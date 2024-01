Palabras de despedida

31 de diciembre de 2023

Me dirijo a ustedes para entregarles un mensaje, el que siento que es mi deber entregárselos, porque es también mi irremediable y definitiva despedida. Mi tiempo se ha cumplido. Y ya no seguiré compartiendo y participando junto a ustedes…

Pero, así es la vida, y ustedes deben y tienen la misión de seguir adelante, siempre adelante, no hay otra opción… La única y poderosa cualidad del tiempo es su irreversibilidad…

Estoy consciente que mi paso y la injerencia que tuve entre ustedes, será juzgada de muy diversas maneras, aunque muchas veces se requiere de la perspectiva del tiempo para arribar a un juicio más objetivo respecto de las experiencias vividas…

Es posible que para unos/as, espero la mayoría, yo haya sido bueno, justo y generoso…En tanto para otros/as, confío sean los menos, fui poco ecuánime, egoísta y, aunque sea duro decirlo, quizá francamente malo, dependiendo de las expectativas que se crearon con mi llegada…

Quiero decirles, con toda la sinceridad que las palabras lo permiten, que nunca tuve la intención de dañar o perjudicar a nadie…

Los hechos que nos afectan, buenos o malos ocurren, pero, no sería honesto sino les dijera que muchas cosas pudieron haber sido distintas, quizá mejores, porque dependía solo de ustedes, de sus acciones y compromiso que así ocurrieran…

Muchas situaciones ingratas e incomprensiones derivadas de la convivencia en comunidad, pudieron evitarse, si ustedes en mayor o menor medida, hubieran aportado una dosis de generosidad, tolerancia, y respeto hacia el otro/a, valorando la pluralidad y legítimas diferencias…

Es cierto que mi única facultad fue brindarles el tiempo y la oportunidad para que ustedes actuaran libremente, pero estuve imposibilitado de intervenir de modo directo, porque las circunstancias de la vida, las mismas que me trajeron, son así…y así seguirán…

Sin embargo, no puedo irme sin antes hacer un recuento y manifestar algunos deseos; quiero decirles que el tiempo que compartí con ustedes, me permitieron apreciar en cada uno expresiones de esfuerzo, generosidad y afanes de superación, así como la convicción de trabajar por construir mejores condiciones de vida, más dignas y justas para todos/as…

Pude percibir, también, que, en mayor o menor medida, en sus corazones laten con fuerza sueños, inquietudes, proyectos y deseos de sentirse realizados en sus vidas, y muchas veces la justa pretensión de sentirse mejor valorados en la comunidad donde actúan…

Eso es bueno, porque los incentiva a seguir adelante, a superar dificultades, a mirar el futuro con mayor confianza…La vida está abierta para ustedes, y con un tiempo próximo a renovarse…

Por mi parte, y cómo no tendré la oportunidad de rehacer lo vivido, deseo que aquel que está cercano a ocupar mi lugar, sea mejor que yo en el amplio sentido de la palabra, y les brinde mejores condiciones para que vuestros sueños, planes y proyectos puedan materializarse para felicidad de cada familia…

No pretendo reconocimientos ni homenajes especiales, solo espero que juzguen mi estadía de la manera más constructiva posible, porque cada día es una oportunidad para crecer, aprender y vivir la vida en plenitud…

Cuando mi partida está próxima, permítanme un breve instante de humanidad, una pequeña vanidad, porque quisiera constatar que, después de todo, no me guardan rencor, y me despiden como a un buen amigo que se va, con un poquito de afecto, y por la nostalgia que alguna vez sentirán recordándome, porque es inevitable que así sea…

Si algún homenaje quieren tributarme, me permito pedirles solamente un aplauso, una manera típica y mundana del hombre para expresar sentimientos…Concédanme este modesto deseo, quiero un cálido y fuerte aplauso, que resuene en el aire y se eleve a la noche estrellada, y regrese transformado, por los sinceros deseos de todos/as, en alegría, amor y felicidad…

SON LOS DESEOS DE VUESTRO AMIGO, EL AÑO 2023…

Y BIENVENIDO NUEVO AÑO 2024…