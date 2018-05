¿Qué es la Teología de la Liberación?

7 de abril de 2014

“Cuando le doy pan a un pobre, me llaman santo. Cuando pregunto por qué un pobre no tiene pan, me llaman comunista.” Monseñor Hélder Câmara.

En los “Documentos de Santa Fé”, elaborados por los asesores de Donald Reagan, se plantea volver a la doctrina Monroe. Con relación al tema religioso piden “combatir por todos los medios a la Teología de la Liberación y controlar los medios de comunicación de masas para contrarrestar la mala imagen de los EE.UU en la región“. De igual forma se afirma que los teólogos de la liberación usan esta teología como arma política contra la propiedad privada y el capitalismo productivo.Y fueron combatidos a sangre y fuego.