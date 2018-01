Espacios Europeos (29/1/2018)

Los eurodiputados Bodil Valero y Florent Marcellesi han instado a la Oficina Estadística Europea (Eurostat) a corregir, en su base de datos sobre comercio intra y extracomunitario (Comext), un mapa global que delimita las fronteras del Sáhara Occidental con los territorios liberados por el Frente Polisario, informa la agencia de prensa APS.

En esa base de datos (Comext) también hay un mapa de Marruecos que presenta en una sola pieza un territorio que va del norte de este país al sur del Sáhara Occidental, relegado al rango de provincia del sur de Marruecos. “Les escribimos con motivo de una representación incorrecta de la frontera de Marruecos (…) y esperamos que ustedes tomen medidas correctivas urgentes”, manifiestan en una carta dirigida a la Dirección General de Eurostat, que depende de la Comisión Europea.Sáhara Occidental

Tras señalar que este mapa mundial, actualmente accesible en Comext, representa que el Sáhara Occidental solo cubre la parte del territorio controlado por el Frente Polisario, los eurodiputados señalaban que el Sáhara Occidental también abarca los territorios situados al oeste, ocupados por Marruecos, tal como lo describe Naciones Unidas (ONU) desde que inscribió al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos.

En este sentido, Bodil Valero y Florent Marcellesi subrayaban que ni la Unión Europea (UE) ni sus Estados miembros ni ningún otro país del mundo reconocen la pretendida soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Para estos eurodiputados, el mapa del sitio de Eurostat “no cumple” con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, que falló que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios “separados y distintos” y que los Acuerdos de asociación y liberalización UE-Marruecos no se aplican al Sáhara Occidental.

“Manipulación”

Los eurodiputados manifestaban estar “muy preocupados” por esta “manipulación” de las fronteras territoriales de Marruecos por parte de Eurostat, que, añadían, podría afectar a la recopilación de datos sobre los flujos comerciales entre el Sáhara Occidental y la UE e “inducir a error a los operadores económicos”.

Al respecto, recordaban que la Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció en una carta al Presidente de la Comisión INTA del Parlamento Europeo solicitando datos estadísticos sobre el comercio de la UE con el Sáhara Occidental, que los productos importados en la UE desde el Sáhara Occidental antes de la sentencia del TJUE entraban en el mercado comunitario bajo el código ISO-MA, beneficiándose así de los aranceles preferenciales previstos en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos . Como consecuencia del etiquetado fraudulento de los productos del Sáhara Occidental, “las estadísticas recopiladas por los Estados miembros de la UE y compiladas por Eurostat han subestimado el volumen del comercio entre la UE y el Sáhara Occidental”, afirmaban los eurodiputados. “Esto plantea serias dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas comerciales de la UE con Marruecos y con el Sáhara Occidental, recopiladas por Eurostat desde la decisión del TJUE”, añadían.

Por lo tanto, afirman los eurodiputados, conforme a la sentencia del TJUE, todos los productos originarios del Sáhara Occidental deben llevar el código ISO EH cuando entren en el mercado de la Comunidad Europea.

“Les instamos a realizar las modificaciones necesarias para garantizar que el territorio del Sáhara Occidental incluya la parte occidental, actualmente bajo ocupación marroquí, que se aplique el código ISO apropiado a los productos originarios del Sáhara Occidental y que sus Servicios sean conscientes de esta cuestión con el fin de garantizar la recopilación fiable de datos sobre el comercio con el Sáhara Occidental”, concluían en su carta.

Fuente: El watan.

N, de la R:

La traducción del francés al español es de Luis Portillo Pasqual de Riquelme.

Conflit du Sahara Occidental

Eurostat exhorté à apporter une correction à sa carte limitant les frontières régionales

le 21.01.18 | 12h00

Les députés européens Bodil Valero et Florent Marcellesi ont exhorté l’Office européen des statistiques (Eurostat) à corriger sur sa base de données sur le commerce intra et extra-communautaire (Comext) une carte géographique mondiale qui limite les frontières du Sahara occidental aux territoires libérés par le Front Polisario, rapporte l’APS.

Sur cette base de données (Comext), on trouve également une carte du Maroc qui présente d’un seul tenant un territoire allant du nord de ce pays au sud du Sahara occidental, relégué au rang de province du Sud marocain. «Nous vous écrivons à propos d’une représentation en ligne erronée du Maroc (…) et nous espérons que vous prendrez des mesures correctives urgentes», ont-ils écrit dans une lettre adressée à la direction générale d’Eurostat qui relève de la Commission européenne.

Faisant remarquer que cette carte mondiale, actuellement accessible sur Comext, représente le Sahara occidental comme couvrant seulement la partie du territoire contrôlé par le Front Polisario, les eurodéputés ont souligné que le Sahara occidental englobe également les territoires à l’Ouest, occupés par le Maroc, conformément à la description retenue par l’Organisation des Nations unies (ONU), lorsqu’elle a inscrit le Sahara occidental sur sa liste de territoires non autonomes. Bodil Valero et Florent Marcellesi ont tenu, à ce titre, à rappeler que ni l’Union européenne (UE) et ses Etats membres, ni aucun autre pays dans le monde n’a reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour ces eurodéputés, la carte géographique sur le site Eurostat «n’est pas conforme» à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, qui a conclu que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires «séparés et distincts» et que les accords d’association et de libéralisation UE-Maroc ne s’appliquent pas au Sahara occidental.

«Manipulation»

Les députés européens se sont dits «très préoccupés» par cette «manipulation» des frontières territoriales du Maroc par Eurostat qui, ont-ils poursuivi, pourrait affecter la collecte de données concernant les flux commerciaux entre le Sahara occidental et l’UE et «induire en erreur les opérateurs économiques». Ils ont rappelé, à ce propos, que la commissaire européenne en charge du Commerce, Cecilia Malmström, a reconnu, dans une correspondance adressée au président de la commission INTA du Parlement européen qui sollicitait des données statistiques sur les échanges de l’UE avec le Sahara occidental, que les produits importés dans l’UE du Sahara occidental avant l’arrêt de la CJUE sont entrés dans le marché communautaire sous le code ISO-MA, bénéficiant ainsi des tarifs préférentiels prévus dans l’accord d’association UE-Maroc.

Conséquence de l’étiquetage frauduleux des produits du Sahara occidental, «les statistiques collectées par les Etats membres de l’UE et compilées par Eurostat ont sous-estimé le volume des échanges commerciaux entre l’UE et le Sahara occidental», ont soutenu les eurodéputés. «Cela soulève des doutes importants quant à la fiabilité des statistiques sur les échanges commerciaux de l’UE avec le Maroc et le Sahara occidental, collectées par Eurostat depuis la décision de la CJUE», ont-ils ajouté. Suite à l’arrêt de la CJUE, ont-ils poursuivi, tous les produits originaires du Sahara occidental doivent donc porter le code ISO EH à leur entrée sur le marché communautaire européen. «Nous vous exhortons à apporter les modifications nécessaires afin de s’assurer que le territoire du Sahara occidental englobe la partie ouest, actuellement sous occupation marocaine, que le code ISO approprié est appliqué aux produits originaires du Sahara occidental, et que vos services soient sensibilisés à cette question afin d’assurer une collecte fiable de données sur le commerce avec le Sahara occidental», ont-ils conclu.

*Fuente: ElWatan