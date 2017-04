Cartón completo para la candidata y timonel. En los primeros análisis internos, en la falange afirmaron que Goic está consolidando un liderazgo a largo plazo, un proyecto político para la DC que va más allá de la primaria, la primera vuelta o esta elección parlamentaria, que logró superar victoriosa su mayor prueba de fuego y que su liderazgo quedó fortalecido también por el voto político que ella respaldó contra la reelección del diputado Ricardo Rincón.[ACTUALIZADA]

A pesar del despliegue político y comunicacional que hizo la disidencia DC la última semana, al final la Junta Nacional de la falange resolvió lo que hace semanas era un secreto a voces en el partido: se respaldó por el 62% de los votos contra el 38% la decisión impulsada públicamente por la timonel Carolina Goic -una vez que Ricardo Lagos se bajó de la carrera presidencial- de no participar en las primarias legales de la Nueva Mayoría el 2 de julio y competir, con ella como abanderada de la flecha roja hasta la primera vuelta de noviembre. Una resolución que cambia el rumbo histórico de las cosas, la lógica de entendimiento político, contra viento y marea, que había tenido en estos 27 años la Concertación, primero, y la Nueva Mayoría después y que es una apuesta audaz.

Hace un año, casi exacto, Goic irrumpió en el escenario político. Era solo una parlamentaria con una buena imagen interna en la DC, integró una de las vicepresidencias de la cuestionada mesa directiva que encabezó el senador Jorge Pizarro el año 2015 y en la Junta Nacional de abril del 2016, cuando el dirigente dio un paso al costado y renunció, fue proclamada como la nueva conductora de la falange. De ahí en adelante, vino el discurso en el funeral del ex Presidente Patricio Aylwin cuando pidió perdón al país por los errores cometidos en relación a los casos de financiamiento ilegal de la política, meses después golpeó la mesa en La Moneda, a pesar de su reconocido bacheletismo y reclamó por el mal trato que a su juicio había contra la DC. En hace un mes y medio, fue proclamada abanderada de su partido, en ese entonces pensando en las primarias legales.

Pero entre ese momento y lo sucedido este sábado 29 de abril corrió demasiada agua bajo el puente. El PS optó por proclamar a Alejandro Guillier como su abanderado y no al ex Presidente Ricardo Lagos, lo que proporcionó un golpe en la línea de flotación de la candidatura del ex Mandatario obligándolo a claudicar al día siguiente. No pasaron muchos días después de eso, cuando Goic públicamente instaló la idea que competir en primarias era un escenario injusto para la DC, que era una competencia de 4 partidos contra 1, que lo mejor para la colectividad era correr hasta la primera vuelta de noviembre, con un compromiso de apoyo irrestricto al abanderado de la coalición que pase a segunda vuelta y con una negociación parlamentaria basada en 2 listas dentro de un mismo pacto, para enfrentar el escenario de las primeras elecciones sin sistema binominal, sino con sistema proporcional.

Goic en la Junta Nacional debía sortear un hecho no menor: el llevar dos semanas enfrentada públicamente a la mayoría de los parlamentarios del partido y en dos frentes, la opción de la primera vuelta y la decisión de impugnar políticamente -lo que generó una suerte de defensa corporativa en el Congreso- la posibilidad que se postule a loa reelección uno de los suyos, el diputado Ricardo Rincón.

Desde entonces la Nueva Mayoría ha crujido por todos lados y casi todos sus dirigentes -especialmente los timoneles del PS, Álvaro Elizalde y su par del PR, Ernesto Velasco- pusieron el grito en el cielo, advirtieron que una competencia a dos bandas hasta primera vuelta era el fin de la coalición, incluso dieron un ultimátum a la DC la semana anterior en una reservada reunión, en la que precisaron que sin primarias no había acuerdo parlamentario posible. Pero en paralelo, diversos dirigentes de la falange, como expertos electorales y parlamentarios comenzaron a mandar mensajes privados a Guillier, algunos hasta se reunieron con él a conversar reservadamente, para tender puentes, que se morigeraran las discursos públicos, se desdramatizara el hecho que la coalición oficialista no tendría primarias y que de todas maneras habría un entendimiento político con miras a la segunda vuelta.

Entre medio, la disidencia DC hizo un gallito público la última semana apelando a la necesidad de no tensionar la coalición oficialista, de privilegiar el histórico y estratégico entendimiento entre la falange y el PS, que fue la columna vertebral de las candidaturas de Aylwin, Eduardo Frei, Lagos y de las dos campañas de Michelle Bachelet. La sombra permanente del camino propio, que representa un reducido sector interno de la flecha roja -liderados por Gutenberg Martínez y la ex ministra Mariana Aylwin- que apuesta por romper con la coalición y jugársela por una DC más reducida, un conglomerado de elite, casi boutique, con menos parlamentarios, que sea bisagra y se entienda tanto con la derecha como con la izquierda, según el momento político y en temas puntuales.

Con ese escenario llegó Goic la mañana de este sábado 29 a la Junta Nacional. La disidencia interna apostaba a que en esta máxima instancia resolutiva, la postura de la timonel no arrasara, sino que de perder la opción de las primarias fuera por un margen estrecho, lo que al final no sucedió. Se acordó votación secreta, en urna, y tras el recuento, 379 votos respaldaron a la postura de Goic y 223 la de las primarias.

Entre los asistentes de la Junta Nacional, dicen que fue clave el discurso que Goic, donde defendió, explicó y argumentó las razones, la necesidad política de la DC de competir hasta noviembre. Precisó que cuando fue proclamada, la intención era ir a primarias, sobre la base de cambios, condiciones y un marco programático que hasta la fecha no se ha cumplido, fue enfática en que su postura no comulga con el camino propio como han tratado de caricaturizar interesadamente algunos sectores internos, pero que la permanencia en la Nueva Mayoría no puede ser a cualquier precio, que se niega a dejar tan fácilmente el camino libre a un nuevo triunfo de la derecha, que confía en que pueden conquistar el apoyo ciudadano necesario.

Goic en la Junta Nacional debía sortear un hecho no menor: el llevar dos semanas enfrentada públicamente a la mayoría de los parlamentarios del partido y en dos frentes, la opción de la primera vuelta y la decisión de impugnar políticamente -lo que generó una suerte de defensa corporativa en el Congreso- la posibilidad que se postule a loa reelección uno de los suyos, el diputado Ricardo Rincón, cuestionado por un caso de violencia intra familar hace más de una década, que salió nuevamente a la luz a fines del año pasado. En la DC han explicado que el nerviosismos principal de los parlamentarios ha pasado por la amenaza pública de no poder ir a las elecciones de noviembre en una lista bajo el alero de la Nueva Mayoría, lo que generaría una importante pérdida de escaños para la falange, cerca de 10 según los cálculos más modestos.

Ese riesgo puso intranquilo a muchos en las bancadas de diputados y senadores DC, pero especialmente en el mundo de la disidencia -según insistieron en el partido dirigentes y varios parlamentarios- por no sentir garantías de parte de la mesa directiva de Goic que sus campañas de reelección y la opción de retener sus escaños serían protegidos a todo evento en las negociaciones con el resto de la Nueva Mayoría. “La disidencia teme que serán los principales perjudicados, no confían en el secretario general, Gonzalo Duarte, piensan que serán sacrificados”, explicó un ex dirigente de la falange.

En el partido, parlamentarios, dirigentes y asesores, reconocían hasta el viernes previo a la Junta Nacional que el principal problema que tenían en la falange es que la candidatura de Guillier genera ruido interno, que no confían en su liderazgo, que no está ni cerca de ser el caso de Michelle Bachelet el 2005 y 2013 cuando mayoritariamente el partido se inclinó a su favor, que el senador por Antofagasta ha sido errático y contradictorio, a pesar de las declaraciones de la última semana en las que trató de hacer guiños a las huestes de la flecha roja, especialmente dejando abierta la puerta para un compromiso político de apoyo para una segunda vuelta.

Al final del día, la timonel y candidata presidencial ganó ambos puntos. Fue masivamente ovacionada por la Junta Nacional cuando en su discurso dijo que el partido no podía llevar de candidato figuras éticamente cuestionadas, lo que horas más tarde fue refrendado por la aprobación de un voto político y a pesar de los temores parlamentarios, logró el apoyo interno para seguir en carrera. Un factor que fue clave en el desarrollo de la jornada, que se puso sobre la mesa en todas las conversaciones previas los últimos días según confesaron en distintos sectores de la DC, fue que si la Junta le doblaba la mano a su timonel, Goic irrevocablemente daría un paso al costado como conductora del partido, porque su liderazgo quedaba desfondado, lo que habría generado un dilema interno mayor a la falange: enfrentar un año presidencial sin candidato propio y una negociación parlamentaria sin una timonel.

Intenso debate

Tras el receso de almuerzo, comenzó el debate interno en la Junta Nacional en el que se confrontaron todas las posturas, fueron varias horas de acalorada discusión en el salón del Círculo Español que albergó a los más de 600 delegados que llegaron a la máxima instancia resolutiva de la DC.

El dirigente sindical y miembro del Consejo Nacional DC, Norberto Díaz señaló en su intervención que este era un tema que “no se gana con pifias, ni aplausos, sino que con debate”, puso el acento en que el adversario del partido “no es el PC, tampoco el PS, con el que tenemos diferencias, ni el PPD, nuestro adversario es la derecha, compañeros de la Junta Nacional entiendan eso (…) lo que está en juego es mucho más grande que el partido, lo que está en juego es perder, no ser gobierno”.

El diputado Víctor Torres dijo que si bien inicialmente había apoyado la candidatura de Goic, consideraba que llevarla hasta la primera vuelta de noviembre “no tiene sentido” y pidió a sus camaradas que basaran su decisión no “por un espacio de poder”, porque lo que estaba en discusión en la Junta Nacional era mucho más profundo que ir a primarias o no, sino que el futuro del partido. “La señal que hoy salga de acá es la señal que la Democracia Cristiana le entrega al país, de cuál es la camino que buscamos (…) no cometamos los errores históricos que ya hemos cometido (…) no somos un partido bisagra, ni de centro, nuestra historia va mucho más allá de eso”.

Cuando fue el turno del senador Andrés Zaldívar, hizo hincapié en que habría sido preferible ir a primarias en igualdad de condiciones, pero que el escenario en la coalición oficialista había cambiado. “Es muy distinto… del momento que se bajó Ricardo Lagos todo cambia. Se ve una Nueva Mayoría dividida y una DC disminuida”.

El intendente y ex abanderado presidencial del 2013, Claudio Orrego, precisó que lo que se iba a votar “compromete a todos los democratacristianos”, que no se podía negar que las primarias hoy es “más de lo mismo” y que la DC no podía olvidar que “la política un proyecto colectivo”, que la postura de Goic lo representaba 100%.

Cuando comenzaron a contarse los votos y se vislumbraba con claridad que Goic ganaría por lejos, los principales rostros que impulsaban la idea de ir a primarias y mantener vigente el entendimiento histórico con el PS, se fueron a un café al costado del Círculo Español a realizar los balances. Reconocieron que fue una derrota que les dolió y se lamentaron por lo sucedido, porque a sus ojos esta jornada el partido “había tirado a la basura años de historia y trabajo conjunto”.

El diputado Torres precisó que “en una democracia hay que asumir los resultados, vamos a seguir impulsando los otros acuerdos, que la DC sea parte de una coalición de centroizquierda, que exista un entendimiento para la segunda vuelta (…) hay que asumir lo que la democracia determina, uno tiene que estar de acuerdo cuando gana y cuando pierde, hay que ser responsable y asumir los resultados”.

En los primeros análisis internos, en la falange afirmaron que Goic está consolidando un liderazgo a largo plazo, un proyecto político para la DC que va más allá de la primaria, la primera vuelta o esta elección parlamentaria, que logró superar victoriosa su mayor prueba de fuego y que su liderazgo quedó fortalecido.

Al cierre de la Junta, pasadas las 21 horas, con los votos contados y con la abrumadora victoria – 246 a favor y solo 18 en contra- del voto político aprobado que dejó fuera de la carrera parlamentaria al diputado Rincón, la abanderada presidencial de la DC dijo que en esta jornada el partido ha demostrado “que quiere hacer las cosas distintas, hemos debatido, no tengo dudas que hemos salido fortalecidos, queremos hacer las cosas distintas, comprometimos y yo en nombre de ustedes, me comprometí hacer las cosas distintas, no vamos a eludir esa responsabilidad, no le vamos a fallar a las familias que quieren confiar en nosotros”. Agregó que “esta candidatura se levanta como una posibilidad para todos aquellos que se quedaron en sus casas, para el adulto mayor que no solo enfrenta una baja pensión, sino que también el abandono, para esos miles de jóvenes que merecen una oportunidad, para eso estamos aquí, para eso los convoco, a partir de ahora, de mañana, a golpear todas las puertas, a transmitir un mensaje de esperanza, a escuchar, a decir que estamos para jugárnoslas todas (…) no para el país de los buenos o los males, sino un país que produce reencuentros, para eso está aquí la DC, para he aceptado el desafío de ser candidata”.

