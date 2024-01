«La cocina»: Zalaquett y el negocio del lobby

Su pelea con Kramer

📺 Stefan Kramer, conocido humorista chileno que se hizo famoso por sus imitaciones de personajes públicos, generó revuelo por la imitación de Pablo Zalaquett en el programa Halcón y Camaleón de TVN.

🤣 Una de las características más distintivas de la imitación de Kramer a Zalaquett era su voz aguda y su grito de “iiiiii”, que se convirtió en un símbolo de burla y de reconocimiento para el comediante.

💢 Zalaquett declaró que sufrió problemas psicológicos y familiares por la imitación de Kramer, que lo ridiculizaba y lo hacía sentir inútil. Incluso, le pidió que se reunieran a conversar y le reclamó por el daño que le había causado.

🔥 Kramer respondió que no tenía mala intención al imitar a Zalaquett, sino que buscaba crear un personaje divertido y que no se sentía culpable por ello. Además, contó que Zalaquett le había saludado en otras ocasiones y que no parecía guardarle rencor.

📈 El 9 de enero de 2017, Pablo Zalaquett debutó como empresario en un programa matinal. Relató su encuentro con dueños de una marca española de alpargatas en un partido del Real Madrid, iniciando su incursión en el negocio del retail en Chile. Como representante de la marca Aedo, Zalaquett expresó en TV y foros empresariales su visión sobre moda y tendencias de temporada, según detalla El Mostrador.

🌟 Tras enfrentar problemas legales en el caso Penta y una costosa campaña parlamentaria, Zalaquett reveló su endeudamiento de $400 millones. Pese a su limpia trayectoria financiera, sin propiedades significativas, se reinventó en el ámbito privado. En 2016, surgieron rumores de sus planes de escribir un libro y de negocios en Bolivia, pero cambió de rumbo al asociarse con la marca de calzado Aedo.

👞 En 2017, Zalaquett diversificó sus inversiones con la marca Cranberry CHIC, un portal y app para aficionados a la moda. Además, se asoció con Cristóbal Lira para traer la marca Alpe a Chile. Su trayectoria en negocios refleja su habilidad para reinventarse, manteniendo un bajo perfil en círculos empresariales pero con una red de contactos clave en el ámbito privado.

🌐 Posteriormente, Zalaquett se destacó en el ámbito de las comunicaciones y el lobby, trabajando en la Cámara Nacional de Comercio y con empresas como Grupo Claro. Su habilidad para el lobby se evidenció en su asociación con el negocio de máquinas tragamonedas y su representación del ranking de reputación RepTrack.

📌 De lo que se conoce de los reportajes de Ciper, en su casa han estado empresarios del mundo de la salmonicultura, AFP y otros gremios.