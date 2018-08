El terremoto en la iglesia chilena se extiende: Teólogos y líderes laicos piden la renuncia masiva de los obispos de EE.UU.

La traducción ha sido realizada por piensaChile. Rogamos a quienes tengan buen dominio del idioma inglés y que detecten errores en esta traducción, nos avisen para corregirlos. Gracias de antemano.

Teólogos y líderes laicos piden la renuncia masiva de los obispos de EE.UU.

Ninguna sanación y reforma genuinas pueden comenzar sin una demostración de arrepentimiento, dice la declaración

Más de 140 teólogos, educadores y líderes laicos han hecho un llamado a todos los obispos de Estados Unidos para que presenten sus renuncias al Papa Francisco, como lo hicieron los 34 obispos de Chile en mayo después de las revelaciones de abuso sexual y corrupción, como un acto público de penitencia y una “abdicación voluntaria del estatus terrenal”.

“Hoy, hacemos un llamado a los Obispos Católicos de los Estados Unidos para que consideren en oración y genuinamente someter al Papa Francisco su renuncia colectiva como un acto público de arrepentimiento y lamentación ante Dios y el Pueblo de Dios,” dijo una declaración, publicada en inglés y español en el blog de Daily Theology el viernes.

“Sólo entonces podrá comenzar la desgarradora obra de curación”, dijo.

La declaración se produjo en respuesta a la publicación el martes de un informe del gran jurado que detallaba siete décadas de abuso sexual por parte del clero y encubrimiento por parte de líderes eclesiásticos en seis diócesis de Pensilvania, así como acusaciones a principios de este verano de que el ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, abusó sexualmente de dos niños y adultos seminaristas.

“Nos arrodillamos en repugnancia y vergüenza por las abominaciones que estos sacerdotes cometieron contra niños inocentes”, decía la declaración. “Nos enferma en igual medida la conspiración de silencio entre los obispos que explotaron las heridas de las víctimas como garantía para la autoprotección y la preservación del poder. Está claro que fue la complicidad de los poderosos lo que permitió que este mal radical floreciera impunemente”.

Reconociendo que algunos obispos son “siervos humildes y pastores bien intencionados”, los firmantes de la declaración todavía instaron a una renuncia colectiva de todos los obispos debido a la “naturaleza sistémica de este mal”.

“El pecado sistémico no puede ser terminado a través de la buena voluntad individual. Sus heridas no se curan a través de declaraciones, investigaciones internas o campañas de relaciones públicas, sino más bien a través de la rendición de cuentas colectiva, la transparencia y la revelación de la verdad”, dice la declaración.

“Somos responsables de la casa en la que vivimos, aunque no la hayamos construido nosotros mismos”, dice.

La declaración también expresó su apoyo a “propuestas sólidas”, como las de investigaciones externas como la de Pensilvania, que “comenzarían a convertir esta cultura eclesial de violencia en una de transparencia, responsabilidad, humildad, seguridad y confianza”.

Pero “decir la verdad y arrepentirse son prerrequisitos para la conversión” tanto a nivel institucional como individual, decía la declaración, señalando que “ningún proceso genuino de sanación y reforma puede comenzar” sin tal demostración de arrepentimiento.

“Como cuerpo colectivo, los obispos han dado a los fieles pocas indicaciones de que reconocen y asumen la responsabilidad por la magnitud impresionante de la violencia y el engaño que ha continuado sin cesar bajo su liderazgo”, dijo.

El Papa ha aceptado la renuncia de cinco obispos chilenos hasta ahora. La declaración señala que Chile tiene una relación activa de obispo a católico similar a la de Estados Unidos, mientras que la crisis en Estados Unidos parece tener un alcance geográfico más amplio.

“Después de años de verdad suprimida, la decisión sin reservas de las renuncias de los obispos chilenos comunicó a los fieles un mensaje que los católicos en los Estados Unidos aún no han escuchado, con una urgencia que nosotros aún no hemos atestiguado: Hemos causado esta devastación. Hemos permitido que persista. Nos sometemos a juicio en recompensa por lo que hemos hecho y no hemos hecho”.

Varios de los firmantes son estudiantes graduados o católicos más jóvenes que no tenían la edad suficiente para comprender plenamente la crisis de abuso sexual que ha sido reportada en NCR desde la década de 1980 y por The Boston Globe a principios de la década de 2000.

La declaración señala que la cuestión no es liberal ni conservadora. “No surge de una facción o ideología particular, sino más bien del corazón de una Iglesia herida”, dijo. “Es una expresión de fidelidad a las víctimas, a Jesucristo, a la Iglesia a cuyo servicio hemos dedicado nuestras vidas.”

Theologians, lay leaders call for mass resignations of US bishops

‘No genuine … healing and reform can begin’ without a demonstration of repentance, statement says

Aug 17, 2018

by Heidi Schlumpf

A woman holds a sign in protest during Mass July 25 at the cathedral in Santiago. Chile’s bishops resigned en mass in May after revelations of sexual abuse and corruption. A group of U.S. theologians and lay leaders are calling for the same public act of penance from U.S. bishops. (CNS/Reuters/Ivan Alvarado)

More than 140 theologians, educators and lay leaders have called for all U.S. bishops to submit their resignations to Pope Francis, much like Chile’s 34 bishops did in May after revelations of sexual abuse and corruption, as a public act of penance and a “willing abdication of earthly status.”

“Today, we call on the Catholic Bishops of the United States to prayerfully and genuinely consider submitting to Pope Francis their collective resignation as a public act of repentance and lamentation before God and God’s People,” said a statement, posted in English and Spanish on the Daily Theology blogon Friday.

“Only then might the wrenching work of healing begin,” it said.

The statement came in response to Tuesday’s release of a grand jury report that detailed seven decades of sexual abuse by clergy and cover-up by church leaders in six dioceses in Pennsylvania, as well as allegations earlier this summer that former archbishop of Washington, Theodore McCarrick, sexually abused two children and adult seminarians.

“We are brought to our knees in revulsion and shame by the abominations that these priests committed against innocent children,” the statement said. “We are sickened in equal measure by the conspiracy of silence among bishops who exploited victims’ wounds as collateral in self-protection and the preservation of power. It is clear that it was the complicity of the powerful that allowed this radical evil to flourish with impunity.”

Acknowledging that some bishops are “humble servants and well-intentioned pastors,” the statement’s signers still urged a collective resignation by all bishops because of the “systemic nature of this evil.”

“Systemic sin cannot be ended through individual goodwill. Its wounds are not healed through statements, internal investigations, or public relations campaigns but rather through collective accountability, transparency, and truth-telling,” the statement said.

“We are responsible for the house we live in, even if we did not build it ourselves,” it said.

The statement also expressed support for “sound proposals,” such as those for external investigations like the one in Pennsylvania, which “would begin to convert this ecclesial culture of violence into one of transparency, accountability, humility, safety, and earned trust.”

But “truth-telling and repentance are prerequisites to conversion” at the institutional, as well as individual, level, the statement said, noting that “no genuine process of healing and reform can begin” without such a demonstration of repentance.

“As a collective body, the bishops have given the faithful little indication that they recognize and take accountability for the breathtaking magnitude of the violence and deceit that has continued unabated under their leadership,” it said.

The pope has accepted five of Chile’s bishops’ resignations so far. The statement notes that Chile has an active bishop-to-Catholic ratio similar to the one in the United States, while the crisis in the U.S. seems to have a broader geographic scope.

“After years of suppressed truth, the unreserved decisiveness of the Chilean bishops’ resignations communicated to the faithful a message that Catholics in the United States have yet to hear, with an urgency we have yet to witness: We have caused this devastation. We have allowed it to persist. We submit ourselves to judgment in recompense for what we have done and failed to do.”

Several of the signers are graduate students or younger Catholics who were not old enough to fully comprehend the sexual abuse crisis that has been reported in NCR since the 1980s and by The Boston Globe in the early 2000s.

The statement notes that the issue is not liberal or conservative. “It does not emerge from a particular faction or ideology but rather from the heart of a wounded Church,” it said. “It is an expression of fidelity to the victims, to Jesus Christ, to the Church in whose service we have devoted our lives.”

