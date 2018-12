AFP: Radiografía a los $347 mil millones de utilidades netas que obtuvieron en 2017

COMISIONES, SEGUROS Y ARRIENDOS

En 2017, AFP Capital –del grupo colombiano SURA– tuvo utilidades por más de $64 mil millones y repartió dividendos a sus accionistas por más de $22 mil millones. Entre sus directores figuran el ex ministro del Trabajo y Previsión Social del primer gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet, y el también ex ministro del Trabajo de Pinochet y ex presidente del gremio de las AFP (1999-2014), Guillermo Arthur Errázuriz (con $52 millones y $115 millones respectivamente, en dietas y remuneraciones en 2017).

Guillermo Arthur preside además la Federación de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), compuesta por socios de 15 países de Latinoamérica y Europa y es también miembro adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las sociedades a las que AFP Capital le realizó pagos y que se relacionan a su controladora, está Sura Servicios Profesionales, la que recibió en 2017 pagos por asesorías de esa AFP por casi $3.400 millones ($600 millones menos que en 2016); Sura Data Chile, la que recibió $2 mil millones de AFP Capital “por mantención y almacenamiento de datos”; Corredores de Bolsa Sura, que obtuvo comisiones por “venta de productos APV (Ahorro Previsional Voluntario)” por $1.400 millones y Seguros de Vida Sura, a la que AFP Capital pagó más de $660 millones por “contratos de seguros a empleados” y “comisiones por venta de producto APV”.

Fueron casi $90 mil millones las ganancias que obtuvo Provida –propiedad del gigante estadounidense Metlife y la AFP con la comisión más alta del mercado (1,45%)– en 2017. Casi la totalidad de ese monto ($87.580 millones) fue repartida como dividendo para su controladora y accionistas minoritarios que participan de esa sociedad.

Entre sus directores se encuentran la socia de la empresa de lobby Azerta, Cristina Bitar, el ex ministro de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, y el también ex ministro de Patricio Aylwin, Jorge Marshall (ex miembro del directorio de la Fundación CIPER).

En 2017, Provida reportó vínculos con cuatro sociedades relacionadas. Al Depósito Central de Valores, el Seguro de Cesantía y Previred (sociedad que le prestó servicios por $2.715 millones en 2017), se suma Metlife Chile Seguros de Vida, a la que pagó $92 millones por planes colectivos de salud para los empleados.

Las utilidades de la AFP Planvital alcanzaron a $2.043 millones en 2017, con un reparto de dividendos por $721 millones. La AFP es controlada en un 86,1% por Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A., filial de Atacama Investment Ltd., sociedad offshore domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y propiedad de la trasnacional italiana Assicurazioni Generali.

“El uso de paraísos fiscales no está prohibido. Lo que nos preocupa es saber quiénes son los controladores finales de las AFP y en este caso, luego de dar una dura pelea, lo sabemos”, indicaron desde la Superintendencia de Pensiones a CIPER.

Planvital informó transacciones con empresas relacionadas por casi mil millones en 2017. Prácticamente la totalidad de ese monto corresponde a pagos a su coligada Previred.

AFP Habitat, cuyos controladores son la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y el grupo de seguros estadounidense Prudential Financial, rompe varios record. A diciembre de 2017 era la AFP que administraba la mayor cantidad de activos ($35,5 billones) entre todas las de la industria y la con mayores utilidades ese año: $104 mil millones ($58.170 millones se destinaron para el pago de dividendos).

Hasta hace poco entre sus directores estaba Juan Benavides Feliú, ex presidente del directorio, quien recibió $244 millones en 2017, el director mejor pagado de la industria. Además de dietas y remuneraciones, Benavides participa de las utilidades de esa AFP.

Hasta 2017, Benavides Feliú era además presidente del directorio de Inversiones DCV S.A. el joint venture de las AFP que tiene el 30% del Depósito Central de Valores. Benavides –quien fue multado en 2010 por la SVS por la colusión de las farmacias–, asumió a fines de mayo como presidente del directorio de la estatal Codelco.

En 2017, Habitat reportó vínculos con 17 sociedades y transacciones con más de diez. Una de ellas es la Caja Los Andes, sociedad a la que la AFP le traspasó $920 millones por “servicios de recaudación, digitación y cotizaciones previsionales” y otros $465 millones por “gastos comunes, pago de pensiones, arriendo de salas y eventos, oficinas, estacionamiento y bodega”. Gestión de Personas y Servicios, otra entidad ligada a Habitat, recibió $120 millones de esa AFP por “servicios de seguridad y aseo”.

A esos montos se suman decenas de transacciones de Habitat con varias otras empresas relacionadas a la Cámara Chilena de la Construcción por el pago de arriendo de oficinas.