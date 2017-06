“Detrás de esto hay una operación que está claramente dirigida por los propios victimarios, por las propias personas inculpadas que están utilizando a sus familiares y utilizando este tipo de estrategias que son tan comunes de los servicios de inteligencia”, dijo la vocera del sitio de memoria Gloria Elgueta.

El video viral que elaboró el autodenominado grupo de “Hijos y nietos de prisioneros del pasado” y donde el presidente de América Solidaria, Benito Baranda, el sacerdote jesuita Fernando Montes y el abogado Héctor Salazar, aparecen supuestamente a favor de “perdonar” a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, no hace sino recordar las maniobras comunicacionales que utilizaba la dictadura de Augusto Pinochet para “desinformar” a la opinión pública, dijo este miércoles la vocera de Londres 38 Gloria Elgueta.

Esto, después que los propios protagonistas del material audiovisual salieran a aclarar que se trataba de un montaje, asegurando que cuando fueron entrevistados en ningún momento se les hizo consulta alguna sobre la situación de quienes permanecen recluidos en el penal de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.

“Yo lo lamento mucho por las personas que dicen no saber este uso, pero a mí me resuenan este tipo de operaciones como muy familiares, muy parecidas al tipo de operaciones y montajes comunicacionales que solían hacerse en dictadura con bastante frecuencia para ocultar crímenes, para involucrar a personas inocentes, para desinformar y confundir a la opinión pública”, dijo Gloria Elgueta.

A su juicio, “detrás de esto hay una operación que está claramente dirigida por los propios victimarios, por las propias personas inculpadas que están utilizando a sus familiares y utilizando este tipo de estrategias que son tan comunes de los servicios de inteligencia”.

La licenciada en Filosofía, quien integra la Mesa de trabajo del espacio de memoria, fue más allá, y advirtió que detrás de estas campañas existe un intento de invertir la realidad. “Hay un cierto chantaje en esta operación, porque se presenta como una injusticia el hecho que haya personas que están acusadas de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad que hoy día están cumpliendo condenas. Pero es un planteamiento al revés de cómo debería verse el tema, porque como sociedad deberíamos primero preocuparnos de alcanzar una verdad y justicia plena en un sinnúmero de casos de crímenes de violaciones a los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido recordó que “en Chile actualmente hay 1.132 personas desaparecidas y sólo han sido encontradas 104 y esto plantea que hay una deuda pendiente de parte del Estado chileno”.

Y por ello Gloria Elgueta insistió en que “han pasado 40 años sin verdad y sin justicia, y estamos partiendo por atrás. Por eso nuestra posición es que pongamos el foco primero en la verdad y la justicia. Después discutamos el tema de los beneficios”.

*Fuente: El Mostrador

Primero fue el sacerdote Fernando Montes, quien acusó un montaje en su contra por haber utilizado imágenes que fueron parte del viral que llama a perdonar a los violadores de Derechos Humanos que se encuentran en Punta Peuco.

A él, se sumó Benito Baranda, quien emitió una declaración pública luego de que anoche se divulgara en redes sociales el registro donde, a diferencia del jesuita, solo aparece al principio de él.

En el documento, difundido a través del sitio web de la Fundación América Solidaria, explicó que el “31 de agosto de 2016, me invitaron a ser parte de una campaña llamada Chile es Uno que buscaba “generar conciencia para lograr beneficios para los presos mayores de 75 años que están en las cárceles de Chile con enfermedades terminales y para que puedan ir a terminar sus vidas a sus hogares con sus familias””.

Ante la propuesta, Baranda aseguró que aceptaría solo si “‘el mensaje estuviera concentrado en las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales, que hayan cumplido un largo período de condena en cárceles y que en su condición de desahuciado pudiera morir junto a su familia’“, agregando que “sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos nada me fue mencionado sobre que este video se refería a ellos”.

“Pese a mi respuesta veo que aparezco impulsando un llamado a perdonar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. No apoyo esta campaña y me siento engañado y usada mi imagen para fines que no comparto“, sostuvo.

“He dedicado mi vida a trabajar junto a las personas más excluidas del continente, cuyos derechos humanos se ven diariamente vulnerados. He participado en distintas instancias, nacionales como internacionales, independiente del gobierno de turno y donde libremente he dado a conocer mi postura sobre diferentes temas vinculados a la exclusión, pobreza y justicia social. En este caso mi imagen fue utilizada para fines a los cuales yo no autoricé y en una temática que no tiene relación con la invitación inicial”, sentenció.