“Les voy a ganar, les voy a ganar”, replicaba a los estudiantes, el senador Fulvio Rossi, alzando sus brazos, mientras escoltado por Carabineros, abandonaba el aula magna de la Universidad Arturo Prat, donde había sido objeto de una funa por parte de los universitarios.

El senador, participaba en una ceremonia de entrega de implementación de equipos deportivos, para seleccionados a la Judejut, cuando los estudiantes se percataron de su presencia, iniciando la funa. La situación fue tan incómoda, que la ceremonia se realizó entre gritos y consignas contra el parlamentario.

Parte del equipo que lo acompañaba, previó que el escenario se ponía difícil para Rossi y temieron que era peligroso que hiciera abandono del recinto universitario, como cualquier ciudadano. Por lo mismo, pidieron refuerzo policial. Los policías esperaban en la puerta principal de la UNAP, cuando fueron alertados que ya, el Senador, haría abandono del lugar.

Entonces ingresaron y lo esperaron en la puerta lateral del aula magna. Al salir, las consignas en su contra se hacían sentir, mientras que en un momento, esbozando una sonrisa y mirando hacia los estudiantes, alzó sus brazos y señalaba “les voy a ganar, les voy a ganar”, aludiendo a las próximas elecciones parlamentario.

EL PARLAMENTARIO

Luego de abandonar el recinto y mientras circulaban numerosos videos por las redes sociales, el parlamentario reaccionó culpando -como habitualmente lo hace- al ex alcalde Jorge Soria y al diputado Hugo Gutiérrez. Señaló en su cuenta de facebook:

Grave Denuncia: Mientras participo de despedida de deportistas para los juegos nacionales y paranacionales gente de Hugo Gutierrez y Soria comienzan a insultarme e intentaron agredirme.

Un joven me tiro un vaso de te caliente en la cara. Voy a derrotar en las urnas y con las armas de la democracia a estos delincuentes vacíos de ideas y de ética. LA POLICIA

Consultado el capitán a cargo del operativo, señalo no tener antecedentes de lo que ocurría al interior de la casa universitaria. “llegamos y vimos que habían gritos, no sabemos exactamente qué ocurrió”. Consultado sobre cómo se enteraron, dijo el oficial que fueron alertados por la Central de Comunicaciones de Carabineros. “No tengo mayores antecedentes, No sé cómo se gestó todo. Estamos tratando de tomar contacto telefónico con él para saber que fue lo que pasó. Todo fue al interior de la universidad.

ESTUDIANTES

Felipe Pardo, dirigente universitario, señaló que lo ocurrido fue un acto fortuito y espontáneo, porque no sabían que el senador visitará la Universidad. “Esto se generó más que nada por el descontento, por el malestar que existe, no sólo del movimiento estudiantil, sino que de la comunidad en general”.

“Nos damos cuenta que el Senador aún no ha respondido sobre acusaciones que le han formulado. Y hoy nos dimos cuentan cómo hoy día han florecido nuevas acusaciones, por ejemplo, haciendo ofertas si lo absolvían de algunas acusaciones que le estaban haciendo”.

Antes de la ceremonia, cuando el parlamentario hizo ingreso al aula magna de la UNAP, fue increpado por el estudiante de sociología, Gonzalo Arriagada, quien lo increpó cara a cara, le preguntó que cómo era posible que fuera candidato, con todas las acusaciones que tenía, pero Rossi no respondió y retomó su paso hacia el interior de la sala.

*Fuente: Edición Cero

www.facebook.com/gonzaloantonio.arriagadapoblete/videos/pcb.10155281602444621/10155281602074621/?type=3&theater

OTROS VIDEOS

https://www.facebook.com/edicioncer0/

NOTA RELACIONADA

Conoce la presentación que hizo secretaria abogada, denunciando a Rossi