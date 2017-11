Anja Manuel, de The Atlantic , considera que “China reconfigura tranquilamente al mundo” mediante su “iniciativa en infraestructura” [ 9 ], lo que resume la Ruta de la Seda (que puede llegar a manejar inversiones hasta por 8 millones de millones de dólares): “China crece rápidamente como el imperio comercial más extenso del mundo” . Baste la comparación con el Plan Marshall de 800 000 millones de dólares (a valor presente) de Estados Unidos, frente a las inversiones “azorantes” de China, que ya invirtió 300 000 millones y planea invertir un millón de millones más en la próxima década, cuando China sola ha concedido a los países en vías de desarrollo más créditos que el Banco Mundial.

The Economist escribe que el ejército chino “palidece en comparación con el de Estados Unidos” : el problema de EE.UU., “aún el país más poderoso del mundo” , es que “su líder es más débil en el interior y menos efectivo en el exterior” , mientras que “Xi es el motor dominante del crecimiento global” . Con la Ruta de la Seda, The Economist advierte que “China invertirá millones de millones de dólares en el exterior en líneas ferroviarias, puertos, plantas eléctricas e infraestructura” .

La revista neoliberal global The Economist –controlada por los banqueros Rothschild– se extravió en su interesada taxonomía en el lapso de una semana: pasó de calificar al emperador global Xi como “el hombre más poderoso del mundo” [ 2 ] a catalogar a Vladimir Putin como el “nuevo zar” , 100 años después de la Revolución comunista de Octubre [ 3 ]. Para The Economist , el emperador global Xi “tiene más influencia que Donald Trump” , por lo que “el mundo debe estar cauteloso” [ 4 ], y juzga en forma negativa, por no convenir a los intereses de la pérfida Albión, que “no hay que esperar que Xi cambie a China o al mundo (sic), para mejor” .

La nesciencia de Trump es legendaria, ya que en la tradición milenaria china de más de 6 000 años la figura de rey no existe, ya que China ha sido gobernada por mandarines y emperadores. Según The Washington Post , Trump alabó a Xi como “probablemente el mandatario más poderoso” que China ha tenido en un siglo. ¿Más que Mao Zedong y Deng Xiaoping? Not yet …

Fuente: La Jornada (México)

