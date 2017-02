Revuelo caso incendios e “intencionalidad”: zonas devastadas estaban infestadas por plagas en plantaciones forestales

De acuerdo a lo que se ha señalado desde los organismos públicos, la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público investigan la intencionalidad en el origen de los incendios, sin embargo, no se ha considerado si dichas acciones obedecen a una planificación orquestada, mientras, por su parte, grupos sediciosos, conspirativos y difamadores han levantado campañas con noticias falsas para inculpar “causas mapuche”, aun cuando en las regiones mayoritariamente afectadas no existen comunidades ni organizaciones mapuche en conflicto con empresas forestales, considerando que en la magnitud de los incendios ha tenido como focos principales predios de monocultivos de plantaciones forestales de pinos y eucaliptus.

Sin embargo, un hecho que no se ha considerado, a pesar de existir conocimiento en la institucionalidad pública, es que en la mayoría de las zonas afectadas por incendios donde han existido algunos detenidos, son extensiones mayoritariamente afectadas por plagas que afectan a las plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus, algunas de ellas absolutamente descontroladas (se comparte más adelante resoluciones oficiales) y que han seguido en aumento por todo el centro sur de Chile como es el caso de la denominada “avispa taladradora o Sirex noctilio”, aspectos que se vienen denunciando desde el año 2012 por parte de organizaciones sociales en el marco de los focos de incendios en temporada estival y que incluso arrojó en dicha ocasión la muerte de siete brigadistas forestalesde la empresa forestal Mininco, donde cierto grupo de políticos también pretendieron inculpar “causas mapuche” razón por la cual fueron denunciados públicamente de ser cómplices de crímenes forestales y de montajes comunicacionales, generando una grave ola de racismo, intolerancia y xenofobia, cuyo contexto fue motivo de una investigación periodística y publicación de un libro en el año 2014.

Cada cierto tiempo, sectores ligados a grupos ultra conservadores pro empresariales extractivistas, incluido a algunos fiscales y ex fiscales, algunos formados por elFBI y la CIA, otros que han dejado sus puestos para trabajar directamente para las mismas empresas forestales y que han criminalizado a cientos de personas mapuche en los últimos años con reiteradas aplicaciones de la ley antiterrorista y uso de testigos secretos, han levantado mediáticamente supuestas relaciones de mapuches (en genérico) con las Farc de Colombia u otros grupos armados, los que han sido reiteradamente descartados por la Policía de Investigaciones, Carabineros y hasta la propia CIA de Estados Unidos según los Wikileaks.

La Red por la defensa de los territorios señaló este 27 de enero de 2017 que la FISCALÍA a pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de seguridad. Ante la inoperancia del Ministerio Público, más de 110 organizaciones sociales exigieron el 31 de enero que elConsejo de Defensa del Estado investigue y se querelle con respecto a la responsabilidad que tendrían las empresas, condición que va más allá de aspectos “ideológicos” sino de sentido común y justicia.

Cabe indicar que algunas referencias sobre estas campañas de cortinas informativas levantadas por grupos vinculados a los intereses de empresas forestales, estarían relacionados a operaciones denominadas “bandera falsa” que son actos encubiertos llevadas a cabo por sectores de poder político, corporaciones y otras organizaciones (incluyendo paramilitarismo), diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Los denominados “ataques terroristas” en el marco de bandera falsa, son operaciones que se atribuyen a organizaciones consideradas radicales con el fin de desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia estos, eludiendo asimismo responsabilidades como ha ocurrido en los focos incendiarios, por ello no es de extrañar las recientes publicaciones que se han trasladado incluso a Estados Unidos, como una reciente publicación del Washington Times.

Recientemente la brigada del Cibercrimen ofició a las dependencias de las empresas Facebook y Whatsapp, para requerir información relativa a las noticias falsas sobre los incendios forestales que circularon en estos días, varias de las cuales buscaban generar focos de atención en supuestas “causas mapuche” con respecto a los incendios que se han propagado en el centro sur de Chile y que han devastado amplias zonas territoriales, particularmente en las regiones de O”Higgins, Maule, Bio Bio y en menor grado en la Araucanía, razón por la cual se decretó estado de catástrofe, hechos que han incluido a algunos medios ligados a la ultra derecha.

Por otro lado, la denuncia por plagas y su relación que tendría con incendios, se basa en el descontrol que existe de estos, donde por ejemplo, la Región del Maule se encontraba completamente bajo medidas fitosanitarias, una de las zonas más afectadas por incendios.

El estado chileno ha invertido miles de millones de pesos en medidas de investigación científica para el control de plagas en especies exóticas de pinos y eucaliptus, desde centros de desarrollo biotecnológico, pasando por investigación de Universidades Públicas y hasta el control biológico generado por instituciones públicas con introducción de larvas e insectos para intentar frenar su expansión letal.

En los últimos años se ha denunciado que las plagas no tienen cobertura de seguros, sí los incendios forestales, aun cuando este aspecto ha venido variando ante la desproporción en la forma de recuperar dineros por pérdidas. CMPC señaló que no recuperará dineros por concepto de seguros en el marco de estos siniestros haciendo alusión que aportará con fondos a recuperar la localidad de Santa Olga. Por su parte, Forestal Arauco señaló que los seguros por los incendios son “ínfimos”en relación al daño causado, sin embargo el tema de fondo en el presente va más allá de esa situación, ya que existe un descontrol absoluto de plagas y ni la ciencia ni la tecnología, con fondos fiscales, han sido capaces de controlarlos, por el contrario, han venido en aumento.

La periodista Karen Hermosilla en base a las denuncias difundidas por organizaciones sociales, publicaba el 10 de enero del 2012: “El avance continuó agravándose, llegando al extremo de que el SAG debió establecer Zonas reglamentadas Por Sirex Noctilio durante el 2011 en varias regiones y sólo en la Región del Bio Bio, donde ocurrieron mayoritariamente los recientes incendios forestales y con el objetivo de fortalecer las acciones fitosanitarias implementadas en las áreas de cuarentena, el Servicio Agrícola y Ganadero, en conjunto con el Comité Nacional Técnico de Sirex noctilio, se declararon en cuarentena una treintena de localidades. El SAG intentó generar un control “biológico” de esta plaga con la Megarhyssa nortonies un insecto originario de Nueva Zelanda, que según dicen, controla naturalmente la avispa taladradora de la madera del pino, pero hasta ahora, lo que mejor resultado les dio a las forestales, ha sido el efecto purificador del fuego”.

Catástrofe incendiaria y casos de zonas infestadas por la “Avispa Taladradora”

1.- RESOLUCIÓN EXENTA Nº:2305/2016 aplicada a toda la Región del Maule y Lolol en O”Higgins, señalándose: “Que, mediante las Resoluciones N°2.153/2011, N°313/2012, N°1.824/2012, N°877/2013, N°1.966/2013, N°699/2014, N°2.230/2014, N°29/2015, N°553/2015, N°1.968/2015, N°2345/2015, N°47/2016, N°556/2016 Y N°1445/2016 del Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero Región del Maule, se estableció el área bajo cuarentena y las medidas fitosanitarias para el control de Sirex noctilio en esta Región (…) Que, de acuerdo a las evaluaciones de la situación actual de Sirex noctilio en la Región, se hace necesario extender las medidas fitosanitarias establecidas en las Resoluciones señaladas en los vistos a todo el territorio de la Región”.

2.- RESOLUCIÓN EXENTA Nº:1675/2016, aplicada a Marchigue, Región de O”Higgins, señalándose: “Amplíese el área bajo cuarentena para el control de la plaga Sirex noctilio, en un radio de 20 kilómetros respecto del lugar de detección de la plaga que se indica: Marchigue 6.195.994 248.036”

3.- RESOLUCIÓN EXENTA Nº:575/2016, Región del Bio Bio, aplicada a diversas comunas de la Región del Bio Bio, señalándose: “Que se hace necesario extender las medidas fitosanitarias, para el control de la plaga, establecidas en las Resoluciones señalada en los vistos, a la nueva área en que se ha detectado el insecto, que involucra territorio de las comunas de Arauco, Los Álamos, Lebu y Curanilahue. (…) Que, dada la situación de esta plaga y para facilitar su control, se hace necesario extender las medidas fitosanitarias a la totalidad del territorio de la comuna de Curanilahue, de la Región del Bio Bio (…) RESUELVO: Amplíese el área bajo cuarentena, para el control obligatorio de la plaga Sirex noctilio, a parte de las comunas de Lebu, Los Álamos y Arauco, en un radio de 20 kilómetros respecto del lugar de detección de la plaga que se indica”

Cabe señalar que años previos, situaciones idénticas se han vivido en la Región de la Araucanía y la del Bio Bio donde los focos de incendios se desplegaron en amplias zonas, coincidiendo a su vez con las campañas comunicacionales sobre supuestos atentados de grupos radicalizados mapuche.

Descontrol de la plaga Avispa Taladradora ¿El único caso?

Desde el año 1995 a la fecha, el Programa Sanidad Forestal Centro de Semillas, Genética y Entomología de CONAF ha identificado además de Sirex noctilio, a las siguientes plagas: • Polilla del Brote el Pino; • Taladrador del Eucalipto; • Psílido del Eucalipto; y • Gorgojo del Eucalipto, ingresando a predios una serie de controladores biológicos, con el fin de intentar limitar sus expansiones, con el grave riesgo que eso significa para la flora y fauna, ya que se han introducido especies exóticas para tales fines.

La Polilla del Brote del Pino Rhyacionia buoliana (Lepidoptera: Tortricidae) es una plaga primaria del género Pinus, originaria de Europa y del Norte de Asia. Prefiere árboles jóvenes donde las larvas se alimentan de yemas y brotes tiernos. Causa graves daños que provocan en serias deformaciones del fuste. Fue detectada en Chile por el SAG en 1985, en la localidad de Ensenada, Región de Los Ríos.

Taladrador del Eucalipto, Phoracantha spp (Coleoptera: Cerambycidae). Son especies originarias de Australia donde están presentes en bosques naturales de Eucalyptus sp. En Chile están asociadas a E. globulus y E. camaldulensis. Las larvas son barrenadores de floema, se alimentan de corteza, cambium y floema. Al completar su desarrollo, construyen cerca del floema su cámara pupal, de donde emergen posteriormente como adultos. Ambas especies son plagas de importancia económica debido a los severos daños ocasionados por las galerías y orificios de salida que provocan en la madera.

Psílido del Eucalipto, Ctenarytaina eucalypti (Hemiptera: Psyllidae). Originario del Sudeste de Australia y Tasmania. Es un insecto succionador de savia de hojas juveniles sésiles y brotes tiernos. Provoca deformación, marchitez y desecación, llegando incluso a provocar la muerte de plantas jóvenes. El daño más relevante es la pérdida de plantas en viveros como consecuencia de la desecación paulatina de ápices, brotes y hojas sésiles

Gorgojo del Eucalipto Gonipterus spp (Coleoptera: Curculionidae). Originario del Sudeste de Australia y Tasmania. Es considerada una de las plagas de eucalipto de mayor relevancia a nivel mundial. Tanto larvas como adultos del insecto se alimentan del follaje, ocasionando significativas disminuciones en el crecimiento de los árboles.

Algunos de los daños que estas plagas generan a las especies van desde orificios de salida y galerías en el fuste, aserrín en el interior, anillamientos, resinación, decoloración, estress, disminución capacidad de fotosíntesis, disminución en el crecimiento de los árboles, deformaciones de ramillas terminales, tronco y copa del árbol, .muerte de árboles, entre varias otras afectaciones.

El debacle forestal en los territorios

Al 4 de febrero del 2017, la ONEMI informaba que a causa de los incendios habían: 65 albergados, 7.314 damnificados, 1.610 viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos. Asimismo, que se mantenía el Estado de Catástrofe en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O’Higgins, y en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, con cientos de miles de hectáreas devastadas por los incendios.

Los eucaliptos se llaman “árboles gasolina”, porque producen un aceite altamente inflamable (…) Resinas también hay en los pinos. Ambas especies en monocultivo han contribuido a la expansión de los mega incendios en Chile en medio de una enorme crisis hídrica donde también son causa principal de esa devastación, cuyo modelo ha sido sostenido por un oligopolio multimillonario de empresarios y el estado chileno, han señalado varios informes científicos que dan cuenta de estos hechos y que además es absolutamente evidente de manera ocular en las comparaciones de una plantación de monocultivo y bosque nativo.

Absurdamente, un científico ligado a un área forestal de la Universidad de Concepción, con vínculos con CORMA (Corporación de la madera), Eduardo Peña, difundía a través de Emol que “el eucalipto no sería la especie de árbol que se “prende” más rápido en Chile”, esto, con un estudio que además de ser absolutamente refutable, no consideró en lo absoluto condiciones de monocultivo de especies exóticas en comparación a un bosque nativo, resequedad y crisis hídrica a causa de los monocultivos y otras composiciones de estos árboles y su peligrosidad en la propagación de incendios.

Susana Gómez-González de la Universidad de Cádiz, España y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile, señaló recientemente en una publicación: “El hecho de que las plantas tengan diferencias en sus características físicas (como la inflamabilidad) es un conocimiento básico en la biología y la ingeniería forestal(…)Los estudios que estamos realizando desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) muestran que los incendios en las plantaciones están aumentando y que la probabilidad de que ocurra un fuego es mayor en las plantaciones forestales que en las áreas de bosque nativo. Los incendios naturales en Chile son muy raros (en su mayoría son antropogénicos), y las especies nativas no han evolucionado en respuesta a este factor (no son pirófitas). Entonces, la idea de que los bosques (plantaciones) de pinos y eucaliptos son similares a los nativos en cuanto a la probabilidad de quemarse es incorrecta y contradice la evidencia científica, y por lo tanto, es un irresponsabilidad entregar este tipo de información a la sociedad. Hemos invadido nuestro paisaje con esas especies y con financiamiento del estado. No sólo las empresas forestales tienen su responsabilidad, sino también los gobiernos de turno que no han sabido dar soluciones al desastre paisajístico (y ecológico) que tenemos en Chile centro y sur.

En Chile se estima que hay tres millones de hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur, de las cuales unas setecientas cincuenta mil hectáreas (750.000) corresponden al holding CMPC cuya empresa principal es Forestal Mininco, controlada por el grupo Matte con una fortuna que supera los 11.500 millones de dólares. La otra, concentra más de un millón doscientas mil hectáreas (1.200.000) que corresponde al Holding Copec – Antar Chile cuya principal empresa del rubro forestal es Celco – Arauco de Angelini, con una fortuna que supera los 6 mil millones de dólares. Ambos grupos económicos, están vinculados en Chile en situaciones de corrupción y colusión, con juicios e investigaciones.

“Hacemos un llamado a los responsables del poder político estatal a terminar con el modelo forestal, nos está llevando a todos y a todas a un precipicio, cuyo debacle ha venido en aumento progresivo en medio de la inoperancia de las instituciones públicas y en medio del clientelismo político y redes de corrupción generada por los grupos económicos forestales. Son miles de millones de pesos del Fisco que se destinan anualmente para los intereses de los principales grupos económicos del País, tales como: costos de producción, investigación científica en universidades públicas, brigadistas Conaf para apagar sus incendios, fuerzas públicas para resguardar sus predios, mejoras viales ante la destrucción de caminos causada por alto tráfico de camiones que llevan las cosechas, anexos de tierras de campesinos y comunidades a sus intereses, distribución miles de litros de agua a zonas con crisis hídrica ubicadas en las de mayor concentración forestal, desarrollo de biotecnología para mejorar especies más resistentes a los cambios climáticos como zonas cordilleranas o para mayor succión de napas subterráneas. A esto se agrega la mantención de instituciones públicas a su haber como INFOR, como también estudios de mercados y acuerdos comerciales para mejorar sus exportaciones. Este saqueo estatal no puede seguir.”, señalaron más de 110 organizaciones sociales en una reciente declaración pública.

Las organizaciones exigieron que el ejecutivo retire el proyecto de Ley de prórroga del Decreto Ley 701 “por muy inactivo que parezca” (se mantiene en el Congreso desde el año 2015) y que lo liquide definitivamente, estableciendo que no se va a generar ningún tipo de subsidio ni bonificación para monocultivos de árboles, por el contrario “llamamos con urgencia, a que se levanten políticas públicas tendiente a restaurar ecosistemas, a la reforestación con nativos y a definir políticas de regulación de los territorios con respecto a las plantaciones de monocultivo forestal existentes, prohibiéndose con mayor rigurosidad su cercanía a fuentes de agua, poblados, bosque nativo y extremar cuidados en zonas cordilleranas, siendo fundamental su eliminación progresiva y la revitalización de las economías locales que han sido dañadas por la concentración forestal”, indicaron.

Por: Área de comunicaciones

Red por la Defensa de los Territorios

Información a considerar

Resolución 2016 sobre plaga avispa taladradora sector Marchigue, Región O”Higgins /http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/resol._1675_2016_marchigue.pdf

Resolución 2016 sobre plaga avispa taladradora toda la Región del Maule y Lolol Región de O”Higgins /http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/resol_2305_2016_maule.pdf

Resolución 2016 sobre plaga avispa taladradora Región del Bio Bio /http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/resol._575_2016_biobio.pdf

Las plagas en las plantaciones de pinos y eucaliptus / cuales son, efectos, consecuencias, acciones para su control /http://www.agronegociosubb.cl/files/apl/Plagas%20y%20ctrol%20biologico%20Rosa%20Ramos%20080713.pdf

Sirex noctilio o avispa de la madera del pino /http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/sirex-noctilio-o-avispa-de-la-madera-del-pino

Más de 110 organizaciones exigen fin del modelo forestal / Organizaciones responsabilizan a empresarios por incendios /http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/31/organizaciones-responsabilizan-a-empresarios-por-incendios-y-piden-fin-del-modelo-forestal.shtml

Bayer sobre plaga avispa taladradora 2011 /http://www.cropscience.bayer.cl/noticias/vernoticia.asp?id=2709

Forestal Arauco dijo que los seguros por los incendios son “ínfimos” en relación al daño causado /http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2017/02/01/444372/Forestal-Arauco-dijo-que-los-seguros-por-los-incendios-son-infimos-en-relacion-al-dano-causado.aspx

CMPC sobre seguros incendios y ayuda damnificados /https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/empresas-cmpc-anuncia-ayudas-a-damnificados-por-incendios-y-asegura-que/2017-01-27/154948.html

Libro “VIDAS DE PAPEL. Negocio de la Madera y conflicto Intercultural en Chile” (2014) /http://humanidades.ufro.cl/index.php/component/docman/doc_download/209-vidas-de-papel

Especial ciencias y la responsabilidad empresarial – estatal: Los eucaliptus y pinos son altamente inflamable / http://www.mapuexpress.org/?p=15740

¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la provincia de Arauco /http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105296

Denuncian a parlamentarios de complicidad en crímenes forestales y montajes comunicacionales /http://www.elciudadano.cl/2014/07/24/109649/denuncian-a-parlamentarios-de-complicidad-en-crimenes-forestales-y-montajes-comunicacionales/

Las cortinas de humo de empresarios y operadores políticos en los incendios forestales /http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195163

Incendios forestales y crisis hídrica centro sur Chile: ¡No más plantaciones de pinos y eucaliptus! /http://tiempo21araucania.cl/incendios-forestales-y-crisis-hidrica-centro-sur-chile-no-mas-plantaciones-de-pinos-y-eucaliptus/

Debacle Industria forestal: Descontrol de la plaga “avispa taladradora” genera nueva cuarentena en el Bio Bio y parte de la Araucanía (2013) /http://resumen.cl/2013/05/debacle-industria-forestal-descontrol-de-la-plaga-avispa-taladradora-genera-nueva-cuarentena-en-el-bio-bio-y-parte-de-la-araucania/

www.mapuexpress.org

http://twitter.com/Mapuexpress

http://www.facebook.com/Mapuexpress.org

mapuexpress@gmail.com

*Fuente: Red Latina Sin Fronteras