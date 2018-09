Francisco: “Jesús está llamando desde dentro para que le dejemos salir de esta Iglesia llena de corrupción y suciedad”

“Jesús está llamando desde dentro para que le dejemos salir de esta Iglesia llena de corrupción y suciedad”. La impactante frase resume a la perfección el sentimiento del Papa Francisco. La pronunció, delante de ocho víctimas de abusos, con las que se reunió hace ahora una semana en Dublín.

El encuentro fue tenso, como destacan algunos de los asistentes al Irish Times. A lo largo de hora y media, sólo diez personas se encontraban en una habitación: las ocho víctimas (de abusos sexuales y del robo de bebés), el Papa y su traductor, Mark Miles, un sacerdote de Gibraltar.

Las víctimas eran ocho: dos personas nacidas en estas casas para mujeres solteras, Clodagh Malone y Paul Redmond; el concejal del Ayuntamiento de Dublín Damian O’Farrell, que sufrió abusos a manos de un religioso; Bernadette Fahy, maltratada en un orfanato católico; Marie Collins, exmiembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, y dos sacerdotes que sufrieron abusos y, como Collins, son hoy destacados críticos acerca de la gestión que ha hecho la Iglesia de estos escándalos, Joe McDonald y Paddy McCafferty, este último de Belfast. El nombre de la octava víctima permanece en el anonimato.

“Pensábamos que habría un centerar de supervivientes, y que el Papa se limitaría a darnos una bendición”, subrayó Clodagh Malone, quien se sorprendió de que Francisco viviera este encuentro sin mirar el reloj, sin ninguna prisa. Incluso, llegó algo tarde al Festival de las Familias en el Croke Park.

