borramiento de las huellas de los crímenes de la dictadura.

El grupo justifica sus intervenciones bajo el supuesto ‘lucro’ que haría nuestra institución con el tema de la memoria y los derechos humanos, lo que no es sino un pretexto para intentar desacreditar la labor que realiza nuestra institución. Esta nueva agresión no sólo incluye a Villa Grimaldi, sino que involucra a todas los espacios e instituciones que trabajamos en la promoción y defensa de la memoria y los derechos humanos.

Claramente, no es el tema del lucro lo que motiva al grupo neofascista y a otros a realizar este tipo de intervenciones; lo que buscan es anular la acción de instituciones de memoria y promoción de los derechos humanos y hacer desaparecer estos espacios, como se hizo con los cientos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura y con una gran cantidad de ex centros de tortura, exterminio y desaparición, que fueron demolidos e invisibilizados. Así quiso hacerse con el ex Cuartel Terranova, acción que fue impedida por activistas de derechos humanos, vecinos y comunidades eclesiales de base.

Por último, para la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi estas acciones no sólo ponen en jaque la verdadera convivencia democrática, sino que son una expresión cierta de la herida abierta que aún enfrenta la sociedad chilena en relación a los secuestros, torturas, y asesinatos cometidos durante la dictadura cívico-militar, y que se han agudizado en los últimos meses, producto de la coyuntura tanto nacional como internacional.

Nuestro sitio de memoria realizará una conferencia de prensa, hoy jueves 10 de enero de 2019 a las 18:30 horas en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que contará con la presencia de dos representantes de Abuelas de Plaza de Mayo.