Jueves 20 de abril de 2017

COMUNICADO DE PRENSA

Diego Ancalao (ex dirigente de la IC): “Vamos a construir un nuevo movimiento político sin eslóganes fáciles y de cara al país”

Hace unos días, renunciaron los líderes emblemáticos de la Izquierda Ciudadana junto al 70% de sus integrantes, entre ellos, subsecretarios, gobernadores, seremis y concejales también abandonaron la IC, todos amparados en diferencias éticas y políticas con quienes están en la mesa directiva.

Para quienes no siguen en la Izquierda Ciudadana hay un desafío: representar a los chilenos en espacios reales de participación en la política, no eslóganes fáciles y baratos, como a los que, lamentablemente, muchos de la clase política se han acostumbrado. “Nosotros como ex militantes de la Izquierda Ciudadana renunciamos para crear un nuevo movimiento y, eso, tiene que ver con la idea de construir un movimiento político que piense un país distinto. Este es un movimiento político nuevo que está de cara al futuro y que apoya a la Presidenta Bachelet”, afirma Diego Ancalao, dirigente político Mapuche y coordinador del nuevo movimiento que se está comenzando a articular en la izquierda.

El cambio del sistema binominal genera las condiciones para la creación de nuevos referentes que, algo de aire le den a la política y a que se abran los espacios para que las diferentes corrientes ideológicas que han sido negadas por años, se expresen, se hagan visibles y estén en la toma de decisiones. En este sentido, Ancalao plantea que “la democracia debe ser desarrollada, exigimos estándares más altos de participación ciudadana. El desafío depende de la capacidad que nosotros tengamos para articular con los sectores ciudadanos que tienen absolutas necesidades y que, a la fecha, no han sido resueltas”.

Según Diego Ancalao, la crisis por la que atraviesa la clase política no es de un solo lado, es decir, no sólo en la Nueva Mayoría también en la centro derecha, lo que demuestra, dice, que se está ante un cuadro generalizado, donde las divisiones sí existen, se evidencian y “sería poco serio negarlo o salir en la prensa hablando de la unidad que, en este minuto, caracteriza a los partidos, porque no es así”, comenta. Añade que la división “tiene que ver, netamente, con problemas de ideales políticos y los partidos grandes se han dividido, porque se han transformado en parte del problema y no en parte de la solución”.

El coordinador del nuevo referente de la izquierda, Diego Ancalao, sostiene, además, que “los ciudadanos no creen en esos viejos partidos y tampoco existe confianza en las personas que dirigen estos partidos, desde hace varios años, por lo mismo, se necesitan nuevos movimientos que no caigan en la irrelevancia política”.

Agrega, respecto del nuevo bloque que se constituirá que “es un movimiento amplio que no discrimina a nadie, están invitadas todas las mentes y corazones para cambiar Chile, sin importar su condición social, étnica, género o región. Somos un movimiento político que tiene mucho que aportar al país”.

