Para toda ciencia vale que lo más difícil es empezar. Por eso la dificultad mayor será la comprensión del primer capítulo, particularmente de la sección que contiene el análisis de la mercancía. Por lo que hace, más detalladamente, al análisis de la substancia y la magnitud del valor, lo he popularizado todo lo posible. La forma valor, cuya figura consumada es la forma dinero, tiene muy poco contenido y es sencilla. A pesar de ello, el espíritu humano ha intentado en vano dede hace más de 2.000 años escrutarla en su profundidad, mientras que, en cambio se lograba al menos aproximadamente el análisis de otras formas más llenas de contenido y más complicadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya formado es más fácil de estudiar que las células del cuerpo. Además de lo cual, en el análisis de la formas económicas no pueden prestar ayuda ni el microscopio ni los reactivos químicos. La fuerza de abstracción tiene que substituir a ambos. Pero para la sociedad burguesa la forma económica celular es la forma mercancía del producto del trabajo, o forma valor de la mercancía. El análisis de ésta le parece a la persona no instruida un dar vueltas por meras sutilezas. Y sin duda se trata de sutilezas, pero sólo en el sentido en que también se trata de ellas en la anatomía microscópica.

Karl Marx, prólogo de la primera edición de El Capital [1]

Karl Marx, 1867

En su Marx (sin ismos) [2], Francisco Fernández Buey, un gran marxista y marxólogo español, señalaba que, si contamos desde el primer anuncio de su proyecto en los Manuscritos de 1844 hasta la aparición del primer libro de El Capital en 1867, habría que decir que Karl Marx trabajó durante más de dos décadas en la preparación y redacción de lo que, en algunas ocasiones, llamó su “Economía”.

No pudo, empero, dedicarse con continuidad a ello: “entre 1845 y 1850 sólo pudo dedicar algunas semanas, durante el viaje de Bruselas a Manchester y Londres, al estudio de material económico”. Una vez establecido en Londres, en 1850, el trabajo avanzó “entre períodos de dedicación casi exclusiva a la redacción de lo que sería El Capital ” y nuevas interrupciones motivadas “por su intervención en asuntos políticos, por las dificultades familiares, por las enfermedades y, desde 1864, por los compromisos adquiridos en la organización de la Primera Internacional”.

En todo caso, restando lo que debe ser restado, el padre de Tussy Marx dedicó propiamente a su proyecto unos catorce o quince años, la cuarta parte de su vida aproximadamente. Además, no dejó de trabajar en la “Economía” hasta que le abandonaron las fuerzas en el verano de 1878:

Una obra, señala el autor de La gran perturbación, de dimensiones más que notables aunque “de redacción desigual y, desde luego, inacabada”. Conviene situarse en los últimos meses de este largo proceso de estudio, reflexión y escritura.

Todo en la vida de Marx, señala Mary Gabriel [3], había llegado a un punto crítico en el otoño de 1866. Había trabajado diligentemente preparando el primer congreso de la Internacional y estaba finalmente a punto de enviar el manuscrito de El Capital a Hamburgo. “Había decidido que no podía esperar hasta estar satisfecho con todos los volúmenes proyectados, ni siquiera con los dos volúmenes que le había prometido a Meissner en su contrato”. Esperaba enviar al editor el primer volumen de una obra que, en aquel entonces, pensaba en cuatro volúmenes.

En medio de todo aquel trabajo y de toda su actividad creativa, Marx y su familia estaban una vez más sin un penique.

Engels escuchó un grito de alarma que le era muy familiar. Dada la habitual letanía de quejas de Marx, “seguramente también esperaba que le dijese que el manuscrito iba a retrasarse una vez más”. Pero no fue así esta vez. El autor de La situación de la clase obrera en Inglaterra quedó perplejo cuando recibió una parte del libro la segunda semana de noviembre.

De lo vivido, de lo sentido, dice mucho este fragmento de una carta de su esposa-compañera, la gran Jenny Marx (¿cuándo van a traducirse sus cartas a alguna de las lenguas españolas?), la madre de Laura, Tussy y Jennischen (sin ella, sin ellas casi nada hubiera sido posible para Marx), enviada a su marido y compañero:

Si el editor de Hamburgo puede imprimir un libro tan rápidamente como dice, es seguro que por Pascua ya habrá salido, en cualquier caso. Es un placer ver el manuscrito copiado y formando un montón tan alto. Es un peso enorme que me quito de la cabeza; ya teníamos bastantes problemas y preocupaciones sin ese peso… Me gustaría verlo todo de color de rosa como hacen otros, pero tantos años de angustia y ansiedades me han afectado los nervios, y el futuro a menudo me parece negro cuando a un espíritu más alegre le parece de color rosa. Esto que quede entre nosotros.