La muerte hasta ahora de 34 menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción está motivando manifestaciones de repudio e indignación en redes sociales y en las calles.

Ante la incertidumbre y desolación que produce la tragedia del Hogar Seguro, varias organizaciones y guatemaltecos con iniciativa han convocado a protestas y vigilias para mostrar su apoyo a las familias y exigir medidas al Estado ante la alarmante situación en los hogares estatales.

Manifestantes culpan al Estado de la tragedia en Hogar Seguro. (Foto: Antonio Ixcot)

Entre los comentarios en redes sociales resalta un deseo colectivo por volver a las manifestaciones multitudinarias como en 2015, que propiciaron un movimiento contra la corrupción y la impunidad.

“¡Estado fallido sos un asesino!”, coreaban personas frente a la Casa Presidencial, donde desde las 18 horas se desarrolló una manifestación.

“¿Dónde está la Sosep? Está matando niñas”, “Justicia, Justicia”, y “¡No queremos luto, queremos justicia!”, eran otras de las consignas.

Frente a la residencia presidencial había un altar de velas y flores en memoria de las 34 víctimas.

Altar en memoria de las víctimas frente al Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: Paulo Raquec)

Pancartas y consignas culpan al Estado de las violaciones a los derechos humanos de la niñez. (Foto: Paulo Raquec)

En Twitter fueron tendencia Hogar Seguro, #GuateDeLuto, Hogar Virgen de la Asunción, Casa Presidencial y Secretaría de Bienestar Social.

🎥 Video #GuateDeLuto | RECUERDAN A VÍCTIMAS DE HOGAR | Como muestra de repudio por la muerte de más de 30 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sectores sociales protestan en estos momentos frente a Casa Presidencial, en la zona 1 capitalina, para exigir que se esclarezca el hecho. Posted by Prensa Libre on jueves, 9 de marzo de 2017

Provincia

En Mazatenango, estudiantes protestaron contra la pasividad del Gobierno para solucionar los problemas del Hogar Seguro, que derivaron en la tragedia.

Estudiantes hacen una manifestación en Mazatenango contra la pasividad del Gobierno ante la tragedia. (Foto: Cristian Soto)

Ciudadanos en Quetzaltenango también han convocado a una manifestación en el Parque Centenario.

Repudio generalizado

“Mataron el botón más sagrado de mi jardín, no era un trapo. ¿Cómo me la entregan…de una manera tan vil?. ¡Quiero justicia para todos estos monitores, Justicia…como no la tuvieron con mi hija!”, condenó y exigió la madre de una de las víctimas a las afueras del Inacif, donde esperaba que el cuerpo de su hija.

Al dolor de esa madre, cientos de guatemaltecos han mostrado su repudio y solidaridad ante la tragedia que una vez más enluta a Guatemala y exigen al Estado responder y condenar a los responsables.

“¡Impotencia!, una sola palabra para expresar lo que siento. Hogar Seguro, un infierno auspiciado por el Estado”, es la forma en la que se manifiesta el guatemalteco Luis Ramírez en Twitter.

Las expresiones de tristeza se han visto también en las calles. Personas colocaron esta mañana frente a la entrada de la Casa Presidencial unas muñecas y carbón para simbolizar el repudio del fatal incendio.

“Sinceramente, no me convence esta tragedia, porque en esos hogares, para mí, son cárceles donde caen inocentes y culpables…ahí llegan niñas que son inocentes, que van por abandono y maltrato, pero también llegan niñas que están involucradas en prostitución, extorsión, sicariato y pandillas”, denunció Rodrigo A. Alfonso en Facebook.

Un grupo de jóvenes decidió exponer su rechazo al Gobierno con un tema original para exigir “respuestas”:

Gobierno

“Debe haber un luto en nuestros corazones, dado que las circunstancias que rodean al país nos muestran de que las tragedias pueden estar en todos los lugares, que por alguna razón como Estado no hemos tenido la capacidad de poderlas trabajar de mejor manera. Que conste que cuando como Estado me estoy refiriendo al Estado…todos”, se pronunció hasta este jueves el presidente Jimmy Morales.

“Todos los guatemaltecos tenemos parte de la responsabilidad, de la nación, de la república que hemos construido”, dice otra parte del pronunciamiento de Morales.