C O M U N I C A D O

Convocan a manifestación este martes en rechazo a intento por revivir el TPP

La Plataforma Chile Mejor sin TPP consideró “vergonzoso” que la Cancillería chilena lidere salvataje un tratado que “ha sido repudiado en el mundo entero”.



Este martes y miércoles se realizará en el Hotel Sheraton Miramar, en Viña del Mar, la cumbre de representantes de comercio de los 12 países suscriptores del TPP, además de Colombia, Corea del Sur y China. Reunión citada por el gobierno de Chile con el fin de buscar una salida al aparente fracaso del Tratado Transpacífico, que ha sido criticado por amenazar el ejercicio de los derechos humanos, favorecer a los intereses transnacionales y acotar aún más la capacidad de acción de los Estados.

La plataforma Chile Mejor sin TPP, que aglutina a más de 120 organizaciones sociales, en conjunto con Yo No Quiero TPP (5ta Región) y No Al TPP (Talca), acusó que la reunión de ministros de comercio en Viña del Mar demuestra que la agenda de comercio internacional del canciller Heraldo Muñoz y del Gobierno es una agenda neoliberal, afín al interés de las grandes corporaciones, que no cautela los intereses de los habitantes de Chile y no comprende que el comercio debe realizarse con criterios de justicia.

“Lo que se pretende es confundir a la ciudadanía planteando una falsa dicotomía entre el proteccionismo de países del norte rico, como el que propiciaría Trump, versus un ficticio libre comercio, también propiciado por los países desarrollados del norte; y que Muñoz pretende que sea la integración latinoamericana, lo que está muy lejos de ser así”; afirmó Esteban Silva, presidente de Fundación Constituyente XXI e integrante de la plataforma.

Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad Chile y miembro de la plataforma, señaló: “Como si no fuera poco haber negociado el Tratado Transpacífico por 5 años a espaldas de la ciudadanía, ahora nuevamente se reunirán, esta vez citados por el gobierno de Chile, y entre cuatro paredes decidirán cómo continuar vendiendo nuestro país. Probablemente después de esta reunión ya no habrá más TPP, pero podemos tener la certeza de que lo que nazca de ahí que no nos beneficiará a los ciudadanos del mundo, sino que seguirá vendiendo nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestras libertades y derechos”.

La Plataforma llamó a quienes rechazan el Tratado Transpacífico, y la política comercial a espaldas de la ciudadanía, a participar de las acciones que se llevarán a cabo el martes 14 a partir de las 18:00 horas, desde Agua Santa con Álvarez.

Cronograma

18:00 | Marcha desde Agua Santa con Álvarez (Frente al Journal)

19:00 | Concentración en Sheraton Miramar

20:00 | Velatón en Sheraton Miramar

Contacto

Loreto Contreras +56 9 5772 2441