Un año mintiendo sobre el Nord Stream

Una captura de pantalla del Ministerio de Defensa danes muestra la fuga de gas de los gasoductos Nord Stream destruídos que provoca burbujas en la superficie del mar Báltico el 30 de septiembre de 2022. / Fotografía de Swedish Coast Guard Handout / Agencia Anadolu vía Getty Images.

27 de septiembre de 2023

El gobierno de Biden no ha reconocido ni su responsabilidad en el atentado contra el oleoducto, ni la finalidad del sabotaje

No sé mucho acerca de las operaciones encubiertas de la CIA -ninguna persona ajena puede saberlo-, pero entiendo que el componente esencial de todas las misiones exitosas es la negación total. Los hombres y mujeres estadounidenses que entraron y salieron de Noruega de forma encubierta durante los meses necesarios para planificar y llevar a cabo la destrucción de tres de los cuatro gasoductos Nord Stream en el mar Báltico hace un año no dejaron ningún rastro, ni una pista de la existencia del equipo, salvo el éxito de su misión.

Ninguna información importante sobre la misión se puso en un ordenador, sino que se tecleó en una Royal o quizá en una máquina de escribir Smith Corona con una o dos copias al carbón, como si Internet y el resto del mundo en línea aún no se hubieran inventado.

La negación, como opción para el presidente Joe Biden y sus asesores de política exterior, era primordial. Ninguna información importante sobre la misión se puso en un ordenador, sino que se tecleó en una Royal o quizá en una máquina de escribir Smith Corona con una o dos copias al carbón, como si Internet y el resto del mundo en línea aún no se hubieran inventado. La Casa Blanca estaba aislada de lo que ocurría cerca de Oslo; los diversos informes y actualizaciones desde el terreno se proporcionaban directamente al director de la CIA, Bill Burns, que era el único vínculo entre los planificadores y el presidente que autorizó que la misión tuviera lugar el 26 de septiembre de 2022. Una vez concluida la misión, se destruyeron los papeles mecanografiados y las copias con papel calco, sin dejar así ningún rastro físico, ninguna prueba que pudiera desenterrar más tarde un fiscal especial o un historiador presidencial. Se podría decir que fue el crimen perfecto.

Hubo un fallo: una brecha de entendimiento entre los que llevaron a cabo la misión y el Presidente Biden, en cuanto a por qué ordenó la destrucción de los oleoductos cuando lo hizo. Mi informe inicial de 5.200 palabras, publicado a principios de febrero, terminaba crípticamente citando a un funcionario con conocimiento de la misión que me decía: «Era una bonita tapadera«. El funcionario añadió: «El único fallo fue la decisión de hacerlo«.

Este es el primer relato de ese fallo, en el primer aniversario de las explosiones, y es uno que no gustará al Presidente Biden ni a su equipo de seguridad nacional.

Inevitablemente, mi historia inicial causó sensación, pero los principales medios de comunicación hicieron hincapié en los desmentidos de la Casa Blanca y se basaron en una vieja canallada -mi confianza en una fuente anónima- para unirse a la administración y desacreditar la idea de que Joe Biden pudiera haber tenido algo que ver con ese ataque. Debo señalar aquí que he ganado literalmente decenas de premios a lo largo de mi carrera por artículos en el New York Times y el New Yorker que no se basaban en ni una sola fuente identificada. En el último año hemos visto una serie de historias periodísticas contrarias, sin fuentes de primera mano nombradas, afirmando que un grupo disidente ucraniano llevó a cabo el ataque de la operación de buceo técnico en el Mar Báltico a través de un yate alquilado de 49 pies llamado Andrómeda.

Ahora puedo escribir sobre el inexplicable fallo citado por el funcionario anónimo. Se trata, una vez más, de la clásica cuestión de qué es la Agencia Central de Inteligencia: una cuestión planteada por Richard Helms, que dirigió la agencia durante los tumultuosos años de la guerra de Vietnam y el espionaje secreto de la CIA a los estadounidenses, ordenado por el presidente Lyndon Johnson y mantenido por Richard Nixon. En diciembre de 1974 publiqué en el Times un reportaje sobre ese espionaje que dio lugar a unas audiencias sin precedentes en el Senado sobre el papel de la agencia en sus infructuosos intentos, autorizados por el presidente John F. Kennedy, de asesinar al cubano Fidel Castro. Helms dijo a los senadores que la cuestión era si él, como director de la CIA, trabajaba para la Constitución o para la Corona, en la persona de los presidentes Johnson y Nixon. El Comité Church dejó la cuestión sin resolver, pero Helms dejó claro que él y su agencia trabajaban para el mandamás de la Casa Blanca.

Volviendo a los gasoductos Nord Stream: Es importante entender que no fluía gas ruso a Alemania a través de los gasoductos Nord Stream cuando Joe Biden ordenó su voladura el pasado 26 de septiembre. Nord Stream 1 había estado suministrando grandes cantidades de gas natural de bajo coste a Alemania desde 2011 y había contribuido a reforzar el estatus de Alemania como coloso industrial y manufacturero. Pero Putin lo cerró a finales de agosto de 2022, cuando la guerra de Ucrania estaba, en el mejor de los casos, en punto muerto. Nord Stream 2 se completó en septiembre de 2021, pero el Gobierno alemán presidido por el canciller Olaf Scholz bloqueó el suministro de gas dos días antes de la invasión rusa de Ucrania.

Dadas las enormes reservas de gas natural y petróleo de Rusia, los presidentes estadounidenses desde John F. Kennedy han estado alerta ante la posible militarización de estos recursos naturales con fines políticos. Esa opinión sigue siendo dominante entre Biden y sus asesores de política exterior de línea dura, el Secretario de Estado Antony Blinken, el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y Victoria Nuland, actualmente adjunta en funciones de Blinken.

Ahora sé lo que no sabía entonces: la verdadera razón por la que la administración Biden «sacó a colación la eliminación del gasoducto Nord Stream».

Sullivan convocó una serie de reuniones de alto nivel sobre seguridad nacional a finales de 2021, cuando Rusia estaba aumentando sus fuerzas a lo largo de la frontera de Ucrania, con una invasión considerada casi inevitable. Se instó al grupo, que incluía a representantes de la CIA, a presentar una propuesta de acción que pudiera servir de elemento disuasorio para Putin. La misión de destruir los oleoductos estaba motivada por la determinación de la Casa Blanca de apoyar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El objetivo de Sullivan parecía claro. «La política de la Casa Blanca era disuadir a Rusia de un ataque«, me dijo el funcionario. «El reto que planteó a la comunidad de inteligencia fue idear una forma que fuera lo suficientemente potente como para hacerlo, y hacer una fuerte declaración de la capacidad estadounidense».

Ahora sé lo que no sabía entonces: la verdadera razón por la que la administración Biden «sacó a colación la eliminación del gasoducto Nord Stream». El funcionario me explicó recientemente que en aquel momento Rusia suministraba gas y petróleo a todo el mundo a través de más de una docena de gasoductos, pero Nord Stream 1 y 2 iban directamente de Rusia a Alemania a través del mar Báltico.

«La administración puso Nord Stream sobre la mesa porque era el único al que podíamos acceder y sería totalmente negable»,

dijo el funcionario.

«Resolvimos el problema en pocas semanas -a principios de enero- y se lo comunicamos a la Casa Blanca. Supusimos que el presidente utilizaría la amenaza contra Nord Stream como elemento disuasorio para evitar la guerra.»

No fue ninguna sorpresa para el grupo secreto de planificación de la agencia cuando el 27 de enero de 2022, la segura y confiada Nuland, entonces subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, advirtió estridentemente a Putin de que si invadía Ucrania, como claramente planeaba hacer, que «de un modo u otro Nord Stream 2 no saldrá adelante«. La frase llamó enormemente la atención, pero no así las palabras que precedieron a la amenaza. La transcripción oficial del Departamento de Estado muestra que precedió a su amenaza diciendo que con respecto al gasoducto: «Seguimos manteniendo conversaciones muy firmes y claras con nuestros aliados alemanes«.

«Si Rusia invade, es decir, si los tanques y las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Le pondremos fin»

A la pregunta de un periodista de cómo podía afirmar con certeza que los alemanes estarían de acuerdo «porque lo que los alemanes han dicho públicamente no coincide con lo que usted está diciendo«, Nuland respondió con un asombroso doble lenguaje: «Le diría que volviera atrás y leyera el documento que firmamos en julio [de 2021] que dejaba muy claras las consecuencias para el gasoducto si se producía una nueva agresión a Ucrania por parte de Rusia.» Pero ese acuerdo, que se informó a los periodistas, no especificaba amenazas ni consecuencias, según informaron el Times, el Washington Post y Reuters. En el momento del acuerdo, el 21 de julio de 2021, Biden dijo a la prensa que, dado que el oleoducto estaba terminado en un 99%, «la idea de que se iba a decir o hacer algo para detenerlo no era posible«. En aquel momento, los republicanos, encabezados por el senador Ted Cruz, de Texas, describieron la decisión de Biden de permitir el flujo del gas ruso como una «victoria geopolítica generacional» para Putin y «una catástrofe» para Estados Unidos y sus aliados.

«Si Rusia invade, es decir, si los tanques y las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Le pondremos fin».

Pero dos semanas después de la declaración de Nuland, el 7 de febrero de 2022, en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el visitante Scholz, Biden señaló que había cambiado de opinión y se unía a Nuland y a otros asesores de política exterior igualmente belicistas para hablar de detener el gasoducto. «Si Rusia invade, es decir, si los tanques y las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin. Le pondremos fin». A la pregunta de cómo podría hacerlo, ya que el gasoducto está bajo control de Alemania, respondió: «Lo haremos, se lo prometo, podremos hacerlo«.

Scholz, a la misma pregunta, respondió:

«Actuamos juntos. Estamos absolutamente unidos, y no daremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos, y serán muy muy duros para Rusia, y ellos deberían entenderlo».

Algunos miembros del equipo de la CIA consideraban entonces -y ahora- que el dirigente alemán era plenamente consciente de la planificación secreta que se estaba llevando a cabo para destruir los oleoductos.

Para entonces, el equipo de la CIA ya había hecho los contactos necesarios en Noruega, cuyos mandos de la marina y de las fuerzas especiales tienen un largo historial de compartir tareas de operaciones de cobertura con la agencia. Marineros noruegos y lanchas patrulleras de la clase Nasty ayudaron a introducir clandestinamente operativos de sabotaje estadounidenses en Vietnam del Norte a principios de la década de 1960, cuando Estados Unidos, tanto en el gobierno de Kennedy como en el de Johnson, dirigía allí una guerra no declarada. Con la ayuda de Noruega, la CIA hizo su trabajo y encontró la manera de hacer lo que la Casa Blanca de Biden quería que se hiciera con los oleoductos.

En aquel momento, el reto para la comunidad de inteligencia era idear un plan que fuera lo suficientemente contundente como para disuadir a Putin del ataque a Ucrania. El funcionario me dijo: «Lo conseguimos. Encontramos un elemento disuasorio extraordinario por su impacto económico en Rusia. Y Putin lo hizo a pesar de la amenaza«. Fueron necesarios meses de investigación y práctica en las agitadas aguas del mar Báltico por parte de los dos expertos buceadores de aguas profundas de la Marina estadounidense reclutados para la misión antes de que se diera por iniciada. Los magníficos marinos noruegos encontraron el lugar adecuado para colocar las bombas que harían estallar los oleoductos. Los altos funcionarios de Suecia y Dinamarca, que siguen insistiendo en que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en sus aguas territoriales compartidas, hicieron la vista gorda ante las actividades de los operativos estadounidenses y noruegos. El equipo estadounidense de buzos y personal de apoyo en el buque nodriza de la misión -un dragaminas noruego- sería difícil de ocultar mientras los buzos realizaban su trabajo. El equipo no se enteraría hasta después del bombardeo de que Nord Stream 2 había sido cerrado con 750 millas de gas natural en su interior.

«Nos dimos cuenta de que la destrucción de los dos oleoductos rusos no estaba relacionada con la guerra de Ucrania«

Lo que yo no sabía entonces, pero me contaron hace poco, es que después de la extraordinaria amenaza pública de Biden de volar el Nord Stream 2, con Scholz a su lado, el grupo de planificación de la CIA fue informado por la Casa Blanca de que no habría un ataque inmediato contra los dos oleoductos, pero que el grupo debía organizar la colocación de las bombas necesarias y estar preparado para activarlas «a demanda» -después de que comenzara la guerra. «Fue entonces cuando nosotros» -el pequeño grupo de planificación que trabajaba en Oslo con la Marina Real Noruega y los servicios especiales en el proyecto- «comprendimos que el ataque a los oleoductos no era disuasorio porque a medida que avanzaba la guerra nunca recibimos el mando«.

Tras la orden de Biden de activar los explosivos colocados en los oleoductos, bastó un corto vuelo con un caza noruego y el lanzamiento de un dispositivo de sonar alterado en el lugar adecuado del Mar Báltico para conseguirlo. Para entonces, el grupo de la CIA hacía tiempo que se había disuelto. Para entonces, también, me dijo el funcionario: «Nos dimos cuenta de que la destrucción de los dos oleoductos rusos no estaba relacionada con la guerra de Ucrania» -Putin estaba en proceso de anexionarse los cuatro oblasts ucranianos que quería- «sino que formaba parte de una agenda política neoconservadora para evitar que Scholz y Alemania, con el invierno a la vuelta de la esquina y los oleoductos cerrados, se acobardaran y abrieran» el Nord Stream 2 cerrado. «El temor de la Casa Blanca era que Putin tuviera a Alemania bajo su pulgar y entonces iba a por Polonia«.

La Casa Blanca no dijo nada mientras el mundo se preguntaba quién había cometido el sabotaje. «Así que el presidente asestó un golpe a la economía de Alemania y Europa Occidental«, me dijo el funcionario. «Podía haberlo hecho en junio y decirle a Putin: Te dijimos lo que haríamos«. El silencio y los desmentidos de la Casa Blanca fueron, dijo, «una traición a lo que estábamos haciendo. Si vas a hacerlo, hazlo cuando hubiera marcado la diferencia«.

La cúpula del equipo de la CIA consideró la engañosa orientación de Biden para su orden de destruir los oleoductos, me dijo el funcionario, «como dar un paso estratégico hacia la Tercera Guerra Mundial«. ¿Y si Rusia hubiera respondido diciendo: Vosotros volasteis nuestros oleoductos y yo voy a volar vuestros oleoductos y vuestros cables de comunicación«. Nord Stream no era una cuestión estratégica para Putin, era una cuestión económica. Quería vender gas. Ya había perdido sus gasoductos» cuando se cerraron los Nord Stream I y 2 antes de que comenzara la guerra de Ucrania.

Pocos días después del atentado, las autoridades de Dinamarca y Suecia anunciaron que llevarían a cabo una investigación. Dos meses más tarde informaron de que efectivamente se había producido una explosión y dijeron que habría más investigaciones. No se ha producido ninguna. El gobierno alemán llevó a cabo una investigación, pero anunció que gran parte de sus conclusiones serían confidenciales. El invierno pasado, las autoridades alemanas asignaron 286.000 millones de dólares en subvenciones a grandes empresas y propietarios de viviendas que tuvieron que hacer frente a facturas energéticas más elevadas para hacer funcionar sus negocios y calentar sus hogares.El impacto se sigue sintiendo hoy en día, y se espera un invierno más frío en Europa.

El Presidente Biden esperó cuatro días antes de calificar el atentado contra el oleoducto de «acto deliberado de sabotaje«. Dijo: «ahora los rusos están difundiendo desinformación al respecto«. A Sullivan, que presidió las reuniones que condujeron a la propuesta de destruir encubiertamente los oleoductos, se le preguntó en una rueda de prensa posterior si el gobierno de Biden «cree ahora que Rusia fue probablemente responsable del acto de sabotaje«.

La respuesta de Sullivan, sin duda practicada, fue:

«Bueno, en primer lugar, Rusia ha hecho lo que hace con frecuencia cuando es responsable de algo, que es hacer acusaciones de que en realidad fue otra persona quien lo hizo. Lo hemos visto repetidamente a lo largo del tiempo».

«Pero el presidente también fue claro hoy en que hay más trabajo por hacer en la investigación antes de que el gobierno de Estados Unidos esté preparado para hacer una atribución en este caso«. Continuó: «Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para reunir todos los hechos, y entonces tomaremos una determinación sobre a dónde vamos a partir de ahí.»

No pude encontrar ningún caso en el que Sullivan fuera preguntado posteriormente por alguien de la prensa estadounidense sobre los resultados de su «determinación«. Tampoco pude encontrar ninguna prueba de que Sullivan, o el presidente, hayan sido interrogados desde entonces sobre los resultados de la «determinación» acerca de dónde ir.

Tampoco hay pruebas de que el presidente Biden haya pedido a la comunidad de inteligencia estadounidense que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado del oleoducto. Tales peticiones se conocen como «Taskings» y se toman en serio dentro del gobierno.

Todo esto explica por qué una pregunta rutinaria que planteé aproximadamente un mes después de los atentados a alguien con muchos años en la comunidad de inteligencia estadounidense me llevó a una verdad que nadie en Estados Unidos ni en Alemania parece querer investigar. Mi pregunta era sencilla: «¿Quién lo hizo?»

La administración Biden voló los gasoductos, pero la acción tenía poco que ver con ganar o detener la guerra en Ucrania. Fue el resultado de los temores en la Casa Blanca de que Alemania vacilara y rechazara el flujo de gas ruso, y que Alemania y luego la OTAN, por razones económicas, cayeran bajo el dominio de Rusia y sus extensos y baratos recursos naturales. Y así siguió el temor último: que Estados Unidos perdiera su primacía de larga data en Europa Occidental.

-Traducido del inglés al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Seymourhersh