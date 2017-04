​Aunque no se lo menciona con la frecuencia de otros puntos estratégicos, el estrecho de Malaca tiene 800 kilómetros de longitud, un ancho de entre 50 y 320 kilómetros pero apenas 2,8 kilómetros en su punto más angosto, el estrecho de Philips, en el estrecho de Singapur. Es la principal vía de abastecimiento de petróleo de dos de los principales consumidores mundiales, Japón y China. Más de 150 barcos pasan a diario por ese largo pasillo que tiene un valor estratégico similar al canal de Suez.

Los otros brazos de la Ruta de la Seda presentan dificultades similares, sólo que éstas no son naturales, sino políticas y geopolíticas. El brazo norte ingresa en Rusia en dirección a Europa pero debe pasar por fronteras ‘calientes’ como la de Polonia. por no mencionar trazos alternativos como Ucrania.Sin embargo, la vía más compleja es la que atraviesa Kazajistán para luego internarse en Pakistán o Afganistán, luego seguir por Irán-Irak para continuar por Turquía hasta Europa. Dos de los brazos más importantes de la Ruta de la Seda pasan por Medio Oriente (el marítimo y el que atraviesa Turquía). Lo que permite comprende el desarrollo de algunos conflictos en los últimos años. En suma, que para llegar al centro de Europa las mercancías deberán sortear conflictos intensos, si es que llegan.

Una moneda nacional sólo puede alcanzar la hegemonía internacional por el ascenso de la nación al rango de primer poder mundial, algo que no sucede por razones puramente económicas. En la historia, las grandes potencias (como Inglaterra y Estados Unidos) alcanzaron la hegemonía global mediante conflictos como las Guerras Napoleónicas y la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente.China está perfectamente consciente de que su innegable superioridad económica no se traducirá en hegemonía global (y probablemente tampoco regional), mientras no consiga igualar la fuerza militar de Estados Unidos, superpotencia en decadencia que le está poniendo palos en la rueda en el único terreno en el que conserva neta superioridad. Por eso, Pekín está invirtiendo pesadamente en la ampliación y modernización de su flota de guerra, como forma de proteger el comercio de ultramar.

En ese sentido, debemos recordar que “Estados Unidos logró posicionar al dólar como moneda hegemónica sobre la libra esterlina, entonces la moneda de reserva por excelencia, primero dejando que los países europeos emitieran deuda en dólares en Nueva York para financiar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después presionando a Gran Bretaña para eliminar la zona esterlina como condición para la ayuda militar del final de la Segunda Guerra”, como nos recuerda Ugarteche.Quienes piensan que la economía funciona según leyes propias, deben recordar que la fuerza pura y dura del colonialismo fue la mayor palanca de acumulación de capital y de riquezas de la historia moderna. Pero en el período actual, sólo una porción de las naciones que han sufrido ese colonialismo parecen estar a la altura de los desafíos que se avecinan.

*Fuente: Mundo Sputnik