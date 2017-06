Santiago, 24 de junio, 2017

ABORTO: PERSONAJES PÚBLICOS Y ACADÉMICOS EXIGEN QUE OBJECIÓN DE CONCIENCIA SE APLIQUE SOLO AL MÉDICO

Dos Premios Nacionales y tres ex ministros firmaron junto a otras personas una carta para rechazar la idea de extender la objeción a todo el personal de la Salud, luego de que el Gobierno se abriera a esa posibilidad debido a presiones de la DC.

Bajo el título “Objeción de conciencia y Proyecto de Ley Aborto por Tres Causales”, 62 personas de los más diversos sectores firmaron una carta en rechazo a las intenciones políticas de limitar los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo.

La misiva, coordinada por el la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), surgió en respuesta a las exigencias de la Democracia Cristiana de extender la objeción de conciencia a todo el personal que trabaje en un recinto de salud, medida que estaría contando con el respaldo del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

En efecto, fue la propia ministra de la Mujer, Claudia Pascual, quien dijo que “,si hay un espacio que nos permita seguir teniendo una mejor mayoría estamos dispuestos a explorar” la demanda de la Democracia Cristiana.

En este contexto, 62 dirigentes sociales y gremiales, artistas, periodistas, académicos, médicos, abogados, sociologos y psicólogos levantaron la voz para advertir que “el derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido, pero la libertad de manifestar su propia creencia puede ser limitada”.

“Solicitamos que sea solamente el médico quien pueda expresar, firmando un documento, que es objetor de conciencia”, señalaron para alertar que todo intento por extender tal derecho a otro personal de la salud violenta la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité CEDAW.

Entre otros firmaron la misiva el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Horacio Croxatto, los/as ex ministros/as Jorge Arrate, Laura Albornoz y Natalia Riffo, así como la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román.

Claudia Dides

Directora Miles

Carta a la Comunidad

Objeción de Conciencia y Proyecto Ley Aborto Tres Causales

Santiago, junio de 2017

Los abajo firmantes quisiéramos dar a conocer al país nuestra posición frente a la objeción de conciencia en el marco del debate del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, que se está discutiendo actualmente en el Senado. Nuestra posición se basa en el Sistema Universal e Interamericano de protección de los Derechos Humanos.

El derecho a la objeción de conciencia establece que los profesionales de la salud tienen la legítima opción de ser objetores. No obstante, este derecho no puede implicar un daño a terceros ni vulnerar los derechos humanos concurrentes de otra persona. Además, la objeción de conciencia es siempre personal, opera expost, es decir, no hay objeciones previas generales y, por último, la debe probar quien la alega.

El derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido, pero la libertad de manifestar su propia creencia puede ser limitada.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité CEDAW, han focalizado su atención en la objeción de conciencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, manifestando su preocupación referente a que los Estados puedan mantener un equilibrio entre el derecho a manifestar la libertad de conciencia y el derecho de las mujeres de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que sean seguros y legales, potenciando así su derecho a la autonomía y libertad reproductiva.

Es necesario dejar en claro, también, que la objeción no procede en casos de urgencia o cuando el costo que debe asumir la mujer que es perjudicada por esta objeción es excesivo y hace muy costoso el ejercicio de sus derechos.

Por estos días hemos escuchado a personeros públicos solicitando que la objeción de conciencia sea para todo el equipo de salud (médicos, matronas, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, etc.) y también que la objeción de conciencia pueda tener carácter institucional. Esperamos que los legisladores no cedan a las presiones y mantengan una interpretación de la objeción de conciencia consistente con las reglas y principios del derecho internacional de los derechos humanos.

Entender de manera tan amplia la objeción de conciencia, impone limitaciones desproporcionadas a un proyecto de ley sumamente debatido y que generaría obstáculos graves para que realmente se cumpla, en la práctica, el espíritu de la ley. Por lo tanto, solicitamos que sea solamente el médico quien pueda expresar, firmando un documento, que es objetor de conciencia puesto que es él o ella quien está a cargo del equipo médico y quien practicará la interrupción del embarazo en las tres causales.