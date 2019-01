“El pacto de Adriana” (Adriana Rivas, ‘la Chani’, la exsecretaria de Manuel Contreras)

De niña tuve una ídola, mi tía Adriana (Adriana Rivas). En 2007 la tomaron presa y me enteré que en su juventud trabajó para la policía secreta del dictador Augusto Pinochet. En 2011 se fugó del país mientras enfrentaba un proceso judicial acusada de secuestro y asesinato. Hoy mi tía vive una pesadilla, en Australia los residentes chilenos marchan en su contra pidiendo su extradición. El caso se ha vuelto mediático, no me di cuenta cómo me involucré en su terrible pasado y ahora soy parte de su delirante presente. Ambas viajaremos por este relato íntimo de enfrentamientos y confesiones, donde saldrán a la luz oscuros secretos. Tengo un acceso privilegiado a los victimarios de la dictadura militar chilena y estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para conocer la verdad y saber quién es realmente mi tía Adriana.

Son 11 videos, que se van presentando automáticamente, sin que Usted tenga que hacer nada.

Entrevista y conversatorio con Lissette Orozco:

