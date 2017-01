Desde 1990, es decir cuando Chile comenzó su recorrido postdictadura, sin transición, bajo el modelo de las democracias de seguridad nacional, y sustentada en la herencia dejada por las Fuerzas Armadas junto a civiles que decoran los muros de la UDI/RN, la izquierda sigue siempre en el mismo dilema. Hablo de la izquierda sin el PC quien habita tranquila en los mullidos sillones del neoliberalismo degustando su caldillo de congrio.

En este recorrido hay culpables y heridos graves, floridos discursos y claro, un listado de propuestas muy parecidas a un paseo por el supermercado en fin de semana de pago.

Es que por más de 25 años ha sido lo mismo…

Se juntan todos los que están en contra y que tienen razón. Todos se conocen de memoria, los mismos análisis, largas intenciones sobre la unidad, la imperiosa necesidad de integrar a todos los excluidos, y suma y sigue, y todo eso es verdad. Pero desde la última vez han pasado casi tres años. Basta recordar que llegaron 9 a la papeleta presidencial con paupérrimos resultados, aunque eso sirvió para agarrar algunos minutos de TV. Los pescadores artesanales salen muy seguido en la tele, pero cuando están en la calle dándole palos a la Ley de Pesca y a la Ley Longueira.

Millones salieron a la calle de todo Chile para dar batalla a las AFP, sin estar en una papeleta presidencial, sencillamente para colocar sus justas demandas en lo cotidiano, para que la gente hable en la calle y en la micro, en sus casas y las fábricas. Es que NO Más AFP tiene mucha razón.

Lentamente van quedando en el tiempo esos recuerdos de Juntos Podemos. Las banderas rojas en las calles, las fotos de los caídos y condenando al fuego todo lo que olía a capitalismo, finalmente, cuando estaban en la puerta de la segunda ronda, salían con la frase aquella del mal menor, y la verdad es que muchos creían que así debía ser, pero eso lo decía el PC, quien ocupaba al Juntos Podemos como el instrumento para demostrar buena conducta, y le fue bien, le creyeron y cumplen.

Tres cupos parlamentarios, tres diputados, tres votos para la Nueva Mayoría. Entrando a La Moneda, con un aire de renacidos y con un discurso deslavado, descolorido, extremadamente alejado de los pobres. Aunque los pobres y las conciencias le dan palos. Perdieron el Colegio de Profesores, la Comuna de Pedro Aguirre Cerda y si todas las listas que se presentaron a la ANEF se hubieran juntado en una sola, con las mismas demandas, el PC no gana, no saca nada. Hay que aprender de esa lección.

Apura para los tiempos actuales y que están por venir que la CUT sea una herramienta que represente las justas demandas de todos aquellos que ganan poco y que no les alcanza. Un obrero, un voto, esa es la consigna, eso es lo que no quieren, y hay que hacerlo porque la papeleta presidencial no es suficiente.

Mala foto de las listas para la FECH. Ocho de izquierda una de la derecha, ¿es que son tan insalvables las diferencias?. Bastaría con pensar en un país más democrático, y eso ya es bastante.

Se mantiene los rituales como si de promesantes se tratara. La misma calle Condell de Providencia, la misma mesa, los mismos sillones viejos, y los más antiguos contando batallas que dieron en su momento, pero que al parecer nunca ganaron. Es que la experiencia aún no se vende en supermercados ni está en oferta. Es producto se sale a buscar en el Chile profundo. Ese país olvidado del sur, allá en Castro o Quéilen, o Fresia o Los Muermos, o por allá donde cae el sol duro, Copiapó y otros.

Se repetirá la historia. La patria olvidada la van a recorrer nuevamente, igual que hace tres años atrás pidiendo el voto y también con la muletilla que esta vez sí será diferente, y mostrarán la foto de Valparaíso, ganado a pulso.

Es tarde en la historia para pensar que un solo partido llegará a la casa de los presidentes. Hace ya bastantes décadas que para que ello suceda se deben constituir bloques de largo aliento, no solamente salvavidas electorales para la justa dignidad, porque los tiempos actuales son bastantes indignos.

Frentes Amplios han aparecido en varios países y en algunos con buenos resultados. Mujica llenó de argumentos a una desvestida pasión. Ortega por el contrario entregado al robo y la corrupción, de comandante de una revolución a un ladrón de siete suelas. El Salvador también apostó a un Frente Amplio y ganó pero ni siquiera rasguñó el modelo. Ese gatopardismo tan presente en todas las esquinas.

Y cuando nacen alternativas nuevas que son tan bienvenidas, también el tiempo las deslava. Podemos en España nació con una fuerza enorme. Iglesias dejó helada a la monarquía, y la iglesia se escondió debajo de las faldas de sus santos. Podemos no puso ningún pero para sentarse con Felipe González y Zapatero para hablar de acuerdos, pero de acuerdos grandes, eso de gobernar un país con casi 50 millones de habitantes y de playas tan lindas.

Pero duró poco también, Podemos no es el mismo que nació, ya están divididos. Se olvidaron de la Puerta del Sol, y los diarios chorrean tinta entre Errejón e Iglesias. Hay que valorar eso sí que apostaron a negociar, sabiendo que finalmente los socialistas españoles están más cómodos con la derecha de Rajoy conservadora y rancia ibérica, el país más corrupto de la CEE.

Y en este cuadro está el Frente Amplio en Chile, dando sus primeros pasos, eso sí, no está manchado con el dinero de Ponce Lerou, ni las pesqueras, ni los banqueros, señal extremadamente potente. No será malo que en su ideario se contemple el diálogo y los acuerdos incluso. Nadie toma en serio a un 2% de las urnas.

Chile ya no es sandía calá…

Los que quieren hacer algo deberán trabajar mucho y en todo Chile, y este país es largo. Se necesitan los votos que fueron traicionados por el diputado Fuentes, que se vendió a las pesqueras. Esos que recibieron plata y baratijas de SQM/PENTA/RIPLEY/AVIONES, y de otros tantos. Nunca se debe perder la dignidad y la ética, menos en un asunto tan importante como la política y eso es lo más serio del asunto de gobernar.

Digan lo que se puede cumplir, lo que es posible y hagan públicos todos los acuerdos que se vayan tomando sin temor. La guillotina ya está guardada, el garrote vil es historia triste, el pecho es para las balas y sin llorar.

Mal ejercicio sería dar inicio a un recorrido evidentemente necesario, sin tener ni programa ni política de alianzas. Se debe levantar y construir un proyecto realmente integrador, los que tuvieron esa oportunidad tiene sus seis nadadores en la piscina parlamentaria. No se puede despilfarrar una nueva alternativa, a estas alturas no son válidos ya los certificados de buena conducta del que abusaron hasta el cansancio esos rojos domesticados.

“Muchas universidades lucran, pero el Arcis es la más barata” Karol Cariola, diputada comunista. (Nota de piensaChile: Ver CiperChile)

– El autor, Pablo Varas, es escritor