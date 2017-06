El Grupo de los 7 (G7) finalizaron su cumbre anual, celebrada en Italia, sin llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Posteriormente, según fuentes oficiales no confirmadas hasta hoy por la Casa Blanca, indican que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. No se trata de un simple desacuerdo, es parte del diseño de la política de Donald Trump, quién en un intento por salvar el país lo aislará y cree en una propuesta de mayor libertad para aumentar las emisiones de contaminantes, aunque se ahogue el mundo.

No obstante la importancia del asunto señalado, la reunión ha permitido formalizar una clara discrepancia entre los líderes del G7, trasladando al ámbito político las diferencias estratégicas de crecimiento futuro entre Estados Unidos, Europa y los grandes países. Las expresiones de Ángela Merkel de Alemania, lo resumen todo con la expresión, “Muy insatisfactorio”. Ella estaba pensando en algo más profundo porque días después dijo que la presidencia de Donald Trump “debilita” a Occidente y supone “el fracaso de EE UU como una gran nación”. Para Trump, el mantra de los empleos amenazados por la globalización, es una careta para ocultar otros propósitos que comentaremos. Creo que asistimos a una ruptura que hará historia, algo se rompió durante la visita de Trump a Europa que hará re-barajar las alianzas entre países. “Somos y seguiremos siendo defensores de las relaciones transatlánticas, pero los europeos debemos tomar nuestro destino en nuestras manos”, dijo Merkel el lunes.

La forma en que Estados Unidos está ejerciendo su liderazgo como imperio puede ser pensada como una estrategia fuertemente manipulada por los sectores más ricos para continuar usufructuando de mayor riqueza y aumentarla. Se dieron cuenta del poder gigantesco que produce para controlar el mundo, un poder nunca visto ni en sueños. No obstante lo anterior, tampoco podemos omitir que una parte de la población mundial parece creer que los gobiernos de extrema derecha son una opción viable que les permite un acceso a la riqueza y aferrarse a un bienestar que se está escapando entre los dedos. Eso puede ser la manipulación de los medios oficiales y el desconocimiento de la gente de una realidad más profunda que no ven. La postura de la extrema derecha significa la exclusión económica de una gran parte de la población para re destinarla a los más ricos. El plan de Donald Trump requiere cortar más de US$ 800 mil millones en 10 años si es aprobado, en beneficios de los más ricos.

Estados Unidos y el Reino Unido están encabezando un regreso al cierre de las fronteras, a las tasas arancelarias, al fuerte control migratorio, etc., que operaban antes y que a partir de los 70´s fueron cediendo paso paulatinamente a la globalización. Fue una decisión pensada precisamente para resolver los problemas de crecimiento que se percibieron décadas atrás, hasta llegar a nuestros días en que podemos constatar el fracaso que azota al mundo y que la globalización no resolvió, porque el núcleo del problema está en el diseño del modelo neoliberal. Este engañoso neo liberalismo no regula la depredación de los recursos, las mismas limitaciones de ayer, de hoy y lo que será mañana. Los recursos limitados frente a necesidades infinitas y con una población creciente.

La característica economicista creó las condiciones para una ética desintegradora que prioriza las relaciones humanas centradas en el dinero, donde el mercado, como mayor asignador de recursos prioriza en los proyectos rentables, aunque se construyan elefantes blancos. Queda fuera todo aquello que, siendo de alta utilidad humana, no es rentable. Chile importa el 70% de la energía pero prioriza en las carreteras y en el transporte en vehículos, porque el ferrocarril no les parece un buen negocio. Hicieron pensar a toda la gente que los recursos estaban al alcance de todo, pero si hasta las Naciones Unidas tiene una cohesión de poder en relación con los niveles de los aportes que hacen los países para decidir sus acuerdos. Los gobiernos, los militares, la policía, la justicia, la banca, las empresas, los partidos políticos, etc., casi sin excepciones están cayendo en el desperfilamiento ético, y luego en la corrupción que corroe todo.

Las medidas de Trump, para salir de la globalización y “Hacer América grande otra vez”, se están cayendo una a una. Su publicitado anuncio del acuerdo con la empresa Carrier, fabricante de aire acondicionado, que a principios de años avisó que trasladaría su fábrica a México y despediría a 1.400 empleados. Trump señaló en Febrero que había logrado un acuerdo con Carrier para salvar 1.100 empleos y que además la compañía había aceptado expandirse en la región. En efecto, la empresa Carrier se quedará en EE UU, pero acaba de anunciar el 25 de Mayo que despedirá a 632 trabajadores norteamericanos y que el resto de la producción se realizará en Monterrey, México, o sea, no se expandirá en Estados Unidos.

Otro anuncio fantasioso fue expresar, “¡Estamos orgullosos de ustedes! Hecho en América, Harley-Davidson “, dirigiéndose también en febrero a los altos ejecutivos de dicha compañía, todos vestidos de cuero. Paralelamente la empresa Harley-Davidson, estaba ocupada construyendo su nueva planta en Tailandia. Las motocicletas hechas en la nueva fábrica, cuyos planes no habían sido divulgados anteriormente, se venderán en Asia y no en los Estados Unidos. La planta de Tailandia ensamblará motocicletas para Asia que antes se importaban de la India o de los Estados Unidos y está destinada a servir el gran mercado en China continental.

La disminución de las ventas ha llevado a despidos en las fábricas, GM con 1.100 trabajadores en su Lansing, Michigan, planta durante al menos cinco meses. Fiat Chrysler ha despedido a 3.200 trabajadores en sus instalaciones de Toledo, Ohio. En abril, la industria registró una caída de ventas del 4,7 %, de acuerdo con la industria de seguimiento de Autodata. General Motors (GM), Fiat Chrysler (FCAU) y Ford mostraron descensos del 7% o más en ventas.

Para las grandes empresas, la fabricación local en diferentes países es clave para generar los ingresos transnacionales y mantener presencia a nivel global, lo cual conduce a bajar los precios de la producción mundial cuando contratan personal con salarios a nivel local. Eso provoca un descenso en las unidades usadas, acelerando la depreciación de las inversiones de capital en Estados Unidos, afectando los precios de las unidades nuevas.

Otro personaje que surgió para crear nuevas ilusiones, en su propio estilo por cierto, es Theresa May, Primer Ministro del Reino Unido. No sigue los pasos de Donald Trump, ella está mucho más avanzada al plantear grandes regulaciones sobre el funcionamiento de Internet, como lo publica el diario Inglés, “Independent”. La mirada futurista que tiene en su agenda es el control de Internet sobre lo que se publica, piensa o circula en la red, bajo la férrea mano del gobierno, lo cual dice relación con lo que mencionaré más adelante.

Theresa May, con el argumento de reforzar su capacidad negociación para sacar al Reino Unido de la U.E., adelantó las elecciones para el 8 de Junio, exacerbando el nacionalismo de la población con el tema de los inmigrantes y así lograr una mejor votación que usará para introducir reformas ultra derechistas similares a las reducciones del gasto social que está proponiendo Trump en EE UU., sin embargo, recientes encuestas rebajan la preferencia de los Conservadores y acortan la distancia en un 6%, respecto de sus adversarios los Laboristas y podría sufrir un revés.

Los cambios que se están generando en la sociedad no sólo son rápidos y variados. Son profundos y muy complejos, empujados por una innovación tecnológica que se ha vuelto una amenaza para los partidos políticos que se están quedando atrasados con sus discursos y se van desvaneciendo junto con las generaciones que los crearon o los apoyaron, lo que los induce a tomar posturas restrictivas contra la población.

¿Qué es lo que los políticos, los multimillonarios del 1%, los banqueros, las transnacionales nos tratan de ocultar con estas sucesivas mascaras que utilizan para intercambiar roles y presentar sus discursos de doble estándar? La respuesta es extensa y tiene un patrón común, la deuda.

La deuda que han formado y que se volvió eterna es la forma escogida para esclavizar a la humanidad, la que no podrá ser pagada aun si viviéramos dos veces la vida. Gigantes como Microsoft, Amazón, Elon Musk y Facebook nos han enredado en una nueva forma de alienación. No se necesitarán los celulares inteligentes, en 10 años más estarán en retirada. Se impondrá la realidad aumentada. Un universo paralelo que están desarrollando y que no requerirá de ningún aparato para dominar la mente humana, se cerrará el circulo de una nueva forma de dominio inteligente.

Allen Yang, director del Centro de Cognición Aumentada de la Universidad de Berkeley de California, señaló, “La realidad virtual es la única plataforma que ya permite proyectar información en el espacio físico. El próximo paso estará en áreas como la bioingeniería, que acercará cada vez más la información a nuestros cerebros”. Sistemas holográficos que combinan elementos del mundo físico con escenarios virtuales permitirán, por ejemplo, no solo hacer una videoconferencia, sino tomar un café con el interlocutor a través de hologramas. IBM explica que las aplicaciones de esa tecnología son “infinitas”. Lo que hace la realidad aumentada es, “ofrecer información de manera no intrusiva”. Ya no será necesario saber si somos espiados o no, no tendrá sentido saberlo, porque el dominio será una interacción entre dos realidades, la real y la virtual sin poder discernir cuál de ellas es verdad.

Mientras preparan todo eso, nos tendrán abocados 24 horas al día trabajando o luchando para pagar lo impagable. En Estados Unidos los préstamos estudiantiles ascienden ahora a un total de US$ 1,4 billones. Los préstamos para automóviles en Norteamérica están cerca de US$ 1,2 billones, las empresas estadounidenses han emitido más de US$ 7 billones en nueva deuda, con bajísimas o nulas tasas de interés, las mismas que son trasladadas a los consumidores triplicadas o quintuplicadas. Estimado lector, nadie debiera olvidar que toda la riqueza que acumulan los multimillonarios, incluida la de Piñera, proviene del esfuerzo de gente común y corriente como UD., son muchos años dedicados al trabajo, desde la juventud. Los ricos no producen nada.

Amazon ha subido su cotización de acción de US$ 40 desde el 2009 hasta los US$ 947 al cierre de la semana pasada, su capitalización se ha multiplicado 26 veces, o 2.400% de aumento, una rentabilidad anual de 300%. ¿Qué produce Amazon? NADA, pero, Amazon es junto a Apple, Facebook, Microsoft una de las 10 compañías que más han subido y arrastran la revalorización del índice al alza. El multimillonario inversor Warren Buffett dijo, “los derivados son armas financieras de destrucción masiva, con peligros que, aunque están latentes, son potencialmente letales.” Cuando expresó esas palabras, el total de derivados se estimaba en US$ 150 billones. Hoy, las estimaciones apuntan a US$ 500 billones, 25 veces el PIB de EE.UU., o casi 7 veces el PIB mundial. ¿Qué habrá dicho Buffett?

La deuda total de las familias estadounidenses alcanzó en el primer trimestre de este año un total de US$ 12,73 billones de dólares sobrepasando así los US$ 12,68 billones de dólares, el máximo alcanzado durante 2008, el año de la crisis. Es un misterio que la supuesta coyuntura de cuasi pleno empleo en Estados Unidos no esté originando la esperada presión al alza en salarios. Standard and Poor’s rebajó el rating de 1.088 compañías en los Estados Unidos el año pasado, y los analistas están pronosticando una ola de incumplimientos de deuda no deseada, quizás abarcando una de cada cuatro compañías emisoras de deuda de alto rendimiento.

La industria del petróleo y gas de Estados Unidos lucha por mantenerse con vida. Se viene la gran deuda de la energía. Según los datos de Bloomberg, la cantidad de bonos “por debajo del grado de inversión de las compañías de energía de Estados Unidos”, tienen que pagar cada año aumentos de aproximadamente, “US$ 70 mil millones en 2017, frente a los US$ 30 mil millones en 2016”. La deuda pendiente (en bonos) saltará de US$ 110 mil millones en 2018, a US$ 155 mil millones en 2019, y luego se disparara a US$ 230 mil millones en 2020. Si estas empresas que tienen que pagar $ 110 mil millones de deuda (bonos) en el año 2018, utilizando todas sus ganancias del flujo libre de efectivo para pagar esta deuda, aún les faltaría por pagar US$ 92 mil millones adicionales.

El déficit del sistema de pensiones de EEUU asciende a US$ 3,85 billones de dólares, según un reciente estudio publicado por Hoover Institution y el plan de la administración de Trump se prepara a cortar $ 10.6 mil millones de las iniciativas federales de educación, de acuerdo con los documentos presupuestarios obtenidos por “The Washington post”. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos gasta entre US$ 680 mil millones y US$ 800 mil millones al año en programas contra la pobreza, entre ellos el recorte del SNAP, que serán rebajados como gasto.

Como dije, nos tendrán muy ocupados pagando deudas, pero para eso necesitan que todos vivamos eternamente.