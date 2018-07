Ante la propuesta presentada por el gobierno alemán y la inacción del Estado chileno

Como organización de la sociedad civil no esperaremos que se nos convoque a participar discrecionalmente como se ha hecho hasta ahora por las partes del gobierno chileno o el alemán, no necesitamos que se nos autorice para luchar por lo que creemos es justo, y mucho menos que se nos impongan agendas de trabajo hasta ahora secretas y definidas por autoridades y expertos que desconocen y que no tienen ningún vínculo con la realidad chilena.

Ante este nuevo contexto instamos a los y las parlamentarias, diputados, diputadas, senadores y senadoras comprometidos con la verdad, la justicia y la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, a las distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de víctimas, a los sitios de memoria, luchadores y luchadoras por los derechos humanos de distintas generaciones, a quienes no olvidan y militan en la memoria, que exijamos al Estado chileno: